Haettavana rahoitusta porotalouden ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen
Tutkimushankkeilla edistetään porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa. Hankkeilla voidaan myös tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusrahoitusta voi hakea ajalla 7.1. – 31.3.2026.
Tutkimuksen painopisteet vuonna 2026 ovat:
- Porojen hyvinvointia koskevan sääntelyn kehittämisen keskeiset kohteet – lajityypillisen käyttäytymistarpeen toteutuminen tutkimuksen ja kokemusperäisen tiedon perusteella eri puolilla poronhoitoaluetta.
- Kestävä kalastus ja sen kehittäminen Paatsjoen ja Näätämöjoen vesistöalueella muuttuvassa ilmastossa ja toimintaympäristössä erityisesti kolttasaamelaisten näkökulmasta.
- Poroelinkeinon ajankohtaiset taloudelliset haasteet ja niiden hallinta.
Rahoitusta voidaan myöntää yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle ja säätiölle.
Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Lisäksi rahoitusta voidaan myöntää kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Tutkimusrahoitusta haettaessa on huomioitava saamelaisia koskevan tutkimuksen eettiset ohjeet.
Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera), mikäli Makeran käyttösuunnitelmasta myönnetään rahoitusta vuodelle 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne Ristiojava. yksikön päällikköPuh:0295 037 118anne.ristioja@elinvoimakeskus.fi
Jaana HangasvaaraporotalousasiantuntijaPuh:0295 037 183jaana.hangasvaara@elinvoimakeskus.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapin elinvoimakeskus
Lapin elinvoimakeskuksen väliaikaiset osastopäälliköt ja esihenkilöt on valittu2.1.2026 12:13:52 EET | Tiedote
Vuoden 2026 alusta toimintansa aloittaneen Lapin elinvoimakeskuksen väliaikaiset osastopäälliköt ja esihenkilöt on nimitetty ajalle 1.1.2026-31.5.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme