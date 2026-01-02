Haettavana rahoitusta porotalouden ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen

Tutkimuksen painopisteet vuonna 2026 ovat:

Porojen hyvinvointia koskevan sääntelyn kehittämisen keskeiset kohteet – lajityypillisen käyttäytymistarpeen toteutuminen tutkimuksen ja kokemusperäisen tiedon perusteella eri puolilla poronhoitoaluetta. Kestävä kalastus ja sen kehittäminen Paatsjoen ja Näätämöjoen vesistöalueella muuttuvassa ilmastossa ja toimintaympäristössä erityisesti kolttasaamelaisten näkökulmasta. Poroelinkeinon ajankohtaiset taloudelliset haasteet ja niiden hallinta.

Rahoitusta voidaan myöntää yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle ja säätiölle.

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Lisäksi rahoitusta voidaan myöntää kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Tutkimusrahoitusta haettaessa on huomioitava saamelaisia koskevan tutkimuksen eettiset ohjeet.

Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera), mikäli Makeran käyttösuunnitelmasta myönnetään rahoitusta vuodelle 2026.