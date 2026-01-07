Päijät-Hämeen maakuntajohtajan paikkaa tavoittelee X uutta hakijaa
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatkettiin joulukuussa 2025 ja haku päättyi 7.1.2026. Jatketulla hakukierroksella paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa. Lisäksi haussa ovat mukana kahdeksan aiemmin virkaa hakenutta henkilöä.
Maakuntajohtajan virkaa hakeneet:
Uudet hakijat
Anne Hannunen, Äänekoski
Petri Honkanen, Lahti
Maria Järvelin, Tampere
Juuso Kevari, Kirkkonummi
Mari Kuparinen, Lahti
Päivi Niemi-Laine, Helsinki
Joel Patomäki, Jyväskylä
Elina Pylkkänen, Helsinki
Riikka Railimo, Helsinki
Esa Siikaluoma, Espoo
Susiluoto Taina, Helsinki
Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemi
Elina Vartiainen, Vääksy
Niko Vuorinen, Turku
Virkaa aiemmin hakeneet
Aiemmin määräajassa jätetyt hakemukset huomioidaan haussa ilman uutta hakemusta. Edellisellä hakukierroksella virkaa hakivat:
Jaakko Helenius, Kärkölä
Sirkku Hildén, Lahti
Aija-Maria Jokilammi, Lappträsk (perunut hakemuksensa 10.11.2025)
Antti Kalliomaa, Lahti
Mehdi Khastoo, Lahti
Karoliina Laakkonen-Pöntys, Nokia
Juha Nieminen, Helsinki
Aki Tiihonen, Lahti
Sami Tikkanen, Kotka
Virka tuli avoimeksi, kun edellinen maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol siirtyi Valtioneuvoston kansliaan neuvottelevaksi virkamieheksi syyskuun lopulla 2025. Juha Hertsi toimii määräaikaisena maakuntajohtajana siihen saakka, kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassa.
Viran täyttäminen
Rekrytointiprosessista vastaava työryhmä tekee maakuntahallitukselle esityksen viran täyttämisestä haastattelujen ja soveltuvuusarviointien perusteella. Maakuntahallitus käsittelee asian ja tekee valintaesityksen maakuntavaltuustolle. Tavoitteena on, että valtuusto päättää valinnasta maalis–huhtikuun aikana.
Rekrytointiprosessin työryhmä
Maakuntajohtajan viran rekrytointiprosessista vastaa työryhmä:
Mika Kari pj, Hannu Rahkonen vpj, Heikki Vahto, Teemu Kinnari, Sami Salminen, Satu Jaatinen. Sihteerinä toimii Jari Paakkunainen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika Karikansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtajaPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
Jari PaakkunainenHallintojohtaja / Director, AdministrationPäijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteeri
Kuvat
Linkit
