Kiasma-teatterin kevätkausi keskittyy kahteen toisiaan täydentävään teemaan.

KANSAINVÄLISIÄ VIERAILUESITYKSIÄ

Ania Nowakin (PL/DE) ryhmäteos Future Tongues vierailee Kiasma-teatterissa la 24.1. Esitys tutkii kielen ja kehollisen viestinnän tulevaisuutta Baabelin tornin myytin ja kulttielokuvan Café Flesh (1982) inspiroimana. Puhe ja kosketus resonoivat digitaalisuuden aikakaudella, jossa läheisyys on yhtä aikaa nautinto ja häiriö.

Koreografi Radouan Mrizigan (MAR/BE) sooloteos Atlas / The Mountain vie katsojan Atlasvuorille, joissa vuoret näyttäytyvät romanttisina mielikuvina, turvapaikkoina ja pyhyyden portteina. Amazigh-kulttuurin musiikki, tanssi ja visuaaliset viittaukset kietoutuvat rituaalinomaiseen matkaan. Pe 20.3. esitettävä teos kuuluu Nelivärinen uni -näyttelyn ohjelmistoon.

KOTIMAISIA ENSI-ILTOJA

Kiasma-teatteri järjesti avoimen teoshaun, jonka kautta etsittiin uusia teoksia osaksi Nelivärinen uni -kokoelmanäyttelyn ohjelmistoa. Kevätkaudella näistä valituista teoksista nähdään kaksi.

Näyttelijä Samuli Niittymäen KRISPI FRAID on fyysinen komedia, jossa mainoselokuvan kuvauskeikka Manhattanilla kääntyy painajaiseksi, kun viimeisen työpäivän aamuna mainoksen ohjaaja alkaa muuttua kanaksi. Esitys yhdistää draamaa, tanssia, kauhua ja esitystaidetta – luvassa on hikistä, irvokasta ja kaunista katsottavaa. Työryhmässä on Niittymäen lisäksi Joonas Heikkinen, Ilkka Tolonen, Tiina Kaukanen ja Heikki Paasonen. Esitykset ovat helmi-maaliskuussa.

SCREAM CRY EXORCISE on Tarleena Laakon, Virpi Niemisen ja Julia Jäntin Hirviömäisen esityssarjan toinen osa. Demonisen pienoisspektaakkelin tunnuslause on "too possessed to be depressed". Teos leikkii pienen spektaakkelin ihmeillä, kotikutoisella magialla ja riivaavilla rytmeillä. Työryhmässä on mukana myös Jenni Räsänen, Nicholas "Leissi" Rehn, Pie Kär ja Asta Honkamaa. Esitykset ovat huhtikuun lopussa.

ELOKUVANÄYTÖKSIÄ

Kevätkausi alkaa pe 16.1. Sarah Lucasin taideprojektista kertovalla elokuvalla EGG: Sarah Lucas & 750 eggs (2019-2023), jonka yhteydessä pidetään taiteilijatapaaminen etäyhteydellä. Sarah Lucasin soolonäyttely on Kiasmassa esillä 8.3.2026 saakka.

DocPoint-festivaali juhlii helmikuussa 25. vuottaan viikon mittaisella dokumenttielokuvien ohjelmistolla. Ohjelmisto julkaistaan ja liput tulevat myyntiin tammikuussa festivaalin sivuilla.

Maaliskuun puolivälissä on tuttuun tapaan tiedossa Tampereen parhaat -elokuvanäytös, jossa esitetään lajitelma Tampereen elokuvajuhlilla palkittuja lyhytelokuvia.

Uutena elokuvakokonaisuutena tänä keväänä nähdään Mini Skábmagovat -lyhytelokuvanäytökset maaliskuun viimeisenä viikonloppuna, joka vie katsojan syvälle Saamenmaan sydämeen ja alkuperäiskansojen filosofian äärelle. Näytöksen on kuratoinut Inarissa järjestettävän Skábmagovat-festivaalin taiteellinen johtaja Sunna Nousuniemi. Tarkempi ohjelma julkistetaan Kiasma-teatterin verkkosivuilla alkuvuoden aikana.

ENTISET AINOAT – SAAMELAISEN TAITEEN AIKA -NÄYTTELYN ESITYSOHJELMISTOA

Entiset ainoat -näyttelyn avajaisissa Kiasma-teatterin lavan ottaa haltuun duo Hildá Länsman & Tuomas Norvio. Länsman on yksi Saamenmaan vahvimmista laulajista ja luohti-perinteen taitaja, Norvio puolestaan suomalainen äänisuunnittelija, säveltäjä ja tuottaja. Konsertti yhdistää ainutlaatuisella voimalla ikiaikaisen joiku-perinteen ja modernin elektronisen musiikin.

Toukokuussa Kiasma-teatteriin saadaan huikea nykytanssivierailu, Elle Sofe Companyn Vástádus eana / The Answer is Land, joka edustaa saamelaisen nykytanssin uutta aaltoa. Isosti vaikuttava ryhmäteos tutkii yhteisöllisyyttä ja sukulaisuutta ihmisten, luonnon ja maapallon välillä. Koreografia ammentaa mielenosoituksista, saamelaisista hengellisistä perinteistä ja voimallisista ryhmäkoreografioista. Seitsemän eri taustaisen naisesiintyjän kehot ja äänet kietoutuvat Frode Fjellheimin säveltämään monisävyiseen joikuun, joka on yksi teoksen kantavista voimista.

Koko kevään ohjelmisto ja aikataulut löytyvät osoitteesta kiasma.fi/teatteri.