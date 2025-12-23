Fingrid Oyj

Sähkönkulutus nousi Suomessa kaikkien aikojen ennätystasolle

8.1.2026 13:32:22 EET | Fingrid Oyj | Tiedote

Jaa

Suomeen saapunut kireä pakkasrintama on nostanut sähkönkulutuksen paitsi kuluvan talven, myös kaikkien aikojen ennätystasolle. Fingridin arvion mukaan korkeita kulutuslukemia tullaan näkemään loppuviikon ajan, mikäli pakkanen jatkuu edelleen kireänä. Sähkön riittävyyden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla sähkön tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien toimiessa normaalisti.

Kuvan lähteenä mainittava Fingrid Oyj.

Kireä pakkanen on nostanut Suomen sähkön kulutuksen tämän talven huippulukemiin. Sähkön kulutus nousi torstaina 8.1. klo 11.00-11.15 välisellä ajalla 15 279 megawatin tasolle, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Korkea kulutus ei ole aiheuttanut ongelmia sähköjärjestelmän toimintaan, sillä sähkön tuotantolaitokset ja siirtoyhteydet ovat toimineet normaalisti.

”Kireästä pakkasesta huolimatta tuulivoimaa on ollut hyvin tarjolla ja sähkön hinta on pysynyt lämpötilaan nähden kohtuullisella tasolla. Suomeen on rakennettu viime vuosien aikana paljon sähkökattiloita ja parhaillaan niillä tuotetaan merkittävissä määrin lämpöä, mikä osaltaan kasvattaa sähkön kulutusta”, Fingridin sähköjärjestelmäreservien yksikön päällikkö Mikko Kuivaniemi taustoittaa.      

Viime syksynä julkaistussa talven tehotilannetta koskevassa arviossa Fingrid arvioi sähkönkulutuksen nousevan erittäin kylmänä ja vähätuulisena talvipäivänä 15 000 megawattiin. Kireän pakkasjakson jatkuessa uudet sähkön kulutusennätykset ovat edelleen mahdollisia. Mikäli erittäin kylmänä talvipäivänä tuulivoimatuotantoa olisi niukasti tarjolla, nousisi muun muassa pörssisähköasiakkaiden ja sähkökattiloiden tarjoama kulutusjousto merkittävään rooliin sähkön riittävyyden kannalta.

Edellinen sähkön kulutusennätys on tammikuulta 2016, jolloin kulutus nousi 15 105 MW:n tasolle.

Lisätietoja
Mikko Kuivaniemi, yksikön päällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5188 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi 

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye