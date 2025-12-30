Kerro mielipiteesi Varhan ruotsinkielisistä palveluista

Varha toivoo kolmatta vuotta peräkkäin kuulevansa asiakkaidensa mielipiteitä ruotsinkielisistä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastus- ja ensihoitopalveluista Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Toiveena on tavoittaa mahdollisimman paljon viime vuonna ruotsin kielellä Varhan palveluita käyttäneitä henkilöitä.

Kaksikielisten palveluiden johtajan Karin Simolan mukaan asiakkailta saatu palaute on ratkaisevan tärkeää palveluiden kehittämisen kannalta.

– Asiakkaiden palautteesta näemme, mikä toimii ja missä meidän pitää parantaa. Siksi jokainen vastaus on arvokas, hän sanoo.

Varhassa on kieliohjelma, jolla on kehittämistyössä keskeinen osa. Asiakaskyselyn tulokset tulevat olemaan myös kielilähettiläiden käytettävissä. He ovat avainasemassa kieliohjelman tavoitteiden toteuttamisessa ja kielitaidon vahvistamisessa Varhassa.

– Arvostamme suuresti sitä palautetta, jonka asiakkailtamme saamme. Toivomme, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn ja kertoo, miten he ovat kokeneet Varhan onnistuneen palvelemaan ruotsiksi vuonna 2025, sanoo suunnittelija Nina Taxell-Ahlbäck kaksikielisistä palveluista.

Linkki asiakaskyselyyn. Kysely on ruotsinkielinen.

Jos et pysty vastaamaan kyselyyn verkossa, saat apua vastaamiseen Fråga Annika -palvelusta. Palvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–16 kyselyn aukioloaikana 31. tammikuuta asti, ja sen tavoittaa puhelimitse numerosta 040 749 3187 tai sähköpostitse osoitteesta fraga.annika@varha.fi.