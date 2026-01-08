Kouluun ilmoittautuminen alkaa 19.1.2026

Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 19.–30.1.2026. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Wilmassa.

Perusopetukseen ilmoitetaan kaikki vuonna 2019 syntyneet lapset sekä ne aiemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.

Esiopetuksessa olevien lasten huoltajilla on jo Wilma käytössä.

Wilmassa on ilmoittautumisen alkaessa eli 19.1 alkaen valmiiksi nähtävillä lapselle osoitettu lähikoulu.

Huoltajat voivat halutessaan anoa koulun vaihtoa tai painotettua opetusta (musiikkiluokat, ruotsin kielikylpy, kaksikielinen ja englanninkielinen opetus) täyttämällä anomuksen Wilmassa.

Infotilaisuudet musiikkiluokista sekä kaksikielisestä ja englanninkielisestä opetuksesta

Musiikkiluokkien toiminnasta järjestetään perheille infotilaisuus 20.1.2026 klo 18.00 Onkilahden yhtenäiskoulun musiikkiluokassa, Vuorikatu 7.

Kaksikielisestä (suomi-englanti) ja englanninkielisestä opetuksesta järjestetään perheille infotilaisuus Suvilahden koululla 19.1.2026 klo 18.00. Tilaisuus on kaksikielinen (englanti-suomi).

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Koulupäivisin klo 8–16 järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat. Toimintaan voivat hakea mukaan myös vuosiluokasta riippumatta ne oppilaat, joille on tehty oppilaskohtaisen tuen toteuttamista koskeva päätös tai erityisen tuen päätös.

Toiminta on maksullista.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan 19.1.–15.2.2026 Wilmassa.

Apua ilmoittautumiseen

Perusopetuksen henkilökunta opastaa tarvittaessa sähköisessä ilmoittautumisessa:

hallinnon sihteeri Therése Kangas, puh. 040 647 5611, therese.kangas@vaasa.fi

hallinnon sihteeri Ayla Östergårds, puh. 040 520 4516, ayla.ostergards@vaasa.fi

Toivotamme uudet koululaiset tervetulleeksi kouluyhteisöön ja uusien ystävien pariin!