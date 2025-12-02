Joona Vilppula on nimitetty Cervin liiketoimintajohtajaksi
Joona Vilppula on nimitetty Cervi Oy:n liiketoimintajohtajaksi 7.1.2026 alkaen. Hän liittyy samalla yhtiön johtoryhmään.
Vilppula siirtyy Cerville PHM Groupista, jossa hän on työskennellyt vastaavanlaisissa tehtävissä. Hän tuo mukanaan vankan kokemuksen liiketoiminnan kehittämisestä, kansainvälistymisestä ja laajoista muutoshankkeista kasvavissa organisaatioissa.
Cervillä Vilppulan vastuulle kuuluu palveluyksiköiden operatiivinen tuki ja integraatiotoimintojen sekä järjestelmäkehityksen kokonaisuus. Hänen roolinsa on keskeinen siinä, miten kehityshankkeita johdetaan, priorisoidaan ja viedään käytäntöön liiketoiminnan tueksi eri puolilla konsernia.
"On hienoa päästä mukaan kehittämään Cervin toimintaa osana vahvaa asiantuntijaorganisaatiota. Olen seurannut Cervin tarinaa mielenkiinnolla ja odotan innolla yhteistyötä niin tiimien kuin asiakkaidenkin kanssa," Vilppula toteaa.
Cervin toimitusjohtaja Jarno Hacklin näkee nimityksen tukevan vahvasti yhtiön kasvu- kansainvälistymistavoitteita: "Joonalla on vahva kokemus liiketoiminnan strategisesta ja operatiivisesta kehittämisestä sekä järjestelmien hyödyntämisestä kasvuyhtiöympäristössä. Hänen osaamisensa tukee erinomaisesti Cervin tavoitteita yhtenäisten toimintamallien, tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa."
Vilppulan nimitys vahvistaa Cervin kykyä kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti ja varmistaa, että järjestelmät ja toimintamallit tukevat liiketoiminnan kasvua ja arjen sujuvuutta.
Lisätietoja:
Jarno Hacklin, toimitusjohtaja, Cervi Oy
jarno.hacklin@cervi.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno HacklintoimitusjohtajaCerviPuh:+358 40 864 4401jarno.hacklin@cervi.fi
Kuvat
Cervi on 2014 perustettu kiinteistöjen olosuhteiden erikoisasiantuntija. Teemme kiinteistöistä energiatehokkaampia ja viihtyisämpiä vaikuttamalla niiden olosuhteisiin. Tämä vähentää energian kulutusta ja käyttökustannuksia sekä parantaa käyttömukavuutta. Cervi-konserni toimii Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Yhtiön palveluksessa on yli 400 työntekijää, ja sen liikevaihto on yli 75 miljoonaa euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Cervi
Cervi ostaa Jusander Oy:n – vahvistaa LVI-eristyksen osaamista ja Etelä-Suomen palveluverkostoa2.12.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Cervi jatkaa kasvustrategiansa määrätietoista toteutusta ja ostaa pitkään toimineen LVI-eristyksen asiantuntijan, Jusander Oy:n. Yrityskauppa on Cervin kahdeksas vuonna 2025 ja vahvistaa konsernin osaamista erityisesti eristyksen, lämpö- ja kylmätekniikan kokonaisratkaisujen sekä toimitusvarmuuden saralla.
Cervi laajentaa toimintaansa Kymenlaaksossa. Kylmähuolto Kalsea Oy ostaa AH-Coolin liiketoiminnan1.10.2025 07:22:00 EEST | Tiedote
Cervi-konserniin kuuluva Kylmähuolto Kalsea Oy on ostanut kouvolalaisen AH-Coolin liiketoiminnan, joka on palvellut asiakkaita kylmäalalla jo lähes 30 vuoden ajan. Yritysten yhdistyminen luo perustan entistä paremmalle asiakaspalvelulle sekä innovatiivisille ratkaisuille, jotka vastaavat Kymenlaakson alueen kasvaviin tarpeisiin. Kaupan myötä Cervi-konserni vahvistaa asemaansa alueella ja laajentaa palveluvalikoimaansa strategiansa mukaisesti.
Pekka Björkman nimitetty Cervin hankintajohtajaksi – vahvistamaan konsernin yhteistyötä, kilpailukykyä ja vastuullisuustavoitteita31.7.2025 14:48:24 EEST | Tiedote
Cervi on nimittänyt Pekka Björkmanin hankintajohtajaksi 4.8.2025 alkaen. Nimitys tukee konsernin strategista tavoitetta kehittää hankintatoimintaa entistä yhtenäisemmäksi, vastuullisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi.
Cervi vahvistaa asemaansa ostamalla kylmätekniikan asiantuntijan Vakkakylmän21.7.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Yrityskauppa tukee kasvua ja tuo asiakkaille entistä kattavampia palveluita Cervi, johtava olosuhdetekniikan ratkaisujen toimittaja, on ostanut kaupan ja teollisuuden kylmätekniikkaan erikoistuneen Vakkakylmä Oy:n koko osakekannan. Tämä strateginen yrityskauppa laajentaa Cervi-konsernin palveluvalikoimaa ja markkina-asemaa Varsinais-Suomessa ja Etelä-Satakunnassa, samalla vahvistaen sen mahdollisuuksia tarjota energiatehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja asiakkailleen.
Cervi laajentaa toimintaansa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa – KS-Lämpö liittyy konserniin19.5.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa toimiva KS-Lämpö liittyy Cervi-konserniin. –Yrityskauppa tukee energia- ja jäähdytyspalvelujen kokonaisuuttamme ja samalla laajentaa toiminta-aluettamme kattamaan Itä-Suomen, kertoo Petri Valve, Cervin yrityskaupoista vastaava johtaja. Vuonna 2008 perustetun KS-Lämmön palvelualueeseen kuuluvat Imatra, Lappeenranta, Kouvola ja Kotka lähialueineen. Yritys tarjoaa asiakkailleen energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysratkaisuja vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla. KS-Lämpö myy, asentaa ja huoltaa maalämpöpumppuja, ilmalämpöpumppuja sekä ilmavesilämpöpumppuja, edustaen tunnettuja merkkejä kuten Bosch, Thermia ja Mitsubishi Electric. –Yhdistyminen Cerviin tuo meille lisää resursseja ja mahdollistaa tulevaisuudessa suurempien projektien toteuttamisen. Saamme myös osaamista, uusia tuotteita ja vahvistusta esimerkiksi lämmöntalteenottoon liittyviin projekteihin. Nykyisiin asiakkaisiimme tai henkilöstöömme yrityskauppa ei vaikuta, ja toimintamme jatkuu enn
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme