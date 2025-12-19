Helsinki Lit Masterclass -sarjan kevään ensimmäiseksi vieraaksi vuoden 2025 kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja Monika Fagerholm
Helsinki Litin kirjallisuuden mestarikurssit jatkuvat keväällä 2026. Seuraavan Masterclass-tapahtuman vieraaksi saapuu lukijoiden ja kriitikoiden rakastama, pitkän ja menestyksekkään kirjailijanuran tehnyt tuore kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja Monika Fagerholm. Hakuaika kurssille alkaa tänään torstaina 8. tammikuuta.
Monika Fagerholm kuuluu Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin kirjailijoihin. Hänen läpimurtoteoksensa oli vuonna 1994 ilmestynyt romaani Underbara kvinnor vid vatten (suom. Ihanat naiset rannalla), joka oli ilmestymisvuonnaan ehdolla myös Finlandia-palkinnon saajaksi. Fagerholm sai teoksesta Runeberg-palkinnon ja Kiitos kirjasta -mitalin. Lisäksi se oli August-palkintoehdokkaana Ruotsissa. Kirja on käännetty yhdeksälle kielelle ja sen pohjalta on tehty elokuva.
Monika Fagerholmin uusin romaani Eristystila / Kapinoivia naisia (Teos), Döda trakten / Kvinnor i revolt (Förlaget) voitti vuoden 2025 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Sen on suomentanut Hannimari Heino.
Voittajateoksen valitsija, muusikko Maija Vilkkumaa kehui kirjaa syvälliseksi ja upeaksi romaaniksi kirjoittamisesta, yhteiskunnallisista liikkeistä, feminismistä ja perheestä.
"Kirjailija kirjoittaa kuin ei kukaan muu, kieli on säkenöivää, omaleimaista ja kulkee vangitsevana spiraalina alusta loppuun. Sisäiskertomukset ja viittaukset solmiutuvat suvereenin mestarillisesti luontevaksi osaksi tarinaa, jota luin ahnaasti, kaikkiin romaanin henkilöihin syvästi kiintyen", Vilkkumaa perusteli valintaansa.
Helsinki Litin ja Amos Andersonin rahaston järjestämä Masterclass #4 Monika Fagerholmin kanssa järjestetään tiistaina 10. helmikuuta alkaen klo 15.00 Amos Andersonin kotimuseossa Helsingin keskustassa. Mestarikurssilla Monika Fagerholm ja Helsinki Litin ohjelmajohtaja, kirjailija Philip Teir keskustelevat kirjailijan työstä, kirjallisuudesta, kielestä ja lukemisesta. Kurssilaiset pääsevät esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan Fagerholmin kanssa tilaisuuden päätteeksi.
Kurssille pääsee mukaan vain hakemalla. Haku alkaa torstaina 8. tammikuuta ja jatkuu tiistaihin 3. helmikuuta saakka. Helsinki Litin, Amos Andersonin rahaston ja Monika Fagerholmin kotimaisten kustantamojen edustajista koostuva raati valitsee hakemusten perusteella mukaan 30 osallistujaa. Keskustelu käydään suomeksi ja ruotsiksi ja osallistuminen on maksutonta. Tapahtuman kesto on noin kaksi tuntia ja Amos Andersonin rahasto tarjoaa lopuksi pientä syötävää ja virvokkeita.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi osoitteeseen masterclass@helsinki-lit.fi viimeistään 3. helmikuuta 2026 (enintään 1500 merkkiä).
Mukaan valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Masterclass #4: Monika Fagerholm
Vårens första gäst i Helsinki Lits masterclass-serie är Monika Fagerholm, färsk Finlandiavinnare för bästa skönlitterära verk år 2025.
Helsinki Lit och Amos Andersons fond fortsätter sitt samarbete kring mästarkurser i litteratur under våren 2026. Det nya årets första gäst är Monika Fagerholm, som nyligen tilldelats Finlandiapriset i den skönlitterära klassen, älskad av både läsare och kritiker och med en lång och hyllad författarkarriär bakom sig. En fritt formulerad ansökan till kursen kan göras från och med idag, torsdagen den 8 januari. En ansökan kostar inget och bland ansökningarna väljs 30 deltagare.
Monika Fagerholm är en av Finlands mest internationellt kända författare. Hennes genombrott kom redan 1994 med romanen Underbara kvinnor vid vatten, som också nominerades till Finlandiapriset. Boken fick Runebergspriset och Kiitos kirjasta-medaljen, och nominerades till Augustpriset i Sverige. I Sverige har Monika Fagerholm tilldelats Augustpriset för Den amerikanska flickan.
Fagerholms senaste roman, Döda trakten / Kvinnor i revolt (Förlaget) (på finska Eristystila / Kapinoivia naisia, Teos), vann Finlandiapriset i den skönlitterära klassen hösten 2025.
Vinnaren valdes ut av musikern Maija Vilkkumaa, som kallade boken en djup och magnifik roman om skrivande, sociala rörelser, feminism och familj.
"Författaren skriver som ingen annan, språket är sprudlande, distinkt och flyter i en fängslande spiral från början till slut.
Masterclassen organiseras av Helsinki Lit och Amos Andersons fond och hålls tisdagen den 10 februari med start kl. 15.00 på Amos Anderson hemmuseum i centrala Helsingfors. Under mästarkursen kommer Monika Fagerholm och Helsinki Lits programdirektör, författaren Philip Teir, att diskutera arbete, litteratur, språk och läsning. Kursdeltagarna får möjlighet att ställa frågor och diskutera med Fagerholm i slutet av evenemanget.
Deltagande i kursen sker endast efter ansökan. Ansökningar tas emot från torsdagen den 8 januari till tisdagen den 3 februari. En panel bestående av representanter från Helsinki Lit, Amos Andersons fond och Fagerholms förlag kommer att välja ut 30 deltagare utifrån ansökningarna. Diskussionen hålls både på svenska och finska och deltagandet är kostnadsfritt. Evenemanget pågår i drygt två timmar, och Amos Andersons fond bjuder på något smått att äta efter tillställningen.
Skicka en fritt formulerad ansökan på finska, svenska eller engelska till masterclass@helsinki-lit.fi senast den 3 februari 2026 (högst 1 500 tecken).
Alla deltagare som väljs ut kommer att meddelas personligen.
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
