Taaleri SolarWind III -rahasto saavutti 630 miljoonaa euron koon viimeisellä varainhankintakierroksellaan
Taaleri SolarWind III -rahasto saavutti 630 miljoonaa euron koon viimeisellä varainhankintakierroksellaan
Taaleri Energian kuudes uusiutuvan energian rahasto Taaleri SolarWind III on saavuttanut 630 miljoonan euron koon viimeisellä varainhankintakierroksellaan. Sijoitussitoumuksista 74 miljoonaa euroa on kanssasijoitussitoumuksia.
Rahaston sijoitusstrategiana on hankkia, kehittää, rakentaa, operoida ja myydä teollisen mittakaavan maatuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä energianvarastointilaitoksia (BESS) kohdemarkkinoillaan. Rahaston kohdemarkkinoita ovat Pohjoismaat, Baltia, Puola, Kaakkois-Eurooppa, Espanja ja Texas.
Rahasto on tähän mennessä tehnyt sijoituksia yhteensä noin 360 miljoonan euron edestä mukaan lukien:
- 50 tuuli-, aurinko- ja BESS-kehityshanketta (7 GW)
- BESS, Suomi (36 MWh, tuotannossa)
- BESS, Texas (200 MWh, rakennusvaiheessa)
- Tuuli, Serbia (154 MW, rakennusvaiheessa)
- Aurinko, Suomi (129 MWp, rakennusvaiheessa)
- Tuuli, Latvia (112 MW, rakennusvaiheessa)
- Tuuli + BESS, Liettua (45 MW + 36 MWh, rakennusvaiheessa)
Rahaston odotetaan olevan täysin sijoitettu 18–24 kuukauden kuluttua.
”Olemme iloisia, että laaja joukko institutionaalisia sijoittajia on osoittanut vahvaa kiinnostusta Taaleri SolarWind III -rahastoa kohtaan. Rahaston koko on lähes kaksinkertainen edeltäjäänsä verrattuna, ja se on kerännyt uusia sijoittajia Belgiasta, Bulgariasta, Espanjasta, Itävallasta, Ranskasta, Romaniasta, Suomesta, Sveitsistä ja Virosta. Kiitämme lämpimästi kaikkia uusia ja palaavia sijoittajia heidän sitoumuksistaan”, sanoo Taaleri Energian sijoittajasuhteista vastaava johtaja Stephen Ross.
”Arvostamme sijoittajiemme meitä kohtaan osoittamaa luottamusta, ja olemme tyytyväisiä siihen, miten olemme edistäneet rahaston sijoitusstrategiaa. Laadukas hankekehitysportfoliomme antaa meille varmuutta siitä, että rahasto pystyy jatkamaan houkuttelevien sijoituksien tekemistä rakennusvaiheen projekteihin”, sanoo Taaleri Energian liiketoimintajohtaja Kai Rintala.
Rahaston sijoittajiin kuuluvat muun muassa Erste Group Bank AG, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD, Euroopan investointirahasto EIF, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, KBC Verzekeringen (yhteistyössä EIF:n kanssa), SmartCap, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, VBV Pensionskasse sekä muita eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia. Myös Aktian kautta sijoittaneet suomalaiset eläkerahastot, säätiöt, perheyhtiöt ja yksityishenkilöt ovat vahvasti mukana rahastossa.
Taaleri SolarWind III on luokiteltu EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen perusteella artikla 9:n mukaiseksi rahastoksi. Rahasto saa tukea Euroopan unionilta InvestEU-rahaston kautta ja SmartCapin vihreä rahasto saa rahoitusta NextGenerationEU:n elpymis- ja palautumistukimekanismilta.
Tietoa Taaleri Energiasta
Taaleri Energia on pääomarahastoyhtiö, jolla on yksi Euroopan suurimmista uusiutuvaan energiaan erikoistuneista sijoitustiimeistä. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja myymme tuuli-, aurinko- ja energianvarastointihankkeita, jotka edistävät maailmanlaajuista siirtymää kohti puhdasta energiaa. Taaleri Energia hallinnoi 1,2 miljardin euron sijoitusvarallisuutta.
Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia. Taaleri on sijoittamisen, pääomarahastojen ja vahinkovakuuttamisen asiantuntija, joka mahdollistaa muutoksen pääoman avulla. Taalerilla on pääomarahastoissaan, kanssasijoituksissaan ja yksittäisiin kohteisiin sijoittavissa yhtiöissään hallinnoitavia varoja 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
taaleri.com/fi/uusiutuva-energia
Lisätietoja:
Kai Rintala, liiketoimintajohtaja, Taaleri Energia, 040 162 5711, kai.rintala@taaleri.com
Stephen Ross, sijoittajasuhdejohtaja, Taaleri Energia, 040 733 7789, stephen.ross@taaleri.com
