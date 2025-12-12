Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Päämajamuseo tekivät kävijäennätyksen vuonna 2025
Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Päämajamuseo saavuttivat viime vuonna kävijäennätyksen, 43 815 kävijää. Luku ylitti kävijätavoitteen usealla tuhannella.
Kävijämäärän kasvu on otettu Muistissa ilolla vastaan. ”Ensimmäistä kertaa ylitimme 40 000 kävijän rajapyykin”, kertoo Muistin toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen. ”Vaikka olimme kuukauden suljettuna näyttelyuudistuksen vuoksi, ylitimme tavoitteen 7 000 kävijällä. Saavutus on ruuhka-Suomen ulkopuolella sijaitsevalle kohteelle todella hyvä”, jatkaa Leskinen.
Kasvua saavutettiin erityisesti koululais- ja opiskelijaryhmien määrässä, joka yli kaksinkertaistui viime vuodesta. Näyttelykävijöistä 34 % oli museokorttilaisia, mikä on suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna. Myös Muistissa järjestetyissä tapahtumissa kävi mukavasti väkeä – yli 11 000 henkeä.
”Olemme onnistuneet kasvattamaan kävijämääräämme jatkuvasti viisivuotisen toimintamme aikana. Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta”, iloitsee toimitusjohtaja Leskinen. ”Kasvun taustalla on valtakunnallisen tunnettuutemme parantuminen. Viime vuonna panostettiin vahvasti markkinointiin mm. Päämajakaupunki Mikkeli -brändin kanssa. Myös uudistunut päänäyttelymme Poikkeustila 2.0 on kiinnostanut yleisöä”, jatkaa Leskinen.
Alkaneena vuonna Muistissa ja Päämajamuseossa jatketaan tutulla linjalla. Poikkeustila 2.0 ja Harri Pälvirannan Vapautemme hinta -näyttelyt jatkavat. Alkuvuoden suuri ponnistus on huhtikuun Veteraaniviikko, joka huipentuu kansallisen veteraanipäivän valtakunnalliseen juhlaan Mikkelissä 27.4.2026.
Yhteyshenkilöt
Olli-Pekka LeskinentoimitusjohtajaSodan ja rauhan keskus Muisti OyPuh:0451102013olli-pekka.leskinen@muisti.org
Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa
Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä toimiva tiedekeskus, joka käsittelee näyttelyissään sodan ja rauhan teemoja vuorovaikutteisin, digitaalisuutta hyödyntävin menetelmin. Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Muisti on niille, jotka ovat kiinnostuneet sodan historiasta, mutta erityisesti niille, jotka eivät ole.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy
Viestikeskus Lokin avaaminen nytkähti merkittävästi eteenpäin - MPY Osuuskunnalta huomattava lahjoitus12.12.2025 09:32:15 EET | Tiedote
MPY Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti 11.12.2025 lahjoittaa Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:lle 1 000 000 euroa Mikkelissä sijaitsevan Viestikeskus Lokin näyttelyjen uudistamiseen. Tavoitteena on, että sodanaikaisen Päämajan viestikeskus avataan yleisölle kesällä 2027. Samassa kokouksessa päätettiin neljännestä, yhteensä 15,5 miljoonan euron varojen jaosta osuuskunnan jäsenille.
Sodan ja rauhan keskus Muisti vahvistaa ammattikoululaisten osallisuutta ja demokratiataitoja24.11.2025 13:30:15 EET | Tiedote
Etelä-Savon ammattiopisto Esedun ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat päässeet tänä syksynä tutustumaan Sodan ja rauhan keskus Muistiin Mikkelissä. Vierailut ovat osa Esedun ja Muistin uutta yhteistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja tuoda esiin ammatillisen osaamisen merkitystä yhteiskunnassa. Yhteistyö ammattiopistojen kanssa on tuore avaus tiedekeskuskentällä.
Länsi-Savo-konserni juhlistaa 135-vuotista toimintaansa 135 000 euron lahjoituksella Sodan ja rauhan keskus Muistille6.10.2025 10:55:52 EEST | Tiedote
Vuosi 2024 oli Länsi-Savo-konsernin 135-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi konserni on päättänyt lahjoittaa 135 000 euroa Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiölle. Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Jenni Haukio pitää lahjoitusta arvokkaana avauksena tiedekeskuksen kumppanuuksien luomisessa.
Ranskalaisen Olivier Norekin menestyskirja Talven soturit ilmestyy suomeksi - kirjailija haastateltavana Sodan ja rauhan keskus Muistissa Mikkelissä 6.9.20251.9.2025 08:58:14 EEST | Tiedote
Maailmalla suuren menestyksen saavuttanut talvisodasta kertova historiallinen romaani Talven soturit (Les guerriers de l'hiver) on viimein ilmestynyt suomeksi. Kirjan kirjoittaja Olivier Norek saapuu vierailulle Sodan ja rauhan keskus Muistiin lauantaina 6.9. klo 13.30. Tilaisuudessa kirjan esittelee ja Norekia haastattelee Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Clerc. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja sieltä on mahdollista ostaa uutuuskirjaa.
Sodan ja rauhan keskus Muistille Suomen kulttuurirahaston Tiede tutuksi -apuraha28.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt Sodan ja rauhan keskus Muistille 65 000 euron Tiede tutuksi -apurahan. Apurahalla toteutetaan Mennyt ja manipuloitu -tiedekasvatushanke, joka tuo Muistiin 50 yläkoululaisryhmää tutustumaan kuvien käyttöön ja manipulointiin menneisyydessä ja nykyhetkessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme