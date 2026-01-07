Vaasan kaupunki - Vasa stad

Ensimmäiset luistelualueet avattu Huutoniemellä, Variskalla ja Vöyrinkaupungilla

7.1.2026 15:33:40 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasassa on saatu auki ensimmäiset luistelualueet. Huutoniemellä, Variskalla ja Vöyrinkaupungilla on avattu luistelukaukalot keskiviikkona 7.1.

Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen

Myös muita luistelualueita jäädytetään parhaillaan.  

Avoinna olevilla luistelualueilla ovat pukukopit auki ja valaistus päällä.  

Ajantasaisen tiedon Vaasan kaikkien luistelualueiden, latujen ja rinteiden kunnosta voi tarkistaa kaupungin latu-, jää- ja rinneinfosta osoitteesta  www.vaasa.fi/jaa-latu-ja-rinnetilanne 

 Tällä hetkellä jääalueita ei aurata työajan ulkopuolella. 

Yhteyshenkilöt

työnjohtaja Janne Mattila, puh. 040 865 5034, janne.mattila@vaasa.fi

Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

