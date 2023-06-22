Suomen riistakeskus – Etelä-Häme

Sudenmetsästys päättynyt Humppilan kiintiöalueella

8.1.2026 09:20:00 EET | Suomen riistakeskus – Etelä-Häme | Tiedote

Suomen riistakeskus on päättänyt sudenmetsästyksen Humppilan kiintiöalueella 7.1.2026. Alueella saatiin saaliiksi kahdeksan sutta.

Suden metsästys Humppilan alueella on päättynyt, koska metsästysvuoden 2025–2026 alueellinen suden kiintiö on tullut täyteen. Suden metsästys on lopetettava alueella välittömästi.

Suden kiintiömetsästys on toteutettu 16 alueellisen kiintiön puitteissa. Reviirikohtaiset kiintiöt on pyritty mitoittamaan siten, että alueelta voidaan poistaa kaikki sudet.

Humppilan kiintiöalueella saatiin saaliiksi kahdeksan eläintä, joista neljä naarasta ja neljä urosta. Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tutkitaan ovatko ne susia vai koirasusia.

Suden pyynti kohdennettiin Humppilan kiintiöalueelle turvallisuus- ja vahinkoperusteilla.

Lisää tietoa suden kiintiöpyynnistä (riista.fi)

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

