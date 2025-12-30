Strömbergin puiston kunnostus valmistui – tulokset näkyvät jo taimenhavainnoissa

Pitäjänmäessä sijaitsevan Strömbergin puiston peruskorjauksessa uusittiin puiston kulkureittejä ja valaistusta, ja sinne lisättiin piknik- ja istuskelupaikkoja. Lisäksi leikkipuiston piha-aluetta ja välineitä kunnostettiin. Puistoon tulee myös yli sata uutta puistopuuta sekä perennoja ja pensaita. Viimeiset puut istutetaan ensi kevään aikana.

Strömbergin puiston erikoisuutena on sen läpi virtaava Mätäjoki ja kolme metriä korkea vesiputous. Peruskorjauksen yhteydessä Mätäjoesta purettiin vanhoja patoja ja puistoon rakennettiin uusi kalatie eli vesiputouksen kiertävä ohitusuoma. Lisäksi viereisen Puropuistikon allas ruopattiin.

Vaellusesteiden poistaminen on tuottanut jo tulosta

Strömbergin puistossa tehdyt kunnostustoimet mahdollistavat harvinaisen meritaimenen ja muiden kalojen vapaan vaellusyhteyden Mätäjoen yläjuoksulle saakka. Samalla laajennettiin ja parannettiin merkittävästi taimenen kutu- ja poikasalueita.

Työ näkyy jo nyt taimenhavainnoissa.

“Tänä syksynä joen yläjuoksulla havaittiin kookkaita vaellustaimenia kudulla. Koko Mätäjoen alueelta on löydetty yhteensä noin 60 taimenen kutupesää, mikä on selkeä parannus aiempiin vuosiin verrattuna. Havainnot osoittavat, että kalatien rakentaminen ja muut kunnostustoimet ovat tuottaneet tulosta nopeasti. Mätäjoen taimenkannan odotetaan vahvistuvan edelleen tulevina vuosina”, sanoo taimenasiantuntija Henrik Kettunen Helsingin kaupungilta.

Taimenen poikasia on löytynyt runsaasti

Mätäjoen taimenen poikasten pelättiin kärsineen huomattavasti työmaalla huhtikuussa tehdyn virheen vuoksi. Mätäjokeen tehtiin töiden ajaksi kolme vedensuodatuspatoa, joista yksi rakennettiin taimenen kutupesien päälle.

Sähkökoekalastuksen perusteella keväällä kuoriutuneita taimenen poikasia oli patopaikan alapuolella kuitenkin erittäin runsaasti. Niiden määrä Mätäjoella oli jopa kasvanut edellisenä vuonna tehdyistä mittauksista. Yksi syy odotettua pienemmille vaikutuksille saattoi olla se, että padon alle jäädessään mätijyvät olivat vielä syvällä soraikon suojissa.

Sähkökoekalastus on menetelmä, jolla voidaan tutkia alueen poikasmääriä kaloja vahingoittamatta. Helsingin kaupunki teetti tutkimuksen Kala- ja vesitutkimus Oy:llä syyskuussa.

Uusittu puisto tarjoaa oleskelupaikkoja joen varrella

Aikanaan Talin kartanon maihin kuulunut Strömbergin puisto on sekä luontoarvoiltaan että kulttuurihistoriallisesti merkittävä.

"On hienoa, että arvokas puisto saatiin kunnostettua ja siitä rakentui upea ja viihtyisä oleskelupaikka kaupunkilaisille. Suunnittelussa on hienosti hyödynnetty jokivartta oleskelupaikkojen sijoitteluun", sanoo projektinjohtaja Minni Karjalainen Helsingin kaupungilta.

Työt alkoivat huhtikuussa ja valmistuivat reippaasti etuajassa ennen joulua. Alun perin leikkipuiston osalta töiden piti valmistua vasta vuoden 2026 elokuussa. Puistossa tehdään vielä kevään aikana pieniä viimeistelytöitä. Urakoitsijana toimi Tieluiska Oy.