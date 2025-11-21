Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund rySuomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry

Lääkärilehden uudeksi päätoimittajaksi Heidi Ekdahl

7.1.2026 14:12:24 EET | Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry | Tiedote

Jaa

Lääkärilehden uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi on valittu Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja Heidi Ekdahl. Ekdahl aloittaa Lääkärilehdessä kevään aikana nykyisen päätoimittajan Pekka Nykäsen siirtyessä eläkkeelle.

Heidi Ekdahlilla on yli kymmenen vuoden kokemus media-alan johtotehtävistä, toimitusten johtoryhmätyöskentelystä ja yhteiskunnallisen keskustelun ohjaamisesta. Ekdahl on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hänellä on MBA-tutkinto Aalto EE:stä. Ennen Kymen Sanomia hän johti STT:n Viestintäpalveluja.

Heidi Ekdahl on vastikään valittu journalistien ammattietiikkaa valvovan Julkisen Sanan Neuvoston jäseneksi.

Ekdahl arvostaa lääkärikunnan ja Lääkäriliiton vahvaa arvopohjaa ja pitää tärkeänä, että sama linja näkyy selkeästi myös Lääkärilehdessä. Hän korostaa tutkimuksen ja tieteen merkitystä sekä faktapohjaisen journalismin roolia terveyspolitiikkaa koskevassa keskustelussa.

– Lääkärilehti on ainutlaatuisessa asemassa yhdistäessään tieteellisen tiedon, keskustelun terveyspolitiikasta ja näkökulmia lääkäreiden arkityöhön. Tutkimuksen, tieteen ja hyvien käytäntöjen tulisi olla keskeisessä roolissa yhteiskunnallisen päätöksenteon ja terveydenhuollon kehittämisessä, Ekdahl toteaa.

Lääkäriliitto toivottaa Heidi Ekdahlille parhainta menestystä tehtävässä.

Lääkärilehti on Suomen Lääkäriliiton julkaisema lääketieteeseen, lääkärin kliiniseen työhön ja terveyspolitiikkaan keskittyvä julkaisu. Lehti ilmestyy 26 kertaa vuodessa perjantaisin ja se tavoittaa yli 90 % Suomessa asuvista lääkäreistä. Lehti on perustettu vuonna 1922. Painosmäärä on 31 500. Lääkäriehteen kuuluvat lisäksi verkkosivut laakarilehti.fi ja suurelle yleisölle suunnattu potilaanlaakarilehti.fi.

Avainsanat

lääkärilehtipäätoimittaja

Suomen Lääkäriliitto on ammattijärjestö, johon kuuluu noin 90 % Suomessa toimivista lääkäreistä. Lääkärit yhdessä potilaan parhaaksi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye