Maahanmuuttovirasto

Ulkomaalaislaki muuttuu pysyvän oleskeluluvan osalta 8.1.2026

8.1.2026 12:00:28 EET | Maahanmuuttovirasto | Tiedote

Jaa

Pysyvän oleskeluluvan saamisen edellytyksiä tiukennetaan 8.1.2026. Lakiin lisätään uudet kotoutumisedellytykset pysyvän oleskeluluvan hakijoille.

Lakimuutos koskettaa kaikkia 8.1.2026 tai sen jälkeen jätettyjä pysyvän oleskeluluvan hakemuksia. Lisäksi uudistuksessa on muutettu pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan edellytyksiä.

– Lakimuutoksessa tulee uusia edellytyksiä pysyvälle oleskeluluvalle, jotka pitää täyttää nykyisten edellytysten lisäksi. Pysyvän luvan saaminen edellyttää yhä, että hakija täyttää myös hänelle aiemmin myönnetyn jatkuvan oleskeluluvan edellytykset, pysyvien oleskelulupien prosessinomistaja Anna-Lena Lindberg kertoo.

Jatkuvalla oleskeluluvalla tarkoitetaan lupaa, joka myönnetään pidempiaikaista Suomeen muuttamista varten.

Asumisaikaedellytys pitenee kuuteen vuoteen

Asumisaikaedellytys on jatkossa lähtökohtaisesti kuusi vuotta, kun aiemmin se on ollut neljä. Asumisaika lasketaan yleisesti ottaen siitä päivästä, kun asiakas on saapunut maahan jatkuvalla oleskeluluvalla. Edellytys voi olla kuitenkin lyhyempi tietyissä tapauksissa.

– Pysyvän oleskeluluvan saaminen on mahdollista neljän vuoden asumisajalla, jos hakijalla on esimerkiksi 40 000 euron vuositulot. Asumisaikaedellytystä ei ole jatkossa ollenkaan, jos asiakas hakee pysyvää oleskelulupaa sillä perusteella, että hän on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulu-, jatko- tai alemman yliopistotutkinnon, Lindberg kertoo.

Uusina kotoutumisedellytyksinä riittävä kielitaito ja kahden vuoden työhistoria

Pysyvää oleskelulupaa varten asiakkaan tulee jatkossa lähtökohtaisesti osoittaa, että hänellä on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Aiemmin kielitaito ei ole ollut luvan edellytys.

Lisäksi jatkossa asiakkaan on pääsääntöisesti täytynyt työskennellä tai harjoittaa elinkeinoa kahden vuoden ajan ennen hakemuksen jättämistä. Työhistoriaedellytyksen pituus riippuu siitä, millä perusteella asiakas aikoo hakea pysyvää lupaa. Aiemmin asiakkaalta ei ole edellytetty työhistoriaa.

– Tänä aikana asiakas saa turvautua korkeintaan kolmen kuukauden ajan työttömyysetuuteen tai toimeentulotulotukeen. Asiakas ei myöskään voi olla kuin korkeintaan kolme kuukautta poissa töistä tuona aikana, Lindberg kertoo.

Työhistoriaedellytyksen voi täyttää esimerkiksi ansiotyöllä ja yritystoiminnalla. Työnteon on pitänyt olla päätoimista ja jatkuvaa.

Lisätietoa medialle

Avainsanat

maahanmuutto

Yhteyshenkilöt

pysyvien oleskelulupien prosessinomistaja Anna-Lena Lindberg, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 433 041

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Maahanmuuttovirasto

Tilapäistä suojelua ei jatkossa enää myönnetä Suomessa, jos hakijalla on tilapäisen suojelun oleskelulupa toisessa EU-maassa8.12.2025 11:00:20 EET | Tiedote

Maahanmuuttovirasto on muuttanut päätöskäytäntöään Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan unionin neuvoston uusien päätösten mukaiseksi, eikä enää lähtökohtaisesti myönnä tilapäistä suojelua niille, joilla on jo tilapäisen suojelun oleskelulupa toisessa EU-maassa. Neuvosto toi esille heinäkuussa 2025 päätöksessään periaatteen siitä, että henkilö voi saada tilapäiseen suojeluun liittyviä oikeuksia vain yhdessä jäsenvaltiossa kerrallaan. Tämän periaatteen noudattaminen varmistaa ja välttää päällekkäiset rekisteröinnit. Neuvoston päätöksen jälkeen virasto aloitti uuden linjauksen valmistelun.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye