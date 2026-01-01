Kevään ensimmäinen yhteishaku alkoi – Haaga-Heliaan voi hakea englanninkielisiin koulutuksiin ja opettajaopintoihin
Kevään ensimmäinen yhteishaku ja erillishaku ammatilliseen opettajankoulutukseen ovat käynnissä 7.–21.1.2026.
Korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa Haaga-Helialta on tarjolla kuusi AMK-tutkintoon johtavaa englanninkielistä koulutusta sekä yksi englanninkielinen Master-kaksoistutkinto. Opinnot alkavat elokuussa 2026.
Nämä AMK-koulutukset ovat mukana kevään ensimmäisessä yhteishaussa
- Aviation Business, full-time, Porvoo campus
- Business Information Technology, full-time, Helsinki
- Digital Business Innovations, full-time, Porvoo campus
- Hospitality and Tourism Experience Management, full-time, Pasila campus
- International Business, full-time or blended studies, Helsinki
- Sports Coaching and Management, full-time, Vierumäki campus
Mukana ainutlaatuinen Master-kaksoistutkinto
Ylempiä AMK-tutkintoja haussa on yksi: englanninkielinen kaksoistutkinto-ohjelma, Business Technologies and Management, joka toteutetaan yhteistyössä itävaltalaisen kumppanikorkeakoulumme MCI Innsbruckin kanssa. Muut englanninkieliset YAMK-tutkintoon johtavat Master-koulutukset ovat haussa syksyllä.
- Business Technologies and Management (Double Degree with MCI Innsbruck, Austria)
Tutustu koulutuksiin ja hae Haaga-Heliaan kevään yhteishaussa
Haku Ammatilliseen opettajakorkeakouluun on avoinna
Haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin järjestetään samaan aikaan kevään ensimmäisen yhteishaun kanssa. Opettajaopinnot alkavat toukokuussa 2026.
Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voi pätevöityä ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi työn ohessa. Opettajakorkeakouluun hakevalta edellytetään pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä työkokemusta.
Haaga-Helialta haussa on mukana neljä 60 opintopisteen laajuista koulutusta, joista kolme on suomenkielisiä ja yksi englanninkielinen:
- Ammatillinen opettajankoulutus
- Ammatillinen erityisopettajankoulutus
- Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
- Professional Teacher Education
Hae Ammatilliseen opettajakorkeakouluun
Kevään ensimmäinen yhteishaku ja haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin päättyvät 21.1.2026 klo 15.00.
Haku suomenkielisiin AMK- ja Master-koulutuksiin järjestetään kevään toisessa yhteishaussa 10.–24.3.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari NevalainenViestintäpäällikköPuh:040 4887 008ari.nevalainen@haaga-helia.fi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Koulutamme liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkimme ja kehitämme näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietojenkäsittely, majoitus-, ravintola- ja matkailuala, journalismin koulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Ruokamatkailukilpailu 2026 on alkanut – kuka vie voiton tänä vuonna?1.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Ruokamatkailukilpailu etsii Suomen parhaita ruoka- ja juomaelämyksiä. Voittajat palkitaan rahapalkinnoin Helsingin kaupungintalon juhlasalissa torstaina 24.9.2026.
Ohjattu saunaseremonia tuo kulttuurin ja hyvinvoinnin matkailijoiden ulottuville12.12.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Sauna voi olla paljon muutakin kuin perinteiset lämpimät löylyt – rohkeasti kehitetyt elämykset voivat auttaa erottumaan kilpailussa, työllistää ja kasvattaa matkailutuloja.
Haaga-Helian koulutukselle arvostettu kansainvälinen akkreditointi3.12.2025 09:24:35 EET | Tiedote
International Business -koulutus (BBA) on ensimmäinen EFMD:n ohjelmatasoisen akkreditoinnin saanut koulutus pääkaupunkiseudulla.
Keskustasta lentoon – sähköinen lentäminen haastaa liikkumisen rajat27.11.2025 11:09:00 EET | Tiedote
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hanke tuo rohkean vision lähelle Helsingin keskustaa. Sähköisen liikenteen lentopaikka voi tulevaisuudessa tukea kestävää liikkumista ja vahvistaa alueen vetovoimaa. Samaan aikaan kilpailu tulevaisuuden ilmailuratkaisuista kiihtyy – pysyykö Suomi mukana maailmanlaajuisessa kilpailussa?
Kuuloimplantin poistopyyntö valintakokeessa johti ohjeistuksen uudistamiseen – Haaga-Helia sai apulaisoikeuskanslerilta kiitosta nopeista korjaavista toimista10.11.2025 14:44:13 EET | Tiedote
Median kesäkuussa 2024 julkaisemissa uutisissa käsiteltiin tapausta, jossa Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa järjestetyssä AMK-valintakokeessa hakijaa pyydettiin poistamaan kuuloimplanttinsa kesken kokeen (esim. Helsingin Sanomat 10.6.2024, Iltalehti 14.6.2024).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme