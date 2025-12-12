Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Päämajamuseo tekivät kävijäennätyksen vuonna 2025

Sodan ja rauhan keskus Muisti vahvistaa ammattikoululaisten osallisuutta ja demokratiataitoja 24.11.2025 13:30:15 EET | Tiedote

Etelä-Savon ammattiopisto Esedun ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat päässeet tänä syksynä tutustumaan Sodan ja rauhan keskus Muistiin Mikkelissä. Vierailut ovat osa Esedun ja Muistin uutta yhteistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja tuoda esiin ammatillisen osaamisen merkitystä yhteiskunnassa. Yhteistyö ammattiopistojen kanssa on tuore avaus tiedekeskuskentällä.