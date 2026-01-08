Savon Aurinkoenergia Oy:n toimitusjohtaja vaihtui

”Arttu on tehnyt todella hyvää työtä Savon Aurinkoenergian liiketoiminnan kasvattamisessa. Otan innolla vastaan toimitusjohtajan tehtävän ja lähdemme henkilöstön kanssa yhdessä vahvistamaan Savon Aurinkoenergian asemaa aurinkosähkömarkkinoilla”, Suursalmi sanoo.

”Lämmin kiitos Arttu Voutilaiselle hyvästä yhteistyöstä ja kaikkea hyvää jatkoon. Joonas on toiminut jo pitkään menestyksekkäästi Savon Aurinkoenergian myyntijohtajana, ja hänellä on erinomaiset edellytykset kehittää yrityksen liiketoimintaa. Toivotan Joonakselle onnea ja menestystä uuteen tehtävään”, toteaa Bravida Finland Oy:n toimitusjohtaja Marko Holopainen.

Savon Aurinkoenergia on osa Bravida-konsernia ja tarjoaa kattavat aurinkoenergiaratkaisut aurinkosähköjärjestelmien suunnittelusta asennukseen kotitalouksille, yrityksille, taloyhtiöille ja maatiloille.