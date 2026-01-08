Haku alkaa ruotsin kielikylpyyn ja englanninkieliseen varhaiskasvatukseen
Haku vuonna 2021 syntyneiden vaasalaisten lasten ruotsin kielen kielikylpyopetukseen sekä vieraskieliseen (englanti) opetukseen varhaiskasvatuksessa alkaa maanantaina 19.1.
Haku tehdään sähköisellä hakemuksella 19.-31.1.2026.
- Kielikylvyn hakemus löytyy osoitteesta www.vaasa.fi/kielikylpy-varhaiskasvatuksessa
- ja vieraskielisen opetuksen (englanti) osoitteesta www.vaasa.fi/varhaiskasvatusta-eri-kielilla
Ruotsin kielikylpyopetukseen otetaan 63 lasta, joista muodostetaan kolme ryhmää.
Kielikylpy alkaa 5-vuotiaana päiväkodissa ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Tavoitteena on tarjota suomenkielisille lapsille mahdollisuus hankkia vahva ruotsin kielen taito.
Englanninkielistä varhaiskasvatusta annetaan Vaasa English Playschoolissa, jossa on nyt haettavissa 21 paikkaa. Vieraskielisen opetuksen tavoitteena on tutustuttaa lapset englanninkielen alkeisiin ja antaa valmiudet siirtyä perusopetuksen vieraskieliseen opetukseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ruotsin kielikylpyopetus:
- Huvikummun päiväkodin johtaja Minna Herttua-Niemi puh. 040 765 5769, minna.herttua-niemi@edu.vaasa.fi
- Satamapuiston päiväkodin johtaja Mia Jokipii, puh. 0400 697 177, mia.jokipii@vaasa.fi
Vieraskielinen varhaiskasvatus (englanti):
- Palvelupäällikkö Maria Karvonen, puh. 050 325 4821, maria.karvonen@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Ansökan till språkbad och engelskspråkig småbarnspedagogik pågår8.1.2026 10:56:30 EET | Pressmeddelande
Ansökningstiden till språkbadsundervisning på svenska språket samt till undervisning på främmande språk (engelska) inom småbarnspedagogiken för barn i Vasa födda år 2021 börjar måndag 19.1.
De första skridskobanorna har öppnats i Roparnäs, vid Variska och i Vöråstan7.1.2026 15:37:01 EET | Pressmeddelande
I Vasa har de första skridskobanorna nu öppnats. I Roparnäs, vid Variska och i Vöråstan öppnades rinkarna onsdag 7.1.
Ensimmäiset luistelualueet avattu Huutoniemellä, Variskalla ja Vöyrinkaupungilla7.1.2026 15:33:40 EET | Tiedote
Vaasassa on saatu auki ensimmäiset luistelualueet. Huutoniemellä, Variskalla ja Vöyrinkaupungilla on avattu luistelukaukalot keskiviikkona 7.1.
Vinterbadplatsen i Inre hamnen är i bruk igen3.1.2026 12:30:03 EET | Pressmeddelande
Vasa stad har idag 3.1 öppnat vinterbadplatsen i Inre hamnen. Badplatsen har varit stängd sedan 29.12 på grund av den hårda vinden.
Sisäsataman avantouintipaikka on taas käytössä3.1.2026 12:26:56 EET | Tiedote
Vaasan kaupunki on avannut Sisäsataman avantouintipaikan tänään lauantaina 3.1. Uintipaikka oli suljettuna 29.12. lähtien kovan tuulen takia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme