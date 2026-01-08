Savon Aurinkoenergia Oy:n toimitusjohtaja vaihtui
Bravida-konserniin kuuluvan Savon Aurinkoenergian toimitusjohtaja on vaihtunut. Arttu Voutilainen, yhtiön perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja, lopetti Savon Aurinkoenergian palveluksessa ja jätti toimitusjohtajan tehtävän viime vuoden lopulla. Uutena toimitusjohtajana on aloittanut Joonas Suursalmi, joka toimi aiemmin yrityksen myyntijohtajana.
”Arttu on tehnyt todella hyvää työtä Savon Aurinkoenergian liiketoiminnan kasvattamisessa. Otan innolla vastaan toimitusjohtajan tehtävän ja lähdemme henkilöstön kanssa yhdessä vahvistamaan Savon Aurinkoenergian asemaa aurinkosähkömarkkinoilla”, Suursalmi sanoo.
”Lämmin kiitos Arttu Voutilaiselle hyvästä yhteistyöstä ja kaikkea hyvää jatkoon. Joonas on toiminut jo pitkään menestyksekkäästi Savon Aurinkoenergian myyntijohtajana, ja hänellä on erinomaiset edellytykset kehittää yrityksen liiketoimintaa. Toivotan Joonakselle onnea ja menestystä uuteen tehtävään”, toteaa Bravida Finland Oy:n toimitusjohtaja Marko Holopainen.
Savon Aurinkoenergia on osa Bravida-konsernia ja tarjoaa kattavat aurinkoenergiaratkaisut aurinkosähköjärjestelmien suunnittelusta asennukseen kotitalouksille, yrityksille, taloyhtiöille ja maatiloille.
Mira WarvaViestintä- ja markkinointipäällikköPuh:0400297936mira.warva@bravida.fi
Hyvällä kiinteistöllä on merkitystä. Siksi Bravida.
Olemme Pohjoismaiden johtava talotekniikan sekä teollisuuden urakoinnin, huollon ja ylläpidon kokonaisratkaisujen toimittaja. Autamme asiakkaitamme luomaan toimivia ja kestäviä kiinteistöjä.
Bravidan pitkän aikavälin tavoitteena on ilmastoneutraali toiminta koko arvoketjussa vuoteen 2045 mennessä. Meillä on 14 000 työntekijää ja toimintaa yli 1192 paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Bravidan osake on noteerattu Tukholman Nasdaq-pörssissä.
