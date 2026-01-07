Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Hämeen maakuntajohtajan paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa

7.1.2026 16:47:51 EET | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatkettiin joulukuussa 2025 ja haku päättyi 7.1.2026. Jatketulla hakukierroksella paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa. Lisäksi haussa ovat mukana kahdeksan aiemmin virkaa hakenutta henkilöä.

Tummansinisellä taustalla valkoinen teksti: Maakuntajohtajan rekrytointi. Vieressä Päijät-Hämeen liiton logo, jossa teksti Päijänteen verran parempi - Päijät-Häme.
Päijät-Hämeeseen haetaan maakuntajohtajaa.

Maakuntajohtajan virkaa hakeneet:

Uudet hakijat

Anne Hannunen, Äänekoski

Petri Honkanen, Lahti

Maria Järvelin, Tampere

Juuso Kevari, Kirkkonummi

Mari Kuparinen, Lahti

Päivi Niemi-Laine, Helsinki

Joel Patomäki, Jyväskylä

Elina Pylkkänen, Helsinki

Riikka Railimo, Helsinki

Esa Siikaluoma, Espoo

Susiluoto Taina, Helsinki

Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemi

Elina Vartiainen, Vääksy

Niko Vuorinen, Turku

Virkaa aiemmin hakeneet

Aiemmin määräajassa jätetyt hakemukset huomioidaan haussa ilman uutta hakemusta. Edellisellä hakukierroksella virkaa hakivat:

Jaakko Helenius, Kärkölä

Sirkku Hildén, Lahti

Aija-Maria Jokilammi, Lappträsk (perunut hakemuksensa 10.11.2025)

Antti Kalliomaa, Lahti

Mehdi Khastoo, Lahti

Karoliina Laakkonen-Pöntys, Nokia

Juha Nieminen, Helsinki

Aki Tiihonen, Lahti

Sami Tikkanen, Kotka

Virka tuli avoimeksi, kun edellinen maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol siirtyi Valtioneuvoston kansliaan neuvottelevaksi virkamieheksi syyskuun lopulla 2025.  Juha Hertsi toimii määräaikaisena maakuntajohtajana siihen saakka, kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassa.

Viran täyttäminen

Rekrytointiprosessista vastaava työryhmä tekee maakuntahallitukselle esityksen viran täyttämisestä haastattelujen ja soveltuvuusarviointien perusteella. Maakuntahallitus käsittelee asian ja tekee valintaesityksen maakuntavaltuustolle. Tavoitteena on, että valtuusto päättää valinnasta maalis–huhtikuun aikana.

Rekrytointiprosessin työryhmä

Maakuntajohtajan viran rekrytointiprosessista vastaa työryhmä:

Mika Kari pj, Hannu Rahkonen vpj, Heikki Vahto, Teemu Kinnari, Sami Salminen, Satu Jaatinen. Sihteerinä toimii Jari Paakkunainen

Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja. 

Päijät-Häme on yli 200 000 asukkaan maakunta keskellä Etelä-Suomea, vain tunnin päässä Helsingistä. Meidät tunnetaan puhtaasta luonnosta, ympäristöalan osaamisesta, modernista teollisuudesta ja kansainvälistyvästä yliopistokaupunki Lahdesta. Maakunta yhdistää kestävän kehityksen, vahvan koulutuksen, monipuolisen elinkeinoelämän sekä rikkaan kulttuurin ja laajat urheilu- ja liikuntamahdollisuudet.

Ilmakuva Lahden kaupungin keskustasta

