Helsingin kouluihin käyttöön uusi sijaisopettajapalvelu
Henkilöstöpalveluyhtiö Seure ja Helsingin kaupunki ovat kehittäneet uuden sijaisopettajapalvelun, joka on nyt käytössä kaikissa Helsingin peruskouluissa. Palvelun tavoitteena on helpottaa koulujen arkea, vähentää hallinnollista kuormitusta ja varmistaa opetuksen jatkuvuus äkillisissä poissaolotilanteissa.
Uusi toimintamalli on rakennettu tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa vastaamaan koulujen arjen todellisiin tarpeisiin. Erityistä huomiota on kiinnitetty tilanteisiin, joissa poissaolot syntyvät nopeasti ja ennakoimatta ja sijaisjärjestelyjen on toimittava ilman viiveitä.
”Seuren tehtävä on rakentaa yhdessä omistajiensa kanssa palveluratkaisuja, jotka turvaavat henkilöstön saatavuuden kustannustehokkaasti ja tukevat arjen sujuvuutta kaikissa tilanteissa,” kertoo Seuren toimialajohtaja Tiina Nieminen.
Keskitetty malli parantaa sijaisopettajien saatavuutta
Koko kaupungin yhteinen sijaisopettajapalvelu mahdollistaa sijaisopettajien liikkumisen joustavammin koulujen välillä ja vähentää tilanteita, joissa yksittäinen koulu jää ilman sijaista. Keskitetty toimintamalli tukee sijaisresurssien tasapuolisempaa kohdentamista eri puolille kaupunkia.
Seure vastaa sijaisopettajien rekrytoinnista sekä tarvittavien dokumenttien tarkistamisesta. Helsingin kaupunki toimii työnantajana ja huolehtii palkanmaksusta. Koulut tilaavat sijaiset OmaSeure-järjestelmän kautta, mikä nopeuttaa prosessia ja keventää koulujen hallinnollista työtä.
Rehtoreiden työkuorma keventynyt
Palvelu on vähentänyt sijaisopettajahankinnan osalta rehtoreiden ja koulun johdon työkuormaa. Kun sijaisten etsiminen, dokumenttien tarkistaminen ja niiden voimassaolojen seuranta hoituvat keskitetysti, koulut voivat keskittyä opetuksen ja kouluyhteisön johtamiseen.
Kouluista saatu palaute on ollut myönteistä, ja palvelun käyttöönotto on rakentanut luottamusta siihen, että sijaiset löytyvät myös kiireellisissä ja yllättävissä tilanteissa. Tämä näkyy sekä korkeana täyttöasteena että palveluun sitoutuneiden sijaisopettajien määrän kasvuna.
”Suurin muutos on ollut ajankäytön helpottuminen. Rikostaustaotteiden seuranta ja sijaisten haastattelut eivät enää kuulu rehtorin työpöydälle, mikä säästää valtavasti aikaa. Erityisesti lukuvuoden alussa ero aiempaan on todella iso. On hienoa, että voimme luottaa siihen, että sijaiset löytyvät ja voimme keskittyä omaan työhömme,” sanoo Helsingin Merilahden koulun virka-apulaisrehtori Riikka-Maria Kling.
