Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Yhteisestä palvelunumerosta saa nyt yhteyden sote-keskuksiin ja voi perua ajanvarauksen
Yhteisestä palvelunumerosta (03) 410 89 420 saa tästä päivästä lähtien yhteyden alueen sote-keskusten hoitajiin ja lääkäreihin. Samasta numerosta voi perua ajanvarauksen, saada reseptin ja varata rokotuksen.
Yhteinen palvelunumero on käytössä muissa alueen sote-keskuksissa paitsi Sysmässä. Suunterveyden ja hoitotarvikejakelun puhelinnumerot ovat samat kuin aiemminkin.
Yhteinen palvelunumero (03) 410 89 420 on asukkaiden käytettävissä sote-keskusten aukioloaikoina. Puheluihin vastaavat pääsääntöisesti asiakkaille tutut oman sote-keskuksen ammattilaiset.
Kuulovammaisten tekstiviestinumero on 045 7396 5625. Numero palvelee sote-keskusten aukioloaikoina.
Puhelinpalveluajat pitenevät osassa sote-keskuksia
Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Orimattilassa ja Padasjoella sote-keskuksen puhelinpalveluaika on nyt tunnin aiempaa pitempi arkisin, sillä palvelunumero on avoinna maanantaista torstaihin kello 8-16 ja perjantaisin kello 8-15. Lahdessa, Hartolassa, Iitissä ja Kärkölässä palveluajat säilyvät ennallaan.
Yhteisen palvelunumeron rinnalla asukkailla on käytössään Päijät-Soten digiklinikan sähköinen palvelukanava. Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Orimattilassa ja Padasjoella digiklinikka palvelee maanantaista perjantaihin kello 7-18. Lahdessa, Hartolassa, Iitissä ja Kärkölässä digiklinikan palveluajat säilyvät ennallaan.
Kiireellistä hoitoa tarvittaessa tulee ottaa yhteyttä päivystysapuun 116117, aivan kuten tähänkin asti. Hätätilanteessa oikea yhteydenottonumero on edelleen 112.
Yhteisellä palvelunumerolla ja kanavilla tarjotaan nopeat ja oikea-aikaiset, helposti eri kanavissa saavutettavat, mahdollisimman samankaltaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta.
Ajantasaiset sote-keskusten aukioloajat ja muut perustiedot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta paijatha.fi.
Yhteyshenkilöt
Pertti Sopanentulosaluejohtaja, avosairaanhoitoPuh:044 482 3171
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
