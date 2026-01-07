Minja Koskela: Hälytyskellojen pitäisi jo soida ennätystyöttömyyden takia

Minja Koskela ja Veronika Honkasalo: Suomen ja Israelin asekauppa moraalitonta ja turvallisuuspoliittiset riskit ilmeiset 17.12.2025 11:25:39 EET | Tiedote

Ylen tietopyynnöllä saamat asiakirjat osoittavat, että Suomi on tehnyt puolustushankintoja Israelista Gazan sodan aikana enemmän kuin aiemmin on tullut julki. Hankintojen yhteisarvo on noin 67,2 miljoonaa euroa. Vasemmistoliiton kansanedustajat, puheenjohtaja Minja Koskela ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo kritisoivat juuri viime viikolla ankarasti Suomen tiivistyvää puolustusyhteistyötä ja asekauppaa Israelin kanssa ja jättivät asiasta viime perjantaina kirjallisen kysymyksen hallitukselle.