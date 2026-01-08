Hankintasuunnitelma ja Hoitajantien pysäköintihalli aluehallituksessa 12.1.
Vuoden ensimmäisessä aluehallituksen kokouksessa käsitellään myös muun muassa riskienhallintasuunnitelmaa, tietosuoja- ja tietoturvaperiaatetta sekä perhehoidon palkkioita ja kotihoidon tukipalvelujen myöntämisperusteita.
Esityslistalla olevat asiat:
- Hoitajantien pysäköintihallin hankkeen käynnistäminen
- Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat
- Kuukausiraportti
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
- Pirkanmaan hyvinvointialueen riskienhallintasuunnitelma 2026-2029
- Pirkanmaan hyvinvointialueen hankintasuunnitelma 2026-2027
- Tuotantotapa-analyysien kohteet vuonna 2026
- Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuoja- ja tietoturvaperiaate
- Pirhan ja Istekin välisten puitesopimusten päivitys
- Liikkeenluovutuksen hyväksyminen Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa
- Osavuorokautisen ja päivystyksellisen perhehoidon palkkiot 1.2.2026 alkaen
- Kotona asumisen tukipalveluiden myöntämisperusteet 1.3.2026 alkaen
- Vuoden 2026 talousarviossa hyväksyttyjen virkojen perustaminen
- Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunnan nimeäminen 2026-2029
- Sisä-Suomen yhteistyöalueen tiedetoimikunnan nimeäminen
- Tulevaisuus- ja turvallisuusvaliokunnan varajäsenen vaihtuminen
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Luottamushenkilöiden itsensä ilmoittamien yhteystietojen julkaiseminen Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Selvitys digipalvelujen häiriökysynnästä
Yhteyshenkilöt
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Kontio MikaKonsernijohtajaPuh:044 4729 923mika.kontio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan hoidoilla on syntynyt kymmenessä vuodessa 4516 vauvaa – lahjasolujen luovuttajista on jatkuvasti suuri pula8.1.2026 08:34:05 EET | Tiedote
Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikka ja Fimlabin hedelmöityshoitolaboratorio juhlivat kymmenvuotista yhteistyötään. Hedelmöityshoitoihin ja käytäntöihin on vuosikymmenessä mahtunut paljon muutoksia: potilasmäärät ovat kasvaneet, hoitomenetelmät kehittyneet ja lahjasoluhoidot mullistaneet toimintaa. Nyt klinikka kamppailee kriittisen lahjasolupulan kanssa – sukusolujen luovuttajia kaivataan kipeästi!
Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimin palveluihin muutoksia vuoden 2026 alussa31.12.2025 15:45:52 EET | Tiedote
Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimin palveluajat ja ikärajat muuttuvat vuodenvaihteessa.
Lempäälän kiirevastaanoton aukioloaika muuttuu helmikuussa31.12.2025 11:56:21 EET | Tiedote
Lempäälän sote-aseman kiirevastaanotto on avoinna 2. helmikuuta 2026 alkaen arkipäivisin kello 8–16. Viikonloppuisin ja arkipyhisin kiirevastaanotto on kiinni.
Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelut toimivat normaalisti sähkökatkoista huolimatta29.12.2025 14:38:02 EET | Tiedote
Hannes-myrskyn aiheuttamista sähkökatkoista huolimatta Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelut toimivat normaalisti. Kotihoidon asiakkaat saavat tukea kotihoidon työntekijöiltä, ja muita neuvovat tarvittaessa lähitorit, palveluneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.
Tays Keskussairaalan Hoitajantien pysäköintihalli on saanut rakennusluvan29.12.2025 10:45:20 EET | Tiedote
Tampereen kaupunki myönsi Tays Keskussairaalan alueelle rakennettavalle Hoitajantien pysäköintihallille rakennusluvan marraskuussa. Rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi joulun alla. Hoitajantien pysäköintihalli sijoittuu Arvo Ylpön kadulle nykyisen Hoitajantien pysäköintialueen paikalle ja sen rakentamisen on arvioitu käynnistyvän kesällä 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme