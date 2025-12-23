Sähkönkulutus nousi Suomessa kaikkien aikojen ennätystasolle
Suomeen saapunut kireä pakkasrintama on nostanut sähkönkulutuksen paitsi kuluvan talven, myös kaikkien aikojen ennätystasolle. Fingridin arvion mukaan korkeita kulutuslukemia tullaan näkemään loppuviikon ajan, mikäli pakkanen jatkuu edelleen kireänä. Sähkön riittävyyden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla sähkön tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien toimiessa normaalisti.
Kireä pakkanen on nostanut Suomen sähkön kulutuksen tämän talven huippulukemiin. Sähkön kulutus nousi torstaina 8.1. klo 11.00-11.15 välisellä ajalla 15 279 megawatin tasolle, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Korkea kulutus ei ole aiheuttanut ongelmia sähköjärjestelmän toimintaan, sillä sähkön tuotantolaitokset ja siirtoyhteydet ovat toimineet normaalisti.
”Kireästä pakkasesta huolimatta tuulivoimaa on ollut hyvin tarjolla ja sähkön hinta on pysynyt lämpötilaan nähden kohtuullisella tasolla. Suomeen on rakennettu viime vuosien aikana paljon sähkökattiloita ja parhaillaan niillä tuotetaan merkittävissä määrin lämpöä, mikä osaltaan kasvattaa sähkön kulutusta”, Fingridin sähköjärjestelmäreservien yksikön päällikkö Mikko Kuivaniemi taustoittaa.
Viime syksynä julkaistussa talven tehotilannetta koskevassa arviossa Fingrid arvioi sähkönkulutuksen nousevan erittäin kylmänä ja vähätuulisena talvipäivänä 15 000 megawattiin. Kireän pakkasjakson jatkuessa uudet sähkön kulutusennätykset ovat edelleen mahdollisia. Mikäli erittäin kylmänä talvipäivänä tuulivoimatuotantoa olisi niukasti tarjolla, nousisi muun muassa pörssisähköasiakkaiden ja sähkökattiloiden tarjoama kulutusjousto merkittävään rooliin sähkön riittävyyden kannalta.
Edellinen sähkön kulutusennätys on tammikuulta 2016, jolloin kulutus nousi 15 105 MW:n tasolle.
Lisätietoja
Mikko Kuivaniemi, yksikön päällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5188
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Fingrid valittaa markkinaoikeuden päätöksestä liittyen valvontamenetelmiin23.12.2025 13:15:00 EET | Tiedote
Markkinaoikeus hylkäsi marraskuussa 2025 Fingridin valituksen Energiaviraston joulukuussa 2023 tekemästä päätöksestä, joka koskee kantaverkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevia valvontamenetelmiä vuosille 2024–2031. Fingrid on jättänyt valituksensa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 23.12.2025.
Reaaliaikainen mFRR-energian hinnan julkaisu on käynnistynyt17.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Fingrid on aloittanut mFRR-energian hinnan reaaliaikaisen julkaisun pilotin, jossa mFRR-energian hinta julkaistaan aktivointien lähetyshetkellä.
Fingrid selvittää pohjoismaisen mFRR- ja aFRR-kapasiteettimarkkina-alustan vikaa16.12.2025 09:48:30 EET | Tiedote
Pohjoismaisella mFRR- sekä aFRR-kapasiteettimarkkina-alustalla, Nordic Market Management System (NMMS), on havaittu satunnaisesti virheitä tarjouskäsittelyssä keskiviikosta 10.12. alkaen.
Kantaverkkoa vahvistetaan Itä-Suomessa – Fingrid uusii sähköasemat Lieksassa ja Nurmeksessa9.12.2025 12:40:08 EET | Tiedote
Fingrid vahvistaa kantaverkkoa Pohjois-Karjalassa uusimalla Lieksassa ja Nurmeksessa sijaitsevat sähköasemansa. Sähköasemien uusimisella ylläpidetään kantaverkon ennestään korkeaa toimitusvarmuutta ja parannetaan alueelle suunniteltujen investointien liitettävyyttä kantaverkkoon. Hankkeiden investointikustannukset ovat noin kymmenen miljoonaa euroa.
aFRR-energiamarkkinan poikkeukselliset aktivoinnit 14.11.- 20.11.8.12.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Fingridin ja Statnettin välinen aFRR-markkinatiedonsiirto oli vikaantunut torstaina 13.11. jonka takia Statnettillä ei ollut käytettävissä aFRR-kapasiteettikauppojen tuloksia oikeassa muodossa aikavälillä 14.-20. marraskuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme