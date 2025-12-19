Kreaten urakka käynnistää Tukholman uuden metrolinjan rakentamisen – Ruotsista tilauskantaan 8,5 miljoonaa euroa

Kreate Sverige ja Region Stockholm allekirjoittivat sopimuksen Tukholman uuden metrolinjan ensimmäisen työtunnelin rakentamisesta Älvsjöön. Sopimuksen arvo on 91 miljoonaa kruunua eli noin 8,5 miljoonaa euroa, ja Kreate kirjasi sen vuoden 2025 viimeisen neljänneksen tilauskantaansa.

– Sopimuksella pääsemme uuden metrolinjan ensimmäiseksi tunneliurakoitsijaksi, ja samalla tämä on meille myös ensimmäinen pääurakoitsijan rooli metrohankkeessa. Panostimme tarjoukseen paljon ja nyt kova työ palkitaan, iloitsee Kreate Sverigen toimitusjohtaja Kenneth Wahlqvist.

Uuden metrolinjan toteuttaminen alkaa työtunnelin rakentamisella

Uusi metrolinja, Gula linjen eli keltainen linja, on Tukholman metroon suunniteltu täysin uusi, itsenäinen ja automatisoitu linja. Se kulkee Fridhemsplanin asemalta Liljeholmenin, Årstan ja Östbergan kautta Älvsjöhön. Uuden metrolinjan tavoitteena on helpottaa liikennettä keskustan ja Etelä-Tukholman välillä sekä mahdollistaa alueelle niin uusia asuntoja kuin työpaikkoja.

– Nyt voittamassamme urakassa rakennamme noin 300 metriä pitkän työtunnelin, joka johtaa maan pinnalta metrotunneliin ja mahdollistaa uuden metroaseman rakentamisen Älvsjöhön. Työtunneli tulee kulkemaan noin 40 metriä maan alla, Wahlqvist kertoo.

Kreate Sverige rakentaa urakassa tukiseiniä, tekee maankaivuuta ja avolouhintaa sekä injektoi ja lujittaa kallioleikkauksia. Työt käynnistyvät tammikuussa 2026 ja kestävät noin puolitoista vuotta.

Kreaten erinomainen kasvuvauhti Ruotsissa jatkuu

Kreaten Ruotsin liiketoiminnalle on asetettu tavoitteeksi saavuttaa 650 miljoonan kruunun vuosiliikevaihto strategiakauden 2024–2027 loppuun mennessä. Laajentuminen maantieteellisesti ja uusiin rakentamisen lajeihin sekä kasvaminen aliurakoitsijan roolista pääurakoitsijaksi tukevat liikevaihdon kasvutavoitetta.

– Ruotsin organisaatiomme on tehnyt erinomaista työtä, mistä yhtenä osoituksena on sopimus uuden metrolinjan ensimmäisestä urakasta. Vahvan tekemisen myötä laajentuminen uusiin rakentamisen lajeihin ja pääurakoitsijan rooliin etenee erinomaisesti. Kreate Sverigen kasvuvauhti on jopa strategiassa asetettuja tavoitteita nopeampaa, iloitsee Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Kreate Sverige on päässyt näyttämään osaamisensa jo useasti Tukholman vuonna 2020 käynnistyneessä mittavassa metron laajennuksessa. Se on toteuttanut useita urakoita muun muassa Järfällassa, Londonviadukten-ajotunnelissa, Farstassa ja Sofian asemalla. Kokonaisuudessaan uusittuja asemia on tähän mennessä 12, joista Kreate on ollut toteuttamassa kymmentä.