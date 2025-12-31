Kutsu: EK:n Investointitiedustelun julkistus 13.1.2026
Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkistaa Investointitiedustelun tulokset teams-tilaisuudessa tiistaina 13.1.2026 klo 10.30.
Miltä näyttää vuosi 2026 investointien näkökulmasta? Miten talouden kasvukäänteen viivästyminen vaikuttaa investointikehitykseen? Miten investoinnit eroavat eri toimialoilla? Millainen usko yrityksillä on tulevaisuuteen?
Tilaisuudessa taustoitetaan suomalaisten yritysten investointikehitystä sekä esitellään teollisuuden ja energia-alan arviot vuoden 2026 investointikehityksestä. Tuloksissa ovat mukana sekä kiinteät investoinnit että tutkimus- ja tuotekehityspanokset.
Kyselyn tulokset esittelee pääekonomisti Penna Urrila.
Linkin teams-yhteydellä pidettävään tilaisuuteen saa ilmoittautumalla 12.1. mennessä: teemu.lindfors@ek.fi
Tervetuloa!
Lisätietoja:
Teemu Lindfors, viestinnän asiantuntija, p. 0400 284 764
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
