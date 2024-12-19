Ambientian Atlassian-liiketoiminta siirtyy osaksi pohjoismaista kokonaisuutta

Communardo Group ilmaisi vahvan kiinnostuksensa Ambientian Atlassian-liiketoiminnan hankkimiseen osaksi laajentumistaan DACH-alueelta Pohjoismaihin. Neuvottelut etenivät tehokkaasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä, sillä järjestely tarjoaa selkeitä strategisia hyötyjä molemmille osapuolille. Communardo oli Ambientialle entuudestaan tuttu ja arvostettu toimija Euroopan Atlassian-markkinassa, minkä ansiosta Ambientia voi luottaa siihen, että Atlassian-asiakkaat ja -tiimi saavat Communardosta hyvän uuden kodin.

Kaupan myötä koko Ambientian Atlassian-tiimi siirtyy Communardon palvelukseen. Tämä varmistaa, että asiakkaiden palveleminen jatkuu samalla korkealla laatutasolla ja samojen tuttujen asiantuntijoiden toimesta kuin tähänkin asti. Suomeen syntyy oma maaorganisaatio, ja tiimin päivittäinen yhteistyö jatkuu tutussa kokoonpanossa.

Kaikki siteet myytävään liiketoimintaan eivät järjestelyssä katkea. Osana yrityskauppaa Ambientia tekee sijoituksen Communardon emoyhtiöön ja liittyy näin ollen osakkaaksi mukaan tukemaan Communardo Groupin kasvua ja laajentumista Euroopassa.

Ambientialle järjestely mahdollistaa entistä täsmällisemmän ja voimakkaamman fokusoinnin yrityksen muihin liiketoimintoihin ja konsernin kasvustrategian edistämiseen. Kauppa tukee sitä strategista polkua, jota Ambientia on jo vuonna 2025 lähtenyt toteuttamaan. Tästä esimerkkinä on Asensiot Oy -yritysosto, jolla vahvistettiin teollisuuden toimialan datalla johtamisen osaamista ja tarjoomaa sekä tuotiin Ambientiaan mukaan aidosti kansainvälisen kasvun osa-alue.

Jatkossa Ambientia Group keskittyy entistä vahvemmin ydinpalvelualueisiinsa, kuten digitaalisen asiakaskokemuksen ratkaisuihin – erityisesti B2B-verkkokauppoihin ja -asiakasportaaleihin – sekä datalla johtamisen ja prosessien automatisoinnin ratkaisuihin.



"Ensimmäinen vuoteni Ambientian toimitusjohtajan roolissa oli hyvin tapahtumarikas. Saimme edistettyä tärkeimpiä tavoitteitamme merkittävin harppauksin oikeaan suuntaan. Olen erittäin iloinen, että saimme markkinan vastatuulesta huolimatta käännettyä Ambientian operatiivisen toiminnan uudelleen kasvu-uralle. Lisäksi toteutimme onnistuneesti strategiaamme yritysjärjestelyjen kautta, joista viimeisimpänä Atlassian-liiketoiminnan myyminen Communardolle. Tulevaisuuden kannalta tärkeä oli myös pääomistajuuden hankkiminen Asensiot Oy:stä viime kesänä. Olen kaikin puolin oikein tyytyväinen siihen, mistä tilanteesta pääsemme aloittamaan vuotta 2026."

-Olli Porola, toimitusjohtaja, Ambientia