Haku alkaa ruotsin kielikylpyyn ja englanninkieliseen varhaiskasvatukseen

8.1.2026 10:54:00 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Haku vuonna 2021 syntyneiden vaasalaisten lasten ruotsin kielen kielikylpyopetukseen sekä vieraskieliseen (englanti) opetukseen varhaiskasvatuksessa alkaa maanantaina 19.1.

Haku tehdään sähköisellä hakemuksella 19.-31.1.2026. 

Ruotsin kielikylpyopetukseen otetaan 63 lasta, joista muodostetaan kolme ryhmää.

Kielikylpy alkaa 5-vuotiaana päiväkodissa ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Tavoitteena on tarjota suomenkielisille lapsille mahdollisuus hankkia vahva ruotsin kielen taito. 

Englanninkielistä varhaiskasvatusta annetaan Vaasa English Playschoolissa, jossa on nyt haettavissa 21 paikkaa. Vieraskielisen opetuksen tavoitteena on tutustuttaa lapset englanninkielen alkeisiin ja antaa valmiudet siirtyä perusopetuksen vieraskieliseen opetukseen. 

Yhteyshenkilöt

Ruotsin kielikylpyopetus:  

- Huvikummun päiväkodin johtaja Minna Herttua-Niemi puh. 040 765 5769, minna.herttua-niemi@edu.vaasa.fi   
- Satamapuiston päiväkodin johtaja Mia Jokipii, puh. 0400 697 177, mia.jokipii@vaasa.fi   

Vieraskielinen varhaiskasvatus (englanti):  

- Palvelupäällikkö Maria Karvonen, puh. 050 325 4821, maria.karvonen@vaasa.fi

