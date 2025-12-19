SDP:n Razmyar: Orpon työttömyyshallitus on heittämässä pyyhkeen kehään

– Orpon hallituksen korttitalo on romahtanut täydellisesti. Vain parin kuukauden sisään Suomi on päätynyt EU:n talouden tarkkailuluokalle ja nyt Euroopan työttömyystilastojen kärkimaaksi. Hallitus ei ole täyttämässä ainuttakaan keskeisistä tavoitteistaan, ja vaikuttaa jo nyt olevan heittämässä pyyhkeen kehään sen sijaan, että pyrkisi vielä kääntämään kaikki kivet, jotta tilanne saadaan käännettyä, Razmyar moittii.

Tähän saakka hallitus on keskittynyt syyttelemään edellistä hallitusta ja näyttää pyrkivän sysäämään uudet työllisyystoimet seuraavalle hallituskaudelle. Razmyar vaatii hallitusta kertomaan pikaisesti, mihin toimiin se aikoo ryhtyä vielä tällä hallituskaudella, jotta työttömyysluvut saadaan käännettyä laskuun.

– Pääministeri Orpo sanoi joulukuussa hallituksen tehneen sen, mikä on hallituksen käsissä. Työministeri Marttisen mukaan työllisyyden käänne on aivan nurkan takana, kunhan vielä vähän odotetaan. Nämä ovat käsittämättömiä viestejä tilanteessa, jossa Suomen työttömyysaste on pahin viiteentoista vuoteen ja hallituskautta on vielä reilusti yli vuosi jäljellä.

– Hallitus ei voi nostaa käsiään pystyyn ja todeta suomalaisille, että katsotaan sitten puolentoista vuoden päästä. Jos hallitus ei tartu toimeen, työministerit Satonen ja Marttinen ovat vaarassa jäädä Suomen lähihistoriaan työttömyysministereinä, jotka seurasivat työttömien syvenevää ahdinkoa peukaloitaan pyöritellen, Razmyar varoittaa.

Jäljellä oleva hallituskausi on kriittinen sen suhteen, millaisen perinnön Orpon hallitus jättää suomalaisille, toteaa Razmyar.

– Valitettavasti nyt näyttää siltä, että hallituksen perinnöksi jää työttömyyden ja velanoton kasvu, suomalaisten tulevaisuudenuskon romuttaminen ja rasismin normalisoiminen suomalaisessa yhteiskunnassa.