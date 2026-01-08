Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kouluun ilmoittautuminen alkaa 19.1.2026

Ilmoittautuminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan alkaa 19.1.2026. Molempiin ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-ohjelmassa.

Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 19.–30.1.2026. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Wilmassa

Perusopetukseen ilmoitetaan kaikki vuonna 2019 syntyneet lapset sekä ne aiemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. 

Esiopetuksessa olevien lasten huoltajilla on jo Wilma käytössä.

Wilmassa on ilmoittautumisen alkaessa eli 19.1 alkaen valmiiksi nähtävillä lapselle osoitettu lähikoulu. 

Huoltajat voivat halutessaan anoa koulun vaihtoa tai painotettua opetusta (musiikkiluokat, ruotsin kielikylpy, kaksikielinen ja englanninkielinen opetus) täyttämällä anomuksen Wilmassa. 

Infotilaisuudet musiikkiluokista sekä kaksikielisestä ja englanninkielisestä opetuksesta 

  • Musiikkiluokkien toiminnasta järjestetään perheille infotilaisuus 20.1.2026 klo 18.00 Onkilahden yhtenäiskoulun musiikkiluokassa, Vuorikatu 7. 

  • Kaksikielisestä (suomi-englanti) ja englanninkielisestä opetuksesta järjestetään perheille infotilaisuus Suvilahden koululla 19.1.2026 klo 18.00. Tilaisuus on kaksikielinen (englanti-suomi).  

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen 

Koulupäivisin klo 8–16 järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat. Toimintaan voivat hakea mukaan myös vuosiluokasta riippumatta ne oppilaat, joille on tehty oppilaskohtaisen tuen toteuttamista koskeva päätös tai erityisen tuen päätös.

Toiminta on maksullista.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan 19.1.–15.2.2026 Wilmassa.

Apua ilmoittautumiseen 

Perusopetuksen henkilökunta opastaa tarvittaessa sähköisessä ilmoittautumisessa: 

Toivotamme uudet koululaiset tervetulleeksi kouluyhteisöön ja uusien ystävien pariin! 

Yhteyshenkilöt

- suomenkielinen perusopetus, koulutoimenjohtaja Johanna Olsson, puh. 040 5100 717 , johanna.olsson@vaasa.fi

- ruotsinkielinen perusopetus, koulutoimenjohtaja Marianne West, puh. 040 777 3225, marianne.west@vaasa.fi

- hallinnon sihteeri Therése Kangas, puh. 040 647 5611, therese.kangas@vaasa.fi 

- aamu- ja iltapäivätoiminta, palvelusuunnittelija Annika Härkönen, puh. 040 127 2699, annika.harkonen@vaasa.fi

