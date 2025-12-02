Joona Vilppula on nimitetty Cervin liiketoimintajohtajaksi

Cervi laajentaa toimintaansa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa – KS-Lämpö liittyy konserniin 19.5.2025 08:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa toimiva KS-Lämpö liittyy Cervi-konserniin. –Yrityskauppa tukee energia- ja jäähdytyspalvelujen kokonaisuuttamme ja samalla laajentaa toiminta-aluettamme kattamaan Itä-Suomen, kertoo Petri Valve, Cervin yrityskaupoista vastaava johtaja. Vuonna 2008 perustetun KS-Lämmön palvelualueeseen kuuluvat Imatra, Lappeenranta, Kouvola ja Kotka lähialueineen. Yritys tarjoaa asiakkailleen energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysratkaisuja vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla. KS-Lämpö myy, asentaa ja huoltaa maalämpöpumppuja, ilmalämpöpumppuja sekä ilmavesilämpöpumppuja, edustaen tunnettuja merkkejä kuten Bosch, Thermia ja Mitsubishi Electric. –Yhdistyminen Cerviin tuo meille lisää resursseja ja mahdollistaa tulevaisuudessa suurempien projektien toteuttamisen. Saamme myös osaamista, uusia tuotteita ja vahvistusta esimerkiksi lämmöntalteenottoon liittyviin projekteihin. Nykyisiin asiakkaisiimme tai henkilöstöömme yrityskauppa ei vaikuta, ja toimintamme jatkuu enn