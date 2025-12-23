Sähkönkulutus nousi Suomessa kaikkien aikojen ennätystasolle

Kireä pakkanen on nostanut Suomen sähkön kulutuksen tämän talven huippulukemiin. Sähkön kulutus nousi torstaina 8.1. klo 11.00-11.15 välisellä ajalla 15 279 megawatin tasolle, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Korkea kulutus ei ole aiheuttanut ongelmia sähköjärjestelmän toimintaan, sillä sähkön tuotantolaitokset ja siirtoyhteydet ovat toimineet normaalisti.



”Kireästä pakkasesta huolimatta tuulivoimaa on ollut hyvin tarjolla ja sähkön hinta on pysynyt lämpötilaan nähden kohtuullisella tasolla. Suomeen on rakennettu viime vuosien aikana paljon sähkökattiloita ja parhaillaan niillä tuotetaan merkittävissä määrin lämpöä, mikä osaltaan kasvattaa sähkön kulutusta”, Fingridin sähköjärjestelmäreservien yksikön päällikkö Mikko Kuivaniemi taustoittaa.

Viime syksynä julkaistussa talven tehotilannetta koskevassa arviossa Fingrid arvioi sähkönkulutuksen nousevan erittäin kylmänä ja vähätuulisena talvipäivänä 15 000 megawattiin. Kireän pakkasjakson jatkuessa uudet sähkön kulutusennätykset ovat edelleen mahdollisia. Mikäli erittäin kylmänä talvipäivänä tuulivoimatuotantoa olisi niukasti tarjolla, nousisi muun muassa pörssisähköasiakkaiden ja sähkökattiloiden tarjoama kulutusjousto merkittävään rooliin sähkön riittävyyden kannalta.

Edellinen sähkön kulutusennätys on tammikuulta 2016, jolloin kulutus nousi 15 105 MW:n tasolle.

Lisätietoja

Mikko Kuivaniemi, yksikön päällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5188

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi