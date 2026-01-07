Kireä pakkasjakso jatkuu Suomessa – Savukoskella mitattiin talven kylmin lukema
Kireä pakkasjakso kestää vielä useita päiviä. Pakkasille ei näy loppua. Vähäistä sään lauhtumista on todennäköisesti näköpiirissä ensi viikon puolella.
Ilmatieteen laitoksen torstaina 8. tammikuuta tekemän ennusteen mukaan sää on loppuviikosta erittäin kylmä ja laajalti poutainen. Suomen pohjoisosan yllä vaikuttavan korkeapaineen vuoksi koko Suomi on kuivan ja kylmän, lähes arktisen ilmamassan vaikutuspiirissä.
Tänään torstaina Ahvenanmaalla sataa lunta. Lumikuuroja muodostuu avoimien merialueiden yllä. Suomenlahden lumikuuroista joitakin voi ajautua Hankoniemeen, kun taas Selkämerellä voimistuvat lumisateet ohjautuvat Ruotsin puolelle.
Tammikuun ensimmäisiä viikkoja vietetään koko maassa kireässä pakkassäässä. Kylmintä on Lapissa pakkasen kiristellessä -30 ja -40 asteen välillä. Heikkotuulisessa tilanteessa laajoilla selkeillä alueilla ilma jäähtyy lähellä maan pintaa ja kylmän pintakerroksen päälle jää lämpimämpi kerros. Koska tuulta ei ole, sekoittumista ei tapahdu, eikä raskaampi kylmä pintailma ei pääse kohoamaan ja sekoittumaan yläpuolellaan olevan lämpimämmän ilmakerroksen kanssa.
Talvikauden kylmin lukema mitattiin Savukoskella
”Torstaiaamuna mitattiin tämän talven kylmin lukema -41,5 astetta Savukoskella, Tulppion sääasemalla. Maan pohjoisosaan onkin annettu pakkasvaroitus useammaksi vuorokaudeksi ”, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Idoko.
Tulppion sääasema Savukoskella sijaitsee jokilaaksossa. "Läheisimmällä sääasemalla Sallan Värriötunturissa, huomattavasti ylempänä maastossa, tänään vuorokauden alin lämpötila on ollut -26,6 astetta eli huomattavasti lämpimämpää kuin jokilaaksossa. Lämpötilaero kuvaa hyvin tällä hetkellä vaikuttavaa pintainversiota, jossa kylmin ilma jää jumiin lähelle maan pintaa ja sen yläpuolella on huomattavasti lämpimämpää vaikkakin edelleen kylmää ilmaa”, selittää Idoko.
Kireillä pakkasilla pilvisyyden ennustaminen on usein hankalaa, sillä ilma on kuivaa ja sen kosteussisältö on pieni. Jos pilvisyyden ennuste epäonnistuu, voi lämpötilankin arvio mennä väärin jopa kymmenellä asteella. Pilvi toimii ikään kuin peittona, joka lämmittää pintalämpötiloja.
