Isot ruokaostokset tunnissa kotiovelle – Tunnin toimitukset nyt Porvoossa
Osuuskauppa Varuboden-Osla on aloittanut tunnin toimitukset Porvoon keskusta-alueella. S-kaupat-sovelluksen tunnin toimituksella voi tilata isotkin ostokset nopeasti kotiovelle. Tilaukset keräillään Kevätkummun S-marketissa.
Ruoan verkkokaupan suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja vauhti vain kiihtyy, kun yhä useammat asiakkaat tilaavat ruokaostoksensa verkosta. Asiakasmäärien kasvaessa kasvaa myös tarpeiden kirjo: vaikka suuri osa S-kaupat-palvelun asiakkaista suunnittelee ja tilaa ostokset etukäteen, kasvaa tarve tilata niin pieniä kuin isompiakin ostoksia nopeasti.
Nyt toimitusvaihtoehtoja on laajennettu entisestään, kun S-market Kevätkummussa on otettu käyttöön tunnin toimitus.
– Tunnin toimitus ratkaisee monen asiakkaan arjen haasteet. Kiireisessä arjessa ei aina muisteta tilata ostoksia etukäteen tai yksinkertaisesti ehditä käydä kaupassa, ja näihin hetkiin tunnin toimitus kotiovelle tuo huomattavaa helpotusta, ruoan verkkokaupasta vastaava kehityspäällikkö Olli Wigren kertoo.
Tunnin toimitus on saatavilla Porvoon keskusta-alueella ja ostokset asiakkaiden kotioville kuljettaa Wolt.
Asiakkaat löysivät palvelun heti
Palvelu lähti käyntiin heti loppiaisen jälkeen, ja ensimmäisenä päivänä päästiin keräilemään jo toista kymmentä tilausta.
– Täällä on ollut hyvä pössis ihan iltaa myöten. Joku oli tilannut heti ensimmäisenä iltana kuusi kassilista, hehkuttaa S-market Kevätkummun myymäläpäällikkö Jenna Myllynen.
Tunnin toimitus sopiikin sekä pienempiin että isompiin tilauksiin.
– Tutustumishintana on tämän viikon ajan 2,90 euroa, joten ei muuta kuin kokeilemaan, Myllynen vinkkaa.
Tunnin toimitus – näin se toimii
Tunnin toimituksen tilaus tehdään joko osoitteessa S-kaupat.fi tai S-kaupat-sovelluksessa. Toimitustapa näkyy yhtenä toimitusvaihtoehtona noudon, kotiinkuljetuksen ja robokuljetuksen rinnalla. Jos tunnin toimitus on mahdollinen asiakkaan alueella, näkyy se vaihtoehtona toimitustapavalikoimassa.
Tilattavissa on lähes koko myymälän valikoima tuoretuotteista kylmässä säilytettäviin tuotteisiin, ja myös valikoimassa olevia käyttötavaroita voi valita ostoslistalle. Alkoholi- ja tupakkatuotteita tunnin toimituksella ei voi tilata.
Tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään tekstiviestillä seurantalinkki, jossa näkyy arvio toimitusajasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli WigrenkehityspäällikköVaruboden-OslaPuh:010 765 9801olli.wigren@sok.fi
Kuvat
Linkit
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
Varuboden-Osla söker igen sommarjobbare i alla åldrar29.12.2025 14:24:28 EET | Pressmeddelande
Handelslaget Varuboden-Osla söker sommarjobbare i alla åldrar till kundserviceuppgifter i Nyland och på Åland nästa sommar. Vissa uppgifter kräver att man fyllt 18 år, men det finns ingen övre åldersgräns för sommarjobbare.
Varuboden-Osla hakee taas kaikenikäisiä kesätyöntekijöitä29.12.2025 14:24:28 EET | Tiedote
Osuuskauppa Varuboden-Osla hakee ensi kesäksi kaikenikäisiä kesätyöntekijöitä asiakaspalvelutehtäviin Uudellemaalle ja Ahvenanmaalle. Osassa tehtäviä vaaditaan 18 vuoden ikää, mutta yläikärajaa kesätyöntekijöille ei ole.
Nu öppnar förnyade ABC Carwash i Karis25.11.2025 08:13:12 EET | Pressmeddelande
Biltvätten vid ABC Karis har fått en ny, effektiv tvättmaskin.
Uudistunut ABC Carwash Karjaa on avattu25.11.2025 08:13:12 EET | Tiedote
ABC Karjaan autopesu sai uuden, tehokkaan pesukoneen.
Hesburger Kyrkslätts verksamhet övergår till Varuboden-Osla21.11.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Från och med den 16 december får man Bonus på Hesburger i Kyrkslätt.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme