Ennätysmäärä haki apua päihdeongelmiin Päihdeneuvonnasta
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Päihdeneuvonnassa vastattiin viime vuonna 10 591 puheluun, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Päihdeneuvontaan soittavista yhä useampi hakee apua läheisen päihteidenkäytön aiheuttamaan huoleen. Vuonna 2025 noin neljännes (24 prosenttia) keskusteluapua hakeneista oli läheinen. Alkoholilain uudistus uhkaa lisätä läheisten ahdinkoa.
Erityisesti päihdeongelmista kärsivien läheiset tukeutuivat auttavaan puhelimeen
Eniten kasvua oli läheisten puheluissa, soittoja oli 21 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Päihdeneuvonta tarjoaa neuvontaa ja keskustelutukea päihteisiin liittyvissä kysymyksissä ja huolissa.
”On tosi hienoa, että läheiset osaavat hakea apua. On kuormittavaa itselle nähdä, kun joku rakas ihminen voi huonosti”, kertoo Päihdeneuvonnan päällikkö Kaisa Åberg.
”Erityisesti huumeita käyttävien ihmisten vanhemmilla on kova tuen ja tiedon tarve. Monelle Päihdeneuvonta on ainoa paikka, jossa tilanteesta uskaltaa puhua, sillä asia on niin kipeä.”
Läheissoittajista noin 40 prosenttia on vanhempia. Yleensä soittaja kantaa huolta jo omillaan elävästä, 20–30-vuotiaasta lapsesta, joka käyttää huumeita. Vuonna 2025 huumeista kannabiksen ja amfetamiinin käyttö puhututtivat eniten, mutta paljon mediahuomiotakin saanut alfa-pvp:n lisääntynyt käyttö kuului myös Päihdeneuvonnassa.
Vanhempia huolestuttaa lapsen terveys ja tulevaisuus, mutta neuvoja saatetaan kaivata myös esimerkiksi siihen, miten toimia, jos läheinen käyttäytyy sekavasti tai uhkaavasti, tai pyytää rahaa päihteitä varten.
”Keskusteluissa käydään läpi tilannetta ja vaihtoehtoja ja mietitään esimerkiksi sitä, miten vanhempi voisi varmistaa sen, että ei omalla toiminnallaan mahdollista päihteiden käyttöä. Myös tieto siitä, mistä ja millaista apua päihteitä käyttävä voisi saada, on läheisille arvokasta.”
Lakiuudistus uhkaa lisätä alkoholihaittoja
Vaikka huumeisiin liittyvät asiat puhututtavat paljon, on alkoholi edelleen se aine, jonka aiheuttaminen haittojen vuoksi Päihdeneuvontaan otetaan eniten yhteyttä.
”Alkoholi on yleensä mukana osana ongelmaa myös silloin, kun on kyse huumeista tai lääkkeiden päihdekäytöstä”, Åberg kertoo.
Alkoholilakia ollaan parhaillaan uudistamassa sallimalla alkoholin kotiinkuljetus. Muutoksen haitalliset vaikutukset kohdistuisivat erityisesti haavoittuviin ryhmiin, kuten lapsiin, alkoholin riski- ja ongelmakäyttäjiin ja ikääntyneisiin.
“Alkoholia ongelmallisesti käyttäville ja heiden läheisilleen tällainen uudistus ei lupaa mitään hyvää. Suomessa on jo nyt 89 000 lasta, jotka elävät perheessä, jossa vähintään toisella vanhemmalla on päihdeongelma. Alkoholin kotiinkuljetus vaikeuttaa näiden lasten elämää entisestään.”
“Järjestöihin on juuri kohdistunut ennätysleikkauksia, vaikka päihdehaittojen ehkäisytyö on Suomessa pääosin järjestöjen vastuulla. On tosi surullista, että järjestöjen tarjoamasta matalan kynnyksen avusta leikataan samaan aikaan, kun avuntarve kasvaa ja haitat uhkaavat lisääntyä.”
Vuonna 2025 Päihdeneuvonnassa vastattiin 10 591 puheluun. Alkoholi pysyi aiempien vuosien tapaan soittojen pääaiheena. Kolme neljäsosaa puheluista koski alkoholia. Huumausaineita käsiteltiin joka kolmannessa puhelussa. Soittajista valtaosa otti yhteyttä omaan päihteiden käyttöönsä liittyen. Joka neljäs kaipasi tukea läheisen vuoksi heränneeseen huoleen. Päihdeneuvonta 0800 900 45 on avoinna ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Puheluihin vastaavat päihdetyön ammattilaiset. Soittaminen on anonyymia ja maksutonta.
Yhteyshenkilöt
Kaisa ÅbergPäihdeneuvonnan päällikköEhkäisevä päihdetyö EHYT ryPuh:044 491 0828kaisa.aberg@ehyt.fi
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on valtakunnallinen ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö.
