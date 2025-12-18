Kansainvälisiä huippututkijoita rekrytoidaan suomalaisiin yliopistoihin Suomen Akatemian rahoittamana
Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 27,5 miljoonaa euroa Suomen ulkopuolelta kutsuttavien korkeatasoisten tutkijoiden rekrytoimiseen. Rahoituksen turvin 11 kansainvälistä tutkijaa siirtyy suomalaisiin yliopistoihin professorin tehtäviin ja perustaa niihin tutkimusryhmänsä. Haku oli osa kansallista julkisen T&K-rahoituksen lisärahoitusta, jonka avulla Suomi vahvistaa asemaansa tutkimuksen ja innovaatioiden kärkimaana.
Rahoitus kattaa vuonna 2026 alkavan viisivuotiskauden.
Rahoituspäätökset liittyvät yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseen tutkimusrahoituksen avulla. Tällä kertaa profiloitumista tuetaan mahdollistamalla kansainvälisten korkean tason tutkijoiden rekrytoiminen suomalaisiin yliopistoihin esimerkiksi Yhdysvalloista. Nyt tehdyt päätökset kattavat ensimmäisen puolikkaan profiloitumishakuun varatusta 50 miljoonan euron kokonaissummasta.
Rahoitus jakautuu seitsemälle yliopistolle, joihin siirtyvien tutkijoiden taustat sopivat erinomaisesti haun tavoitteisiin. Neljällä tutkijalla lähtömaa on Yhdysvallat ja kahdella Yhdistynyt kuningaskunta. Lähtömaiden joukossa ovat myös esimerkiksi Brasilia ja Australia. Rahoituksen avulla saadaan lisäksi palautettua osaamista kotimaahan. Rekrytoitujen joukossa on myös kaksi kansainvälistä uraa tehnyttä suomalaista paluumuuttajaa. Rahoitus osoitetaan tutkijan kotiorganisaatiolle, joka solmii työsuhteen tutkijan kanssa.
”Suuri kiinnostus hakua kohtaan osoittaa, että Suomi nähdään maailmalla houkuttelevana tutkimusympäristönä. Suomessa tehtävän tutkimuksen kansainvälisesti korkea taso ja valtion tutkimusrahoituksen johdonmukainen lisääminen lisäävät tätä vetovoimaa. Huippuosaaminen on Suomelle ratkaisevan tärkeää. Tarvitsemme parasta osaamista monipuolisesti eri aloilta, jotta voimme pitää innovaatiopolun alun leveänä”, Suomen Akatemian rahoitushauista vastaava johtaja Jussi Vauhkonen sanoo.
Suomen Akatemian panostus huippuosaajien rekrytoimiseksi Suomeen on kansainvälisestikin vertailtuna huomattava. Huhtikuussa 2025 avattu rahoitushaku oli ensimmäisiä eurooppalaisia rahoitushakuja, jotka suunnattiin kansainvälisten tutkijoiden houkutteluun. Haulle saatiin lisää kansainvälistä näkyvyyttä yhteistyöllä Business Finlandin Superpositions-osaajahoukuttelukampanjan kanssa. Rahoituspäätösten toinen erä tehdään kesäkuussa 2026, ja loputkin rekrytoitavista tutkijoista saapuvat Suomeen loppuvuoden aikana.
Rahoitetut Suomeen siirtyvät tutkijat ja heidän tutkimusryhmänsä työskentelevät yliopistojen valitsemilla profiloitumisalueilla, joita on aiemmin kehitetty Akatemian rahoituksella. Yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseen suunnattu rahoitus oli haettavana nyt yhdeksättä kertaa. Haku oli osa kansallista julkisen T&K-rahoituksen lisärahoitusta, jonka avulla Suomi vahvistaa asemaansa tutkimuksen ja innovaatioiden kärkimaana.
Suomen Akatemia
Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2026 rahoitamme tutkimusta lähes 555 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
