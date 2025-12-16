Heurekan kävijämäärä kasvoi reilusti – nyt yli 380 000 kävijää

Vuoden 2025 kävijämäärä, kaikkiaan 382 162 kävijää, on yli 100 000 enemmän kuin Heurekan avajaisvuodesta 1989 alkaen laskettu keskiarvo vuosittaiselle kävijämäärälle. Koronapandemian jälkeen Heurekan kävijäluvut ovat olleet keskimääräistä parempia jo useampana vuonna. Vuosina 2023 ja 2024 päästiin yli 340 000 kävijän, joten lisäystä tuli vuodelle 2025 vielä yli 40 000 vierailijan verran (+12 %).

Vuoden 2025 kävijämäärä on ylittynyt vain neljästi aiemmin. Avajaisvuoden 1989 lisäksi vuonna 2001 Dinosaurusten perhe-elämä, vuonna 2013 Body Worlds sekä vuonna 2019 Jättimäiset dinosaurukset -näyttelyt olivat poikkeuksellisen menestyksekkäitä. Kävijämäärä ylitti noina vuosina peräti 400 000 rajan.

Helmikuussa 2025 Heurekassa ylittyi 10 miljoonan kävijän raja. Kaikkiaan Heurekan näyttelyitä on nähnyt tiedekeskuksen olemassaolon aikana jo yli 32 miljoonaa ihmistä, kun lasketaan mukaan Heurekan näyttelyitä ulkomailla nähneet.

Heurekan suosio näkyy vahvasti myös tutkimustuloksissa. Tiedekeskus saavutti ykkössijan useilla mittareilla Taloustutkimuksen vuosittaisessa Vapaa-ajankeskusten imagot 2025 -tutkimuksessa. Heureka oli kärkisijalla niin vastaajien antamien yleisarvosanojen, mielikuvatekijöiden yhteisvaikutuksen kuin suosittelutodennäköisyydenkin perusteella kaikista 30 tutkimuksessa mukana olleesta kotimaisesta vapaa-ajankeskuksesta.

Reputation and Trust Analytics Oy tutki matkailu- ja ravintola-alan mainetta huhtikuussa 2025. Tulosten mukaan paras maine tutkituista organisaatioista on Heurekalla, jonka maineluku oli ennätyksellisen korkea (4,01). Erityisen korkeat arvosanat Heureka sai innovaatioiden sekä tuotteiden ja palveluiden sektoreilla.

Uudistunut planetaario avautui ja näyttelyissä muutoksia

Menneen vuoden yksi vetonauloista on ollut helmikuussa avattu Jääkauden jättiläiset -näyttely, joka on esillä elokuuhun 2026 asti. Helmikuusta 2024 asti auki olleen suositun Matkalla avaruudessa -näyttelyn on nähnyt jo lähes 700 000 kävijää. Avaruusnäyttely on avoinna vielä noin vuoden 6.1.2027 asti.

Loppuvuoden 2025 aikana on avattu uusia näyttelyitä. Lokakuussa avattiin Vesi – elämän virta, joka havainnollistaa makean veden kiertokulkua ja ihmisen osallisuutta siinä. Joulukuussa avattiin Leiki ja tutki, joka koostuu aiemmin Heurekassa esillä olleen supersuositun Leikin voima -näyttelyn suosikkikohteista ja Ideaverstaasta. Vuoden 2026 alkupuolella Heureka-klassikot uudistetaan ja siirretään uuteen tilaan.

Hieman yli vuoden ajan kiinni ollut planetaario avattiin täysin uudistettuna tapaninpäivänä 26.12.2025 ja sai heti ensimmäisinä päivinä suuren suosion. Planetaario on kokenut historiansa suurimman muodonmuutoksen. Sen sisätilat, projisointikupu ja esitystekniikka on uudistettu vastaamaan nykypäivän odotuksia ja standardeja. Heurekan planetaario on nyt yksi Euroopan kirkkaimmista, värikylläisimmistä ja yksityiskohtaisimmista esitysympäristöistä.

Keväällä 2026 Heureka on kokeiluluonteisesti avoinna torstai-iltojen lisäksi myös perjantai-iltaisin klo 20 asti. Näin etenkin lähialueilla asuvat voivat vierailla Heurekassa arki-iltaisin työ- ja koulupäivien jälkeen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mikko Myllykoski, mikko.myllykoski@heureka.fi, puh. 040 9015 244

Viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa, heli.ainoa@heureka.fi, puh. 040 9015 295