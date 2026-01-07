Keskustan Siika-aho: Hallitus näivetti Suomen idean
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho katsoo, että Orpon ja Purran hallituksen tulisi ottaa vihdoin oppia 1990- ja 2000-lukujen keskustavetoisista hallituksista maan talouden pelastamiseksi.
-Suomen talous on petrannut aina silloin, kun maata johdetaan Keskustan vedolla. Keskustalaiset hallituksen ovat olleet ainoita, joiden linjana on ollut työn ja yrittämisen eli suomalaisuuden idea. Keskustan vetovastuiden aikana velka laski, työllisyys kasvoi ja talous nousi.
Siika-aho syyttää hallitusta ja oppositiopuolue sosialidemokraatteja Suomen idean näivettämisestä ja lyhytnäköisestä eturyhmäpolitikoinnista.
-On huolestuttavaa, että niin oikeistossa kuin vasemmistossa ajatellaan valtaan pääsemisen tarkoittavan omien eturyhmien edun ajamisen ”vuoroa”. Juuri tuon mulle kaikki nyt -politiikan vuoksi olemme ajautuneet taloudellisesti kuralle.
Keskustan Siika-aho peräänkuuluttaa luottamuksen palauttamista talouteen, jotta Suomi voi nousta. Samasta puhui myös tasavallan presidentti Alexander Stubb uudenvuoden puheessaan.
-Irtisanomis- ja konkurssiaalto on käynnissä. Viimeksi muutosneuvotteluista kertoivat Posti ja Telia. Suomalaisten tileillä makaa ennätymäärä rahaa, lähes 116 miljardia. Luottamus on hukassa. Talous sakkaa, kun emme kuluta ja haparoituu, kun ei ole riittävästi verotuloja.
Ensimmäisinä toimina työn ja yrittämisen kannattavuuden parantamiseksi Keskusta antaisi Siika-ahon mukaan työssäkäyville ja yrityksille mittavat veroporkkanat.
-Tarvitaan mittava veroale tavallisille työssäkäyville suomalaisille, jotta syntyisi uskallusta kuluttaa ja tehdä töitä. Nykyisinhän 30 000-60 000 euroa vuodessa tienaavat maksavat suhteessa eniten veroja. Veroalen per keskituloinen suomalainen tulee olla jopa 500-1000 euroa vuodessa. Veroale johtaa kasvuun, toisin kuin hallituksen päätös alentaa suurituloisimpien verotusta.
-Samalla yritysverotusta täytyy uudistaa niin, että yrityksen sisään jätettäviä voittoja verotettaisiin kevyemmin. Se rohkaisee esimerkiksi pk-yrittäjiä investointeihin ja työllistämiseen.
