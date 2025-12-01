Kutsu medialle SUOJA26-harjoituksen mediatilaisuuteen: Näin asuintalon väestönsuoja otetaan käyttöön

Päivi Jokinen: Asukkaiden palaute ohjaa meitä oikeaan suuntaan 11.11.2025 10:01:14 EET | Blogi

Me Hekalla haluamme huolehtia siitä, että mahdollisimman monella helsinkiläisellä on koti, jossa voi elää omannäköistä arkea turvallisesti ja kohtuulliseen hintaan. Seuraamme tarkasti, miten asukkaamme kokevat asumisen ja palvelumme. Tänä syksynä toteutettu asukastyytyväisyyskysely 2025 kertoi, että olemme oikealla tiellä: asukastyytyväisyys on noussut kaikilla osa-alueilla. Peräti 52 prosenttia vastaajista arvioi Hekan hyväksi tai erinomaiseksi vuokranantajaksi, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 39 prosenttia. Tulokset ilahduttavat, mutta eivät yllätä. Olemme viime vuosina tehneet paljon töitä sen eteen, että palvelumme olisi läpinäkyvämpää, yhteydenpito sujuvampaa ja arki helpompaa. Asumisen laatu mitataan arjen sujuvuudessa Asukkaat ovat edelleen erittäin tyytyväisiä asuntojensa sijaintiin (4,25/5) ja kokoon (4,15/5). Hyvä sijainti tekee arjesta sujuvaa: palvelut, koulut ja luonto ovat lähellä. Kodin koko puolestaan vaikuttaa siihen, miten hyvin koti vastaa elämäntilanteen tarpe