Mika Maliranta jatkaa OECD:n toimiala-analyysin työryhmän puheenjohtajana myös vuonna 2026
Laboren johtaja Mika Maliranta jatkaa OECD:n toimiala-analyysityöryhmän WPIA:n hallituksen puheenjohtajana myös vuonna 2026. Tehtävässä hän on keskeisessä roolissa tuottamassa kansainvälisesti vertailukelpoista tutkimustietoa teollisuuspolitiikasta, yritysdynamiikasta ja talouden resilienssistä – tietoa, jolla on suora merkitys Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun vahvistamiselle.
Laboren johtaja Mika Maliranta jatkaa OECD:n toimiala-analyysityöryhmän (Working Party on Industry Analysis, WPIA) hallituksen puheenjohtajana vuonna 2026. WPIA toimii OECD:n teollisuus-, innovaatio- ja yrittäjyyskomitean (CIIE) alaisuudessa.
Maliranta on ollut mukana WPIA:n toiminnassa jo vuodesta 2014 alkaen. Ryhmän analyysien teemoihin kuuluvat:
-
teollisuuspolitiikan suunnittelu, mittaus ja toteuttaminen,
-
talouden turvallisuus, resilienssi ja arvoketjut,
-
yritysdynamiikka: tuottavuus, yritysten kasvu, kilpailu ja investoinnit sekä
-
innovaatiot, yrittäjyys ja teknologian diffuusio.
Analyyseissä hyödynnetään monipuolisesti yritys- ja henkilöaineistoja siten, että niistä syntyy vertailukelpoista tietoa jäsenmaista.
Malirannan mielestä työ on kiinnostavaa muun muassa siksi, että maavertailut tuottavat hyödyllistä tutkimustietoa Suomen talouspolitiikan valmistelun tarpeisiin. Tällaiselle analyysille on tarvetta, kun etsitään Suomen kilpailukyvyn ongelmakohtia ja keinoja talouskasvun vauhdittamiseksi.
