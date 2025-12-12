Kesätyöhaku Linnanmäen huvikaudelle 2026 on käynnistynyt
Linnanmäen kesätyöntekijöiden haku käynnistyy keskiviikkona 7.1. Huvipuisto etsii parhaillaan työntekijöitä eli hupimestareita huvipuiston monipuolisiin työtehtäviin. Linnanmäellä työskentelee huvikaudella 2026 yhteensä yli 700 kausityöntekijää.
Linnanmäki hakee tammikuussa 2026 kesätyöntekijöitä työskentelemään huvipuiston laitteilla, ravintoloissa, kahviloissa ja kioskeilla, peleillä ja myymälöissä, lipunmyynnissä, järjestyksenvalvonnassa sekä huvipuistoesiintyjinä. Tarjolla on myös 16–17-vuotiaille monipuolisia työskentelymahdollisuuksia myyjinä, ravintolatyöntekijöinä ja laitetyöntekijöinä.
Linnanmäen kaikki työntekijät ovat hupimestareita, sillä he ovat mestareita tuottamaan hupia huvipuiston asiakkaille. Hupimestarin töistä haaveileva ei tarvitse aiempaa työkokemusta, sillä jokainen työntekijä koulutetaan tehtäväänsä.
– Moni ottaa Linnanmäellä ensimmäisiä askeliaan työelämässä, ja huolellisella perehdyttämisellä varmistamme onnistumisen mahdollisuudet hupimestareillemme, Linnanmäen henkilöstöjohtaja Mirva Mölsä kertoo.
Mölsä toivottaa jokaisen hupimestarin tervetulleeksi Linnanmäelle täysin omana itsenään.
– Oma persoona saa loistaa jo hakuvaiheessa! Tarjoamme hakulomakkeella mahdollisuuden tehdä videoesittelyn. Videossa voi tuoda persoonallisuuttaan esille sekä kertoa itsestään ja vahvuuksistaan. Verkkosivuillamme kerromme lisäksi vinkkejä kesätyönhakuun sekä annamme ansioluettelopohjan, jota hakija voi halutessaan hyödyntää.
Linnanmäelle palaa vuosittain suuri määrä aikaisempien huvikausien kausityöntekijöitä.
– Meistä on mahtavaa, että Linnanmäellä aiemmin työskennelleet hupimestarit haluavat palata yhä uudelleen takaisin töihin Linnanmäelle. Kokeneiden hupimestareiden tuella varmistamme, että jokaisella on mahdollisuus kehittyä asiakaspalvelun mestariksi. Osa hupimestareista saattaa jatkaa tai edetä uusia työntekijöitä mentoroivaksi hupikoutsiksi tai oman yksikkönsä kausiesihenkilöksi. Mahdollistamme myös työtehtävän vaihtamisen, jos hupimestari haluaa kasvattaa osaamistaan toisenlaisessa työtehtävässä. Arvostamme hupimestareitamme ja heidän osaamistaan ja haluamme tarjota heille erilaisia kehittymismahdollisuuksia.
Linnanmäellä työskentelee vuosittain myös täsmätyökykyisiä hupimestareita, joille muokataan heidän työkykyään vastaavia työtehtäviä. Täsmätyökykyisten hupimestareiden haku toteutetaan yhteistyökumppanien kautta myöhemmin keväällä.
Linnanmäen kesätyöhaku on käynnissä 7.−25.1.2026 Linnanmäen verkkosivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu JärveläToimitusjohtajaPuh:050 441 4445satu.jarvela@linnanmaki.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki
Linnanmäen muutosneuvottelut ovat päättyneet12.12.2025 13:27:47 EET | Tiedote
Linnanmäellä marraskuussa alkaneet muutosneuvottelut ovat päättyneet. Ympärivuotista henkilökuntaa koskeneiden muutosneuvotteluiden lopputuloksena neljä työtehtävää päättyy, kolme tehtävää osa-aikaistetaan huvikauden ulkopuolella ja ympärivuotinen henkilöstö lomautetaan pääsääntöisesti kahdeksi viikoksi. -Haluan kiittää Linnanmäen henkilökuntaa rakentavassa hengessä käydyistä muutosneuvotteluista. Neuvotteluiden aikana löysimme monia keinoja investointi- ja avustuskyvykkyyden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo. Linnanmäen huvipuisto avautuu vappuaattona klo 15. Lomautuksilla ei ole vaikutusta asiakaspalveluun tai huvikauden aikaiseen toimintaan.
Lasten Päivän Säätiö jakoi 3,8 miljoonan euron avustuksen lastensuojelutyölle10.10.2025 09:56:44 EEST | Tiedote
Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitävä Lasten Päivän Säätiö jatkaa tärkeää työtään lasten hyväksi lahjoittamalla perustehtävänsä mukaisesti 3,8 miljoonaa euroa lastensuojelutyölle.
Huvikauden huipentava Valokarnevaali loistaa Linnanmäellä 10.–19.10.8.10.2025 13:49:52 EEST | Tiedote
Linnanmäen huvipuisto sädehtii perinteisessä huvikauden päätöstapahtumassaan Valokarnevaalissa Etelä-Suomen koululaisten syyslomien aikaan. Taianomainen tapahtuma huipentaa huvipuiston 75-vuotisjuhlakauden, kun puisto loistaa kauneimmillaan upean valaistuksen ja valohahmojen myötä.
Linnanmäen loisteliaat syksyn tapahtumat lähestyvät – uudistuneen iik!weekin ja keikkojentäyteisen Valokarnevaalin lipunmyynti on alkanut19.8.2025 16:38:54 EEST | Tiedote
Linnanmäen huvikalenteri kääntyy kohti syksyn innostavia tapahtumia. Uudistunut kauhufestivaali iik!week muuttaa huvipuiston mustanpuhuvaksi syyskuussa. Säkenöivässä Valokarnevaalissa nähdään jokaisena päivänä keikkoja ohjelmalava Estradilla lokakuussa.
Keikutin avautuu Linnanmäellä 4.8. – kesän toinen laiteuutuus täydentää siirtolapuutarhateeman tunnelmaa1.8.2025 12:33:36 EEST | Tiedote
Linnanmäki saa uuden iloisen tulokkaan, kun huvilaite Keikutin avautuu maanantaina 4. elokuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme