Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kevään ensimmäinen yhteishaku alkoi – Haaga-Heliaan voi hakea englanninkielisiin koulutuksiin ja opettajaopintoihin

7.1.2026 15:44:27 EET | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

Kevään ensimmäinen yhteishaku ja erillishaku ammatilliseen opettajankoulutukseen ovat käynnissä 7.–21.1.2026.

Korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa Haaga-Helialta on tarjolla kuusi AMK-tutkintoon johtavaa englanninkielistä koulutusta sekä yksi englanninkielinen Master-kaksoistutkinto. Opinnot alkavat elokuussa 2026.

Nämä AMK-koulutukset ovat mukana kevään ensimmäisessä yhteishaussa

Mukana ainutlaatuinen Master-kaksoistutkinto

Ylempiä AMK-tutkintoja haussa on yksi: englanninkielinen kaksoistutkinto-ohjelma, Business Technologies and Management, joka toteutetaan yhteistyössä itävaltalaisen kumppanikorkeakoulumme MCI Innsbruckin kanssa. Muut englanninkieliset YAMK-tutkintoon johtavat Master-koulutukset ovat haussa syksyllä.


Tutustu koulutuksiin ja hae Haaga-Heliaan kevään yhteishaussa

Haku Ammatilliseen opettajakorkeakouluun on avoinna

Haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin järjestetään samaan aikaan kevään ensimmäisen yhteishaun kanssa. Opettajaopinnot alkavat toukokuussa 2026.

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voi pätevöityä ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi työn ohessa. Opettajakorkeakouluun hakevalta edellytetään pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä työkokemusta.

Haaga-Helialta haussa on mukana neljä 60 opintopisteen laajuista koulutusta, joista kolme on suomenkielisiä ja yksi englanninkielinen:


Hae Ammatilliseen opettajakorkeakouluun

Kevään ensimmäinen yhteishaku ja haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin päättyvät 21.1.2026 klo 15.00.

Haku suomenkielisiin AMK- ja Master-koulutuksiin järjestetään kevään toisessa yhteishaussa 10.–24.3.2026.

Yhteyshenkilöt

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Koulutamme liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkimme ja kehitämme näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietojenkäsittely, majoitus-, ravintola- ja matkailuala, journalismin koulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.

