Kreaten urakka käynnistää Tukholman uuden metrolinjan rakentamisen – Ruotsista tilauskantaan 8,5 miljoonaa euroa
Kreate Sverige ja Region Stockholm solmivat vuodenvaihteessa sopimuksen Tukholman uuden metrolinjan ensimmäisen työtunnelin rakentamisesta Älvsjöön. Sopimuksen arvo on 91 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 8,5 miljoonaa euroa, ja se kirjattiin tilauskantaan vuoden 2025 lopussa. Urakan myötä Kreate Sverige sai ensimmäisen pääurakoitsijaroolinsa metrohankkeessa. Kaikkiaan yritys on ollut rakentamassa kymmentä asemaa kahdestatoista vuonna 2020 käynnistyneessä Tukholman metrolaajennuksessa.
Kreate Sverige ja Region Stockholm allekirjoittivat sopimuksen Tukholman uuden metrolinjan ensimmäisen työtunnelin rakentamisesta Älvsjöön. Sopimuksen arvo on 91 miljoonaa kruunua eli noin 8,5 miljoonaa euroa, ja Kreate kirjasi sen vuoden 2025 viimeisen neljänneksen tilauskantaansa.
– Sopimuksella pääsemme uuden metrolinjan ensimmäiseksi tunneliurakoitsijaksi, ja samalla tämä on meille myös ensimmäinen pääurakoitsijan rooli metrohankkeessa. Panostimme tarjoukseen paljon ja nyt kova työ palkitaan, iloitsee Kreate Sverigen toimitusjohtaja Kenneth Wahlqvist.
Uuden metrolinjan toteuttaminen alkaa työtunnelin rakentamisella
Uusi metrolinja, Gula linjen eli keltainen linja, on Tukholman metroon suunniteltu täysin uusi, itsenäinen ja automatisoitu linja. Se kulkee Fridhemsplanin asemalta Liljeholmenin, Årstan ja Östbergan kautta Älvsjöhön. Uuden metrolinjan tavoitteena on helpottaa liikennettä keskustan ja Etelä-Tukholman välillä sekä mahdollistaa alueelle niin uusia asuntoja kuin työpaikkoja.
– Nyt voittamassamme urakassa rakennamme noin 300 metriä pitkän työtunnelin, joka johtaa maan pinnalta metrotunneliin ja mahdollistaa uuden metroaseman rakentamisen Älvsjöhön. Työtunneli tulee kulkemaan noin 40 metriä maan alla, Wahlqvist kertoo.
Kreate Sverige rakentaa urakassa tukiseiniä, tekee maankaivuuta ja avolouhintaa sekä injektoi ja lujittaa kallioleikkauksia. Työt käynnistyvät tammikuussa 2026 ja kestävät noin puolitoista vuotta.
Kreaten erinomainen kasvuvauhti Ruotsissa jatkuu
Kreaten Ruotsin liiketoiminnalle on asetettu tavoitteeksi saavuttaa 650 miljoonan kruunun vuosiliikevaihto strategiakauden 2024–2027 loppuun mennessä. Laajentuminen maantieteellisesti ja uusiin rakentamisen lajeihin sekä kasvaminen aliurakoitsijan roolista pääurakoitsijaksi tukevat liikevaihdon kasvutavoitetta.
– Ruotsin organisaatiomme on tehnyt erinomaista työtä, mistä yhtenä osoituksena on sopimus uuden metrolinjan ensimmäisestä urakasta. Vahvan tekemisen myötä laajentuminen uusiin rakentamisen lajeihin ja pääurakoitsijan rooliin etenee erinomaisesti. Kreate Sverigen kasvuvauhti on jopa strategiassa asetettuja tavoitteita nopeampaa, iloitsee Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.
