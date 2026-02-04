Kustantamo S&S

Kadonneet kirjallisuuden lajit – tutkimusmatka unohdettuihin aarteisiin

5.2.2026

Miltä näyttää kirjallisuuden historia, kun katse suunnataan siihen, mitä ei enää ole? Kadonneet kirjallisuuden lajit avaa ovet kirjallisuuden hämärään historiaan ja tuo päivänvaloon 30 lajia, jotka ovat hiljalleen liukuneet unohduksiin – antiikin papyruskääröistä 1800-luvulle saakka. Teos on lumoava konvehtirasia kirjallisuuden ystäville: tiiviitä, tarinallisia lukuja täynnä menneisyyden kaikuja.

Kun kirjallisuuden lajit katoavat

Kirjallisuushistoria rakentuu säilyneiden teosten varaan. Yhtä kiinnostavia ovat aukot – lajit, jotka ovat jääneet kaupallisten muutosten, uskonnollisten mullistusten, teknologian, sensuurin tai kirjarovioiden jalkoihin. Kadonneet kirjallisuuden lajit nostaa esiin kolmekymmentä lajia, joita ei enää aktiivisesti kirjoiteta: kuten consolatio, kirjakirous, nokturno, priaameli, aubade, idylli, fabliau ja monet muut.
Teos kysyy: Miksi kokonaiset kirjallisuuden lajit katoavat? Mitä menetämme, kun luemme vain sen, mikä on säilynyt?

Kirjallinen sukupuutto ja kulttuurinen valikoituminen

Kirjoittajat puhuvat kirjallisesta sukupuutosta – ilmiöstä, joka muistuttaa luonnon monimuotoisuuden hiipumista. Kun huomio kiinnittyy kirjallisuuden ”megafaunaan”, kuten eepoksiin tai romaaneihin, pienemmät ja herkemmät lajit häviävät äänettömästi, aivan kuten jäkälät tai hyönteiset ekosysteemeissä.

Matka antiikista salonkeihin

Kirjassa kuljetaan antiikin temppeleistä keskiajan käsikirjoituksiin ja 1700-luvun salonkeihin. Tutkijat Sari Kivistö, Katariina Kärkelä, Erika Pihl ja Isa Välimäki johdattavat lukijan menneisyyteen. Jokainen heistä valitsi omat suosikkinsa – kuin karkkikaupassa, jossa kaikkea ei voi mahduttaa pussiin.

Kaikuja nykykulttuurissa

Samalla teos näyttää, millaista on kirjallisuuden historian tutkiminen käytännössä. Monet esitellyistä lajeista ovat aikanaan liittyneet tiiviisti juhliin, arkisiin rituaaleihin tai vuorokauden kiertoon – ja juuri nämä sidokset selittävät, miksi ne ovat aikojen kuluessa hiipuneet pois.
Vaikka lajit ovat kadonneet, niiden kaikuja elää yhä: popmusiikissa, Hollywood-elokuvissa, motivaatiolauseissa ja internetin pienissä tekstilajeissa. Kirja kutsuu lukijaa pohtimaan, voiko joku myös herättää ne henkiin.

Mitä aukot historiassa kertovat meistä

Kadonneet kirjallisuuden lajit on Koneen säätiön rahoittaman Kirjallinen sukupuutto -hankkeen keskeinen julkaisu.  Se muistuttaa, että menneisyys on täynnä kiehtovia, yllättäviä ja täysin unohdettuja tekstilajeja – ja että niiden tutkiminen avaa uusia tapoja ymmärtää kirjallisuutta, historiaa ja kulttuurisia arvoja. Kun katsomme tyhjää kohtaa historiassa, näemme myös oman aikamme valinnat. 

Kadonneet kirjallisuuden lajit ilmestyy 18.2.

Kadonneet kirjallisuuden lajit ilmestyy 18.2.
Kadonneet kirjallisuuden lajit ilmestyy 18.2.
