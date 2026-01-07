Vasemmistoliitto

Minja Koskela: Hälytyskellojen pitäisi jo soida ennätystyöttömyyden takia

8.1.2026 13:37:04 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mielestä on käsittämätöntä, että Orpon hallitus ei suostu vieläkään näkemään Suomen työttömyyskriisin mittakaavaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela

Tänään julkaistussa Eurostatin tilastossa Suomi otti ykköspaikan maana, jossa on Euroopan korkein työttömyys, 10,6%.

– Viimeistään nyt pitäisi hälytyskellojen soida Orpon ja Purran hallituksessa. Hallituksen epäonnistunut politiikka on ajanut talouden taantumaan ja Suomen työllisyyden Euroopan pohjasakkaan, Koskela sanoo.

Koskela huomauttaa, että Orpon ja Purran hallitus on ollut totaalisen haluton korjausliikkeisiin, vaikka talouspolitiikan epäonnistuminen on käynyt koko ajan yhä selvemmäksi.

– On vaikea sanoa, johtuuko hallituksen toimettomuus silkasta jääräpäisyydestä vai hämmästyttävästä kyvyttömyydestä tunnustaa omia virheitä, Koskela pohtii.

Orpon hallitus on heikentänyt työllisyyttä lisäämällä irtisanomisia julkisella sektorilla, vähentämällä suomalaisten ostovoimaa leikkauksilla ja alv-korotuksella sekä lisäämällä epävarmuutta työmarkkinoilla. Samalla hallitus on heikentänyt työntekijöiden asemaa tuntuvasti.

– On muistettava, että Orpo kirjaimellisesti lupasi, että suomalaisiin yrityksiin syntyy tällä vaalikaudella 100 000 uutta työpaikkaa. Hallituksen valtava mahalasku talous- ja työllisyyspolitiikassa on kauheaa katsottavaa.

– Suomen talouden ja työllisyyden ”tuntematon jarru” on Orpon ja Purran epäonnistunut politiikka, Koskela sanoi.

