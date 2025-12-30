Entinen GTK-rakennus puretaan Kuopiossa

Tontilta puretaan vuonna 1987 valmistunut noin 8 300 neliömetrin suuruinen päärakennus sekä vuonna 1997 valmistunut noin 800 neliömetrin varastorakennus. Työt aloitetaan tammikuussa valmistelevilla töillä, kuten työmaan aitaamisella ja työmaajärjestelyillä. Käsin tehtävä etupurku alkaa tammi-helmikuun vaihteessa. Varsinainen konepurku käynnistyy helmikuun alussa varastorakennuksesta ja etenee helmikuun puolivälissä päärakennukseen, joka puretaan lännestä itään. Purkutyöt valmistuvat kokonaisuudessaan toukokuun loppuun mennessä.

Purkutyöt ja työmaaliikenne pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähin häiriöin. Melua aiheuttavat työt tehdään arkipäivisin klo 7–18 välisenä aikana. Purkutöillä ei ole vaikutusta liikennejärjestelyihin eikä alueen toimijoiden toimintaan. Purku-urakoitsijana toimii SRV ja aliurakoitsijana Ahosen Palvelut Oy. Purkamisesta vastaa valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt.

”Valtiolla ei ole enää käyttöä tämän tyyppiselle yhden toimijan rakennukselle, eikä noin 40 vuotta vanhan massiivisen rakennuksen muuttaminen uuteen käyttötarkoitukseen ole toiminnallisesti tai taloudellisesti järkevää. Purkaminen mahdollistaa keskeisellä sijainnilla, kehittyvällä alueella olevan tontin hyödyntämisen uudessa valtiokäytössä tulevaa poliisitalohanketta varten”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen Itä-Suomen alueen aluejohtaja Pasi Haataja.

Purettujen rakennusten paikalle suunnitellaan Kuopion uutta pääpoliisiasemaa. Rakennustöiden käynnistyminen edellyttää vielä Poliisihallituksen vuokrauspäätös, sisäministeriön hyväksyntää, Senaatti-kiinteistöjen hallituksen investointipäätöstä ja valtioneuvoston raha-asianvaliokunnan puoltoa. Suunnitelmien edetessä rakentaminen voisi alkaa syksyllä 2026 ja valmistua vuoden 2029 loppuun mennessä.

Kuopion rakennusvalvonta on myöntänyt purkamisluvan rakennuksille marraskuussa 2025, ja lupa on lainvoimainen. GTK:n toiminta rakennuksissa on päättynyt syksyllä 2025.

Kestävää purkamista – materiaalit kierrätykseen ja hyötykäyttöön

Purkutyö toteutetaan vastuullisesti kestävän purkamisen ja kierrättämisen periaatteiden mukaisesti, ja tontin kehittäminen uuteen käyttöön noudatetaan valtion kestävän rakentamisen periaatteita sekä alueen henkeä kunnioittaen. Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut ympäristöministeriön vastuullisen purkamisen Green Deal -sopimukseen.

Kohteesta on laadittu purkumateriaalikartoitus, jonka pohjalta varmistetaan materiaalien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Hankkeen tavoitteena on vähintään 98 prosentin purkumateriaalin hyötykäyttöaste ja 70 prosentin kierrätysaste.

Purkutyössä syntyvät betonimateriaalit murskataan ja hyödynnetään maanrakennuksen täyttöihin, metallit kierrätetään tai hyödynnetään rakenteena ja puumateriaalit hyödynnetään energiantuotannossa. Käyttökelpoiset rakennusosat, kuten nosto-ovet, huutokaupataan. Purkutöiden aikaisesta pölyntorjunnasta huolehditaan kastelemalla, kulloisetkin sääolosuhteet huomioiden.