Lääkärilehden uudeksi päätoimittajaksi Heidi Ekdahl
Lääkärilehden uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi on valittu Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja Heidi Ekdahl. Ekdahl aloittaa Lääkärilehdessä kevään aikana nykyisen päätoimittajan Pekka Nykäsen siirtyessä eläkkeelle.
Heidi Ekdahlilla on yli kymmenen vuoden kokemus media-alan johtotehtävistä, toimitusten johtoryhmätyöskentelystä ja yhteiskunnallisen keskustelun ohjaamisesta. Ekdahl on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hänellä on MBA-tutkinto Aalto EE:stä. Ennen Kymen Sanomia hän johti STT:n Viestintäpalveluja.
Heidi Ekdahl on vastikään valittu journalistien ammattietiikkaa valvovan Julkisen Sanan Neuvoston jäseneksi.
Ekdahl arvostaa lääkärikunnan ja Lääkäriliiton vahvaa arvopohjaa ja pitää tärkeänä, että sama linja näkyy selkeästi myös Lääkärilehdessä. Hän korostaa tutkimuksen ja tieteen merkitystä sekä faktapohjaisen journalismin roolia terveyspolitiikkaa koskevassa keskustelussa.
– Lääkärilehti on ainutlaatuisessa asemassa yhdistäessään tieteellisen tiedon, keskustelun terveyspolitiikasta ja näkökulmia lääkäreiden arkityöhön. Tutkimuksen, tieteen ja hyvien käytäntöjen tulisi olla keskeisessä roolissa yhteiskunnallisen päätöksenteon ja terveydenhuollon kehittämisessä, Ekdahl toteaa.
Lääkäriliitto toivottaa Heidi Ekdahlille parhainta menestystä tehtävässä.
Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisema lääketieteeseen, lääkärin kliiniseen työhön ja terveyspolitiikkaan keskittyvä julkaisu. Lehti ilmestyy 26 kertaa vuodessa perjantaisin ja se tavoittaa yli 90 % Suomessa asuvista lääkäreistä. Lehti on perustettu vuonna 1922. Painosmäärä on 31 500. Lääkäriehteen kuuluvat lisäksi verkkosivut laakarilehti.fi ja suurelle yleisölle suunnattu potilaanlaakarilehti.fi.
