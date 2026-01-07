Ensimmäiset luistelualueet avattu Huutoniemellä, Variskalla ja Vöyrinkaupungilla
Vaasassa on saatu auki ensimmäiset luistelualueet. Huutoniemellä, Variskalla ja Vöyrinkaupungilla on avattu luistelukaukalot keskiviikkona 7.1.
Myös muita luistelualueita jäädytetään parhaillaan.
Avoinna olevilla luistelualueilla ovat pukukopit auki ja valaistus päällä.
Ajantasaisen tiedon Vaasan kaikkien luistelualueiden, latujen ja rinteiden kunnosta voi tarkistaa kaupungin latu-, jää- ja rinneinfosta osoitteesta www.vaasa.fi/jaa-latu-ja-rinnetilanne
Tällä hetkellä jääalueita ei aurata työajan ulkopuolella.
työnjohtaja Janne Mattila, puh. 040 865 5034, janne.mattila@vaasa.fi
