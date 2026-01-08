Kouluun ilmoittautuminen alkaa 19.1.2026
Ilmoittautuminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan alkaa 19.1.2026. Molempiin ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-ohjelmassa.
Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 19.–30.1.2026. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Wilmassa.
Perusopetukseen ilmoitetaan kaikki vuonna 2019 syntyneet lapset sekä ne aiemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.
Esiopetuksessa olevien lasten huoltajilla on jo Wilma käytössä.
Wilmassa on ilmoittautumisen alkaessa eli 19.1 alkaen valmiiksi nähtävillä lapselle osoitettu lähikoulu.
Huoltajat voivat halutessaan anoa koulun vaihtoa tai painotettua opetusta (musiikkiluokat, ruotsin kielikylpy, kaksikielinen ja englanninkielinen opetus) täyttämällä anomuksen Wilmassa.
Infotilaisuudet musiikkiluokista sekä kaksikielisestä ja englanninkielisestä opetuksesta
-
Musiikkiluokkien toiminnasta järjestetään perheille infotilaisuus 20.1.2026 klo 18.00 Onkilahden yhtenäiskoulun musiikkiluokassa, Vuorikatu 7.
-
Kaksikielisestä (suomi-englanti) ja englanninkielisestä opetuksesta järjestetään perheille infotilaisuus Suvilahden koululla 19.1.2026 klo 18.00. Tilaisuus on kaksikielinen (englanti-suomi).
Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen
Koulupäivisin klo 8–16 järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat. Toimintaan voivat hakea mukaan myös vuosiluokasta riippumatta ne oppilaat, joille on tehty oppilaskohtaisen tuen toteuttamista koskeva päätös tai erityisen tuen päätös.
Toiminta on maksullista.
Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan 19.1.–15.2.2026 Wilmassa.
Apua ilmoittautumiseen
Perusopetuksen henkilökunta opastaa tarvittaessa sähköisessä ilmoittautumisessa:
-
hallinnon sihteeri Therése Kangas, puh. 040 647 5611, therese.kangas@vaasa.fi
-
hallinnon sihteeri Ayla Östergårds, puh. 040 520 4516, ayla.ostergards@vaasa.fi
Toivotamme uudet koululaiset tervetulleeksi kouluyhteisöön ja uusien ystävien pariin!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
- suomenkielinen perusopetus, koulutoimenjohtaja Johanna Olsson, puh. 040 5100 717 , johanna.olsson@vaasa.fi
- ruotsinkielinen perusopetus, koulutoimenjohtaja Marianne West, puh. 040 777 3225, marianne.west@vaasa.fi
- hallinnon sihteeri Therése Kangas, puh. 040 647 5611, therese.kangas@vaasa.fi
- aamu- ja iltapäivätoiminta, palvelusuunnittelija Annika Härkönen, puh. 040 127 2699, annika.harkonen@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Inskrivningen till skolan börjar 19.1.20268.1.2026 13:02:16 EET | Pressmeddelande
Inskrivningen av elever som inleder åk 1 i den grundläggande utbildningen samt ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten börjar 19.1 2026. Inskrivningen och ansökan görs båda elektroniskt via programmet Wilma.
Ansökan till språkbad och engelskspråkig småbarnspedagogik pågår8.1.2026 10:56:30 EET | Pressmeddelande
Ansökningstiden till språkbadsundervisning på svenska språket samt till undervisning på främmande språk (engelska) inom småbarnspedagogiken för barn i Vasa födda år 2021 börjar måndag 19.1.
Haku alkaa ruotsin kielikylpyyn ja englanninkieliseen varhaiskasvatukseen8.1.2026 10:54:00 EET | Tiedote
Haku vuonna 2021 syntyneiden vaasalaisten lasten ruotsin kielen kielikylpyopetukseen sekä vieraskieliseen (englanti) opetukseen varhaiskasvatuksessa alkaa maanantaina 19.1.
De första skridskobanorna har öppnats i Roparnäs, vid Variska och i Vöråstan7.1.2026 15:37:01 EET | Pressmeddelande
I Vasa har de första skridskobanorna nu öppnats. I Roparnäs, vid Variska och i Vöråstan öppnades rinkarna onsdag 7.1.
Ensimmäiset luistelualueet avattu Huutoniemellä, Variskalla ja Vöyrinkaupungilla7.1.2026 15:33:40 EET | Tiedote
Vaasassa on saatu auki ensimmäiset luistelualueet. Huutoniemellä, Variskalla ja Vöyrinkaupungilla on avattu luistelukaukalot keskiviikkona 7.1.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme