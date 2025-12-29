Isot ruokaostokset tunnissa kotiovelle – Tunnin toimitukset nyt Porvoossa

Ruoan verkkokaupan suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja vauhti vain kiihtyy, kun yhä useammat asiakkaat tilaavat ruokaostoksensa verkosta. Asiakasmäärien kasvaessa kasvaa myös tarpeiden kirjo: vaikka suuri osa S-kaupat-palvelun asiakkaista suunnittelee ja tilaa ostokset etukäteen, kasvaa tarve tilata niin pieniä kuin isompiakin ostoksia nopeasti.

Nyt toimitusvaihtoehtoja on laajennettu entisestään, kun S-market Kevätkummussa on otettu käyttöön tunnin toimitus.

– Tunnin toimitus ratkaisee monen asiakkaan arjen haasteet. Kiireisessä arjessa ei aina muisteta tilata ostoksia etukäteen tai yksinkertaisesti ehditä käydä kaupassa, ja näihin hetkiin tunnin toimitus kotiovelle tuo huomattavaa helpotusta, ruoan verkkokaupasta vastaava kehityspäällikkö Olli Wigren kertoo.

Tunnin toimitus on saatavilla Porvoon keskusta-alueella ja ostokset asiakkaiden kotioville kuljettaa Wolt.

Asiakkaat löysivät palvelun heti

Palvelu lähti käyntiin heti loppiaisen jälkeen, ja ensimmäisenä päivänä päästiin keräilemään jo toista kymmentä tilausta.

– Täällä on ollut hyvä pössis ihan iltaa myöten. Joku oli tilannut heti ensimmäisenä iltana kuusi kassilista, hehkuttaa S-market Kevätkummun myymäläpäällikkö Jenna Myllynen.

Tunnin toimitus sopiikin sekä pienempiin että isompiin tilauksiin.

– Tutustumishintana on tämän viikon ajan 2,90 euroa, joten ei muuta kuin kokeilemaan, Myllynen vinkkaa.

Tunnin toimitus – näin se toimii

Tunnin toimituksen tilaus tehdään joko osoitteessa S-kaupat.fi tai S-kaupat-sovelluksessa. Toimitustapa näkyy yhtenä toimitusvaihtoehtona noudon, kotiinkuljetuksen ja robokuljetuksen rinnalla. Jos tunnin toimitus on mahdollinen asiakkaan alueella, näkyy se vaihtoehtona toimitustapavalikoimassa.

Tilattavissa on lähes koko myymälän valikoima tuoretuotteista kylmässä säilytettäviin tuotteisiin, ja myös valikoimassa olevia käyttötavaroita voi valita ostoslistalle. Alkoholi- ja tupakkatuotteita tunnin toimituksella ei voi tilata.

Tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään tekstiviestillä seurantalinkki, jossa näkyy arvio toimitusajasta.