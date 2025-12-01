Kutsu medialle SUOJA26-harjoituksen mediatilaisuuteen: Näin asuintalon väestönsuoja otetaan käyttöön
Helsingin pelastusliitto Helpe ja Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) järjestävät väestönsuojaan suojautumisharjoituksen (SUOJA26) 17.–18.1.2026 Helsingissä. Suojautumisen päätyttyä 18.1. median edustajilla on mahdollisuus tutustua väestönsuojaan ja haastatella harjoituksen järjestäjiä ja osallistujia.
Osallistujat suojautuvat 12 tai 24 tunnin ajaksi
Harjoitus järjestetään Hekan 28 asunnon vuokratalokohteessa. Erillisessä 50 m²:n S1-luokan väestönsuojassa on paikkoja 67 asukkaalle. Normaalioloissa väestönsuoja on irtaimistovarastona. Suoja on hyvin tyypillinen asuinrakennuksen väestönsuoja.
Harjoituksessa vapaaehtoiset asukkaat ottavat suunnitelman mukaisesti väestönsuojan käyttöön 72 tunnin aikana ja suojautuvat tilaan 12 tai 24 tunnin ajaksi. Lisäksi suojassa on muita osallistujia ja tarkkailijoita.
Ennen suojautumista tila tyhjennetään varastoiduista tavaroista ja muutetaan väestönsuojakäyttöön. Osallistujat tuovat mukanaan suojautumisen aikana tarvitsemansa välineet, kuten ruokaa, juomaa ja henkilökohtaiset tarvikkeensa. Yön yli suojautumista varten tilaan tuodaan retkisänkyjä. Suoja varustetaan teknisillä mitta- ja valvontalaitteilla, jotka mittaavat teknisiä muuttujia ja varmistavat osallistujien hyvinvoinnin.
Suojien käyttötaito vaatii harjoittelua
Harjoituksessa kerätyllä tiedolla pyritään kehittämään väestönsuojien teknisiä ja suojautujien psykososiaalista hyvinvointia parantavia ratkaisuja sekä väestönsuojakoulutusta ja -varustusta. Tavoitteena on myös lisätä kiinnostusta asuintalojen suojien käyttökunnon tarkistamiseen.
"Väestönsuojat ovat Suomessa teknisesti kunnossa, mutta niiden käyttäminen vaatii harjoittelua. Väestönsuojat on tarkoitettu tavallisille kansalaisille, ja heillä tulee olla osaaminen ja uskallus käyttää suojien tekniikkaa. Varautuminen, josta jokainen on osaltaan vastuussa, myös vahvistaa turvallisuudentunnetta", Helsingin pelastusliiton toiminnanjohtaja Olli-Veikko Kurvinen kertoo.
Harjoituksen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuu moniammatillinen asiantuntijatiimi. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Safetum Oy, Temet Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Laurea-ammattikorkeakoulu.
Mediatilaisuuden ohjelma
Aika: sunnuntai 18.1.2026 klo 10
Paikka: Hekan vuokratalokohde Helsingissä. Tarkempi sijainti kerrotaan ilmoittautuneille medioille.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mediatilaisuuteen viimeistään 15.1.2026 tämän linkin kautta: https://response.questback.com/helsinginkaupunginasunnotoy/aimcgpuuvt
Voit ilmoittautumisen yhteydessä kertoa mahdollisista haastattelutoiveista.
Ohjelma:
-
Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden esittely
-
Perustietoa harjoituksen tavoitteista ja kulusta
-
Mahdollisuus haastatella järjestäjien asiantuntijoita ja harjoituksen osallistujia
-
Mahdollisuus vierailla väestönsuojassa ja kuvata tilaa.
Lisätietoja:
Olli-Veikko Kurvinen, Helsingin pelastusliitto, olli-veikko.kurvinen@helpe.fi, p. 050 524 6200
Harjoituksen suunnittelu ja toteutus: Antti Puhakka, Helsingin pelastusliitto, antti.puhakka@pp.fi, p. 050 535 7363
Tekninen toteutus: Jeremi Teukku, Safetum Oy, jeremi.teukku@safetum.fi, p. 044 721 5982
Annika LaineviestintäpäällikköHelsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 53 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.