Kreate Sverige on päässyt näyttämään osaamisensa jo useasti Tukholman vuonna 2020 käynnistyneessä mittavassa metron laajennuksessa. Se on toteuttanut useita urakoita muun muassa Järfällassa, Londonviadukten-ajotunnelissa, Farstassa ja Sofian asemalla. Kokonaisuudessaan uusittuja asemia on tähän mennessä 12, joista Kreate on ollut toteuttamassa kymmentä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo VikströmToimitusjohtajaKreate Group OyjPuh:+358 400 740 057timo.vikstrom@kreate.fi
Kenneth WahlqvistToimitusjohtajaKreate SverigePuh:+46 70 683 31 55kenneth.wahlqvist@kreate.se
Kirsi-Marjut DickmanViestintäpäällikköKreate Oy
Haastattelu- ja materiaalipyynnöt
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 275 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 500 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kreate Group Oyj
Porvoon historiallinen silta uudistui etuajassa – Kreate rakensi puolet sillasta erikoisvalmistellulta lautalta käsin19.12.2025 13:00:33 EET | Tiedote
Porvoossa vuosisatoja palvellut siltayhteys jatkuu uudessa muodossa, kun Kreate uusi historiallisen Vanhan kaupungin sillan. Teknisesti haastava kohde yhdistää eri materiaalit ja rakentamisen lajit, ja hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä muun muassa Porvoon museon ja arkeologien kanssa. Työskenteleminen erikoisvalmisteiselta lautalta käsin nopeutti toteutusta, joten uusi silta pääsi palvelemaan kaupunkilaisia ja matkailijoita lähes puoli vuotta suunniteltua aiemmin.
Kreaten loppuvuosi jatkuu vahvana: noin 40 miljoonan euron urakka Helsinki–Riihimäki-hankkeelta tilauskantaan18.12.2025 11:42:48 EET | Tiedote
Kreate on allekirjoittanut Väyläviraston kanssa noin 40 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Helsinki–Riihimäki-hankkeesta Järvenpään Purolan ja Tuusulan Nuppulinnan välille. Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosalla sijaitseva urakka on jatkoa kuudelle aikaisemmalle, joita Kreate on rakentanut Keravan ja Järvenpään välisellä rataosuudella. Uudessa urakassa on rata- ja sähköratatöiden lisäksi vaativia kalliolouhintoja. Kreaten Helsinki–Riihimäki-hankkeelta voitettujen urakoiden yhteisarvo nousee jo lähes 100 miljoonaan euroon.
Kirjalansalmen sillan rakenteet hakevat vertaistaan Suomessa – näin mestariteos toteutettiin12.12.2025 11:41:52 EET | Tiedote
Marraskuussa liikenteelle avattu Kirjalansalmen vinoköysisilta ei ole ainoastaan näyttävä. Sen yli 80-metriset pylonit lepäävät massiivisten, merenpohjaan valettujen kerrostalon kokoisten pylonien perustusten varassa, eikä vastaavia vinoköysiasennuksia ole tehty Suomessa lähes 30 vuoteen. Samanlaista mittavaa siirtymäkohdan rakennetta, jossa teräs- ja teräsbetonipalkit yhdistyvät, ei ole Suomessa aiemmin toteutettu. Kaikki työvaiheet kuormien hallinnasta köysien jännitykseen vaativat äärimmäistä tarkkuutta suunnittelusta toteutukseen. Poikkeuksellinen silta onkin tarjonnut Kreatelle sekä muille maan johtaville silta-asiantuntijoille ainutlaatuisen näköalapaikan.
Kreatella vaativien sillanrakennustöiden vuosi: Poikkeuksellinen tunkkaus Tampereella ja useita sillansiirtoja eri puolilla Suomea10.12.2025 08:30:38 EET | Tiedote
Vuosi 2025 tarjosi Kreatelle useita teknisesti vaativia siltaprojekteja, joissa työt etenivät tunkkaus- ja siirtotekniikoita hyödyntäen. Tampereen henkilöratapiha -hankkeessa tunkattiin Ratapihankadun silta yli metrin verran alaspäin tiiviissä kaupunkiympäristössä. Lisäksi Kreate toteutti useita merkittäviä sivuttaissuuntaisia sillansiirtoja eri puolilla maata, kuten valtatien 4 yläpuolella sijaitsevan Lehmisuon sillan Oulussa, kaksi ratasiltaa Ylivieskassa ja alikulkusillan Suomen vilkkaimmalla rataosalla osana Helsinki–Riihimäki-ratahanketta.
Kreate jalosti ennätysmäärän kierrätettyä hiekoitussepeliä – Porvoo mukana laajenevassa kiertotalousyhteistyössä5.12.2025 09:31:17 EET | Tiedote
Talven liukkaisiin keleihin varautuminen on käynnissä. Kreate käsitteli tänä vuonna ennätysmäärän käytettyä hiekoitussepeliä ja jalosti siitä yli 4 000 tonnia uudelleenkäytettävää Ei enää jätettä -statuksen hiekoitussepeliä. Yhteistyö laajenee kuntien ja kaupunkien suuntaan – Porvoo on ensimmäisten joukossa mukana. Ensi vuonna yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa käsittelymäärä Vantaan kiertotalousalueella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme