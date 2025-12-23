Nämä työpaikat kiinnostivat suomalaisia eniten vuonna 2025
Duunitorin data kertoo, mitkä työpaikkailmoitukset keräsivät eniten lukukertoja viime vuonna. Hakijoiden huomion vangitsevat muun muassa suuri määrä työpaikkoja, mahdollisuus kouluttautua uudelle alalle ja kehittää tekoälyosaamista sekä erottuva rekrytointimarkkinointi.
Suomen suosituimman työnhakupalvelun Duunitorin työpaikkailmoitukset keräsivät vuonna 2025 ennätyksellisen yleisön: yli 120 miljoonaa lukukertaa, mikä oli noin 32 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena.
”Työnhakijoita on liikkeellä erityisen paljon, sillä työllisyystilanne on vaikea. Samaan aikaan työmarkkinatilanne ei ole yksioikoinen. Nytkin monet työnantajat kilpailevat parhaista osaajista sekä panostavat aiempaa enemmän rekrytointimarkkinointiin ja pitkäjänteiseen työnantajabrändin rakentamiseen, mikä kasvattaa ilmoitusten näkyvyyttä”, kertoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.
Nämä työpaikkailmoitukset keräsivät eniten lukukertoja
Lidl: Myyjiä ja vuoropäälliköitä Lidlin myymälöihin ympäri Suomen
PwC Suomi: Eskolle työkavereita
Bondata: Bondaa meidän kanssa
Aito Talotekniikka: Ajanvaraaja – Aloitus heti / sopimuksen mukaan
Skillio: Kouluttaudu ja työllisty Data Engineeriksi (AI Focus)
Lassila & Tikanoja: Työntekijöitä siivoukseen, lentokentälle, kiinteistönhoitoon ja sähkö- sekä LVI-asennukseen
Suomen Avustajapalvelut: Henkilökohtainen avustaja
Luetuin ilmoitus sai lähes 200 000 lukukertaa, mikä on poikkeuksellisen paljon työpaikkailmoitukselle. Kaikki listan työpaikkailmoitukset keräsivät yli 30 000 lukukertaa.
Kesätyöt on jätetty pois listalta. Katso viime vuoden suosituimmat kesätyöpaikat. Lidl oli ykkönen myös kesätyöilmoituksissa.
Matalan kynnyksen työpaikat houkuttelevat
Luetuimpien ilmoitusten joukossa on erilaisia työpaikkoja monenlaisilta toimialoilta, kuten myynnin ja kaupan alalta, asiantuntijatehtävistä, ravintola-alalta, it-alalta sekä sosiaali- ja hoiva-alalta.
”Usein huomiota keräävät etenkin matalan kynnyksen työpaikat, jotka eivät edellytä tiettyä koulutusta tai pitkää työkokemusta. Lisäksi iso määrä työpaikkoja eri puolilla Suomea kiinnostaa tyypillisesti suurta yleisöä”, Salonen kommentoi.
”Myös tunnettu kuluttajabrändi, kuten Lidl, auttaa luonnollisesti ihmisten tavoittamisessa.”
Erottuva markkinointi pysäyttää osaajat
Listan työnantajia yhdistää panostus rekrytointimarkkinointiin.
Näyttäviä brändikampanjoita edustavat esimerkiksi konsulttiyhtiö PwC:n kampanja Salatut elämät -tähden Esko Koveron kanssa sekä uudella nimellä aloittaneen Bondatan lanseeraus. Bondata syntyi, kun henkilöstöpalvelu Go On ja tutkimusyhtiö Innolink yhdistyivät.
”Nykyään yhä useampi työnantaja ymmärtää erottuvan rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajabrändin arvon, kun haluaa houkutella ja sitouttaa parhaat tekijät. Työnantaja kilpailee ihmisten huomiosta muun muassa koukuttavien hittisarjojen, somevideoiden, podcast-jaksojen ja uutisten kanssa. Viihteen ja tiedon tulvan keskellä on vaikeaa vangita huomio – etenkin, jos haluttu osaaja ei etsi aktiivisesti töitä.”
Tekoäly ja uudelle alalle kouluttautuminen kiinnostavat
”Jo monen vuoden ajan luetuimmissa työpaikkailmoituksissa ovat nousseet työpaikat, joissa saa mahdollisuuden kouluttautua nopeasti uuteen ammattiin, usein it-alalle. Taustalla vaikuttavat työelämän murros ja vaikea taloustilanne. Nykytyöelämä edellyttää monelta oman osaamisen päivittämistä ja toisinaan myös alanvaihtoa”, Salonen sanoo.
Hän nostaa uutena trendinä tekoälyosaamisen.
”Viime vuoden osalta kärkeen nousivat Skillion ilmoitukset, jotka mainitsevat tekoälyn otsikossa. Erilaiset tekoälyyn liittyvät työtehtävät ovatkin lisääntyneet, ja tekoälyyn liittyvät taidot ovat nyt kysyttyjä monella alalla. Jos siis miettii, miten kehittää omaa osaamista ja parantaa omaa työmarkkina-asemaa, kannattaa ehdottomasti pohtia tekoälytaitojen kehittämistä. Myös dataosaamiselle on runsaasti kysyntää.”
Duunitorin viime syksyn työnhakututkimuksessa 41 prosenttia osaajista piti tekoälytaitoja joko tärkeinä tai erittäin tärkeinä tulevaisuudessa. Näin vastasivat etenkin tietotyöläiset.
Hakijat haluavat konkreettista tietoa – myös palkasta
Suositut työpaikkailmoitukset kertovat usein konkreettisesti työtehtävän sisällöstä sekä palkasta ja työsuhde-eduista. Esimerkiksi Lidl kertoi vuoden luetuimmassa ilmoituksessa myyjien tuntipalkasta, lisistä ja eduista selvästi.
Myös Duunitorin työnhakututkimuksen mukaan hakijat kaipaavat ennen kaikkea selkeää tietoa ja avoimuutta:
Tärkeimmät tekijät, jotka saavat hakemaan itselle kiinnostavaa työpaikkaa
-
Minulle välittyy selkeä kuva työtehtävistä ja vastuista
-
Näen selkeästi, mikä palkkani tulee olemaan
-
Työnantaja panostaa hyvään johtamiseen/esihenkilötyöhön
-
Työnantajalla on hyvä maine
-
Innostun työpaikan kulttuurista ja ihmisistä
”Työnhakijat ovat lopen kyllästyneitä kliseisiin dynaamisista näköalapaikasta ja kilpailukykyisestä palkasta. He haluavat tietää, mitä työssä tehdään, millaista työpaikalla on ja mitä työstä maksetaan”, Salonen kertoo.
”Edelleen valitettavan harva työnantaja kertoo palkan hakijoille, joten avoimuus on mainio tapa erottua edukseen. Onneksi EU:n palkka-avoimuusdirektiivi tulee lisäämään rekrytoinnin palkka-avoimuutta.”
Palkka-avoimuusdirektiivi on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään tämän vuoden kesäkuussa. Se edellyttää, että työnantaja kertoo hakijalle palkasta tai palkkahaarukasta ilman siitä kysymistä.
”Palkan avaaminen käy helposti työpaikkailmoituksessa, mikä auttaa löytämään sopivimmat osaajat. Duunitorin datasta näemme, että palkkatiedon sisältävät työpaikkailmoitukset saavat keskimäärin enemmän lukukertoja.”
