Kesätyöhaku Linnanmäen huvikaudelle 2026 on käynnistynyt

Linnanmäki hakee tammikuussa 2026 kesätyöntekijöitä työskentelemään huvipuiston laitteilla, ravintoloissa, kahviloissa ja kioskeilla, peleillä ja myymälöissä, lipunmyynnissä, järjestyksenvalvonnassa sekä huvipuistoesiintyjinä. Tarjolla on myös 16–17-vuotiaille monipuolisia työskentelymahdollisuuksia myyjinä, ravintolatyöntekijöinä ja laitetyöntekijöinä.



Linnanmäen kaikki työntekijät ovat hupimestareita, sillä he ovat mestareita tuottamaan hupia huvipuiston asiakkaille. Hupimestarin töistä haaveileva ei tarvitse aiempaa työkokemusta, sillä jokainen työntekijä koulutetaan tehtäväänsä.

– Moni ottaa Linnanmäellä ensimmäisiä askeliaan työelämässä, ja huolellisella perehdyttämisellä varmistamme onnistumisen mahdollisuudet hupimestareillemme, Linnanmäen henkilöstöjohtaja Mirva Mölsä kertoo.

Mölsä toivottaa jokaisen hupimestarin tervetulleeksi Linnanmäelle täysin omana itsenään.

– Oma persoona saa loistaa jo hakuvaiheessa! Tarjoamme hakulomakkeella mahdollisuuden tehdä videoesittelyn. Videossa voi tuoda persoonallisuuttaan esille sekä kertoa itsestään ja vahvuuksistaan. Verkkosivuillamme kerromme lisäksi vinkkejä kesätyönhakuun sekä annamme ansioluettelopohjan, jota hakija voi halutessaan hyödyntää.

Linnanmäelle palaa vuosittain suuri määrä aikaisempien huvikausien kausityöntekijöitä.

– Meistä on mahtavaa, että Linnanmäellä aiemmin työskennelleet hupimestarit haluavat palata yhä uudelleen takaisin töihin Linnanmäelle. Kokeneiden hupimestareiden tuella varmistamme, että jokaisella on mahdollisuus kehittyä asiakaspalvelun mestariksi. Osa hupimestareista saattaa jatkaa tai edetä uusia työntekijöitä mentoroivaksi hupikoutsiksi tai oman yksikkönsä kausiesihenkilöksi. Mahdollistamme myös työtehtävän vaihtamisen, jos hupimestari haluaa kasvattaa osaamistaan toisenlaisessa työtehtävässä. Arvostamme hupimestareitamme ja heidän osaamistaan ja haluamme tarjota heille erilaisia kehittymismahdollisuuksia.

Linnanmäellä työskentelee vuosittain myös täsmätyökykyisiä hupimestareita, joille muokataan heidän työkykyään vastaavia työtehtäviä. Täsmätyökykyisten hupimestareiden haku toteutetaan yhteistyökumppanien kautta myöhemmin keväällä.

Linnanmäen kesätyöhaku on käynnissä 7.−25.1.2026 Linnanmäen verkkosivuilla.