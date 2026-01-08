Suomen Keskusta r.p.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen Alajärvellä ja Kauhavalla: Työttömyys tapissa – on aika nostaa Suomi suosta

Suomen työttömyys on tuoreimpien tilastojen mukaan noussut EU:n korkeimmaksi. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii suunnanmuutosta: nyt tarvitaan politiikkaa, joka tukee talouskasvua ja työllisyyttä.

– Emme voi jatkaa apatian vallassa. Tarvitsemme päätöksiä, jotka saavat Suomen liikkeelle ja ihmiset töihin, Kaikkonen sanoo.

Keskustan tavoitteena on vauhdittaa yritystoimintaa, investointeja ja työllistämistä muun muassa yritysverouudistuksella, joka kannustaa kasvuun. Esimerkkiä voidaan ottaa Viron yritysveromallista.

Kaikkonen ehdottaa rakennusalalle räätälöityä kasvupakettia, joka kattaa muun muassa tie- ja rataverkoston, sillat, pyörätiet ja homekoulut. Asunto-osakeyhtiöille kohdennetaan oma 10 prosentin korjausavustus, ja verotuksen kotitalousvähennys palautetaan ennalleen. Asuntokaupan vauhdittamiseksi Kaikkonen ehdottaa puolen vuoden varainsiirtoveron vapautusta.

– Näillä toimilla saamme rakennusalalle työtä ja vasarat paukkumaan nopeasti, Kaikkonen toteaa.

Vientiteollisuuden kilpailukykyä on vahvistettava nopeuttamalla investointien luvitusprosesseja ja takaamalla Euroopan nopein luvitus yrityksille. Tarpeettoman byrokratian purkua on jatkettava määrätietoisesti.

Suomen tilanne on niin vaikea ja työttömien ahdinko niin kovaa, ettei nyt ole varaa odotella yli vuotta eduskuntavaaleihin. Hallituksen on kiireesti kokoonnuttava ylimääräiseen kasvu- ja työllisyysriiheen, ja Keskusta on valmis auttamaan hallitusta Suomen yhteisissä kasvuponnisteluissa. 

– Ehdotuksemme on tehty vakavalla mielellä Suomen ja suomalaisten parhaaksi, Kaikkonen painottaa.

– Nyt on aika nostaa Suomi suosta ja ankeuden ilmapiiristä.  Tämä edellyttää kasvua liikkeelle laittavia päätöksiä ja sellaisen hengen luomista, että luottamus ja tulevaisuudenusko tässä maassa vahvistuvat, Kaikkonen päättää.

