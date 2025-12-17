Ulkomaalaislaki muuttuu pysyvän oleskeluluvan osalta 8.1.2026
Pysyvän oleskeluluvan saamisen edellytyksiä tiukennetaan 8.1.2026. Lakiin lisätään uudet kotoutumisedellytykset pysyvän oleskeluluvan hakijoille.
Lakimuutos koskettaa kaikkia 8.1.2026 tai sen jälkeen jätettyjä pysyvän oleskeluluvan hakemuksia. Lisäksi uudistuksessa on muutettu pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan edellytyksiä.
– Lakimuutoksessa tulee uusia edellytyksiä pysyvälle oleskeluluvalle, jotka pitää täyttää nykyisten edellytysten lisäksi. Pysyvän luvan saaminen edellyttää yhä, että hakija täyttää myös hänelle aiemmin myönnetyn jatkuvan oleskeluluvan edellytykset, pysyvien oleskelulupien prosessinomistaja Anna-Lena Lindberg kertoo.
Jatkuvalla oleskeluluvalla tarkoitetaan lupaa, joka myönnetään pidempiaikaista Suomeen muuttamista varten.
Asumisaikaedellytys pitenee kuuteen vuoteen
Asumisaikaedellytys on jatkossa lähtökohtaisesti kuusi vuotta, kun aiemmin se on ollut neljä. Asumisaika lasketaan yleisesti ottaen siitä päivästä, kun asiakas on saapunut maahan jatkuvalla oleskeluluvalla. Edellytys voi olla kuitenkin lyhyempi tietyissä tapauksissa.
– Pysyvän oleskeluluvan saaminen on mahdollista neljän vuoden asumisajalla, jos hakijalla on esimerkiksi 40 000 euron vuositulot. Asumisaikaedellytystä ei ole jatkossa ollenkaan, jos asiakas hakee pysyvää oleskelulupaa sillä perusteella, että hän on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulu-, jatko- tai alemman yliopistotutkinnon, Lindberg kertoo.
Uusina kotoutumisedellytyksinä riittävä kielitaito ja kahden vuoden työhistoria
Pysyvää oleskelulupaa varten asiakkaan tulee jatkossa lähtökohtaisesti osoittaa, että hänellä on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Aiemmin kielitaito ei ole ollut luvan edellytys.
Lisäksi jatkossa asiakkaan on pääsääntöisesti täytynyt työskennellä tai harjoittaa elinkeinoa kahden vuoden ajan ennen hakemuksen jättämistä. Työhistoriaedellytyksen pituus riippuu siitä, millä perusteella asiakas aikoo hakea pysyvää lupaa. Aiemmin asiakkaalta ei ole edellytetty työhistoriaa.
– Tänä aikana asiakas saa turvautua korkeintaan kolmen kuukauden ajan työttömyysetuuteen tai toimeentulotulotukeen. Asiakas ei myöskään voi olla kuin korkeintaan kolme kuukautta poissa töistä tuona aikana, Lindberg kertoo.
Työhistoriaedellytyksen voi täyttää esimerkiksi ansiotyöllä ja yritystoiminnalla. Työnteon on pitänyt olla päätoimista ja jatkuvaa.
Sisäministeriön tiedote 22.12.2025: Pysyvän oleskeluluvan ehdot kiristyvät - Sisäministeriö
Pysyvä oleskelulupa | Maahanmuuttovirasto
P-EU-oleskelulupa | Maahanmuuttovirasto
pysyvien oleskelulupien prosessinomistaja Anna-Lena Lindberg, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 433 041
Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.
