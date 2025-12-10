Miesten futsalmaajoukkueen päävalmentaja Sergio Gargelli jättää tehtävänsä

Miesten futsalmaajoukkueen päävalmentaja Sergio Gargelli on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Italialaisvalmentaja on luotsannut maajoukkuetta vuodesta 2022 asti, ja hänen nykyinen sopimuksensa sisälsi karsinnat vuoden 2028 MM-kisoihin ja mahdollisen MM-lopputurnauksen.

Päätöksen taustalla on tarve palata Italiaan perhesyistä. Gargelli kertoo, että lähipiirissä ilmenneiden vakavien terveysongelmien vuoksi hänen on oltava läsnä kotimaassaan.

Päätös herättää futsalyhteisössä sekä haikeutta että ymmärrystä. Gargellin viimeiseksi otteluksi Suomen peräsimessä jää 21. joulukuuta 2025 pelattu maaottelu Italiaa vastaan, jossa Suomi ylsi upeasti tasapeliin futsalin mahtimaata vastaan.

Palloliitto kiitää päävalmentajaa hänen panoksestaan ja omistautumisestaan.

– Olemme todella kiitollisia kaikesta työstä, jota Sergio on tehnyt suomalaisen futsalin eteen. Hän toi mukanaan valtavasti ammattitaitoa, näkemystä ja intohimoa. Ymmärrämme täysin, että perhe menee urheilun edelle, ja toivotamme hänelle voimia ja kaikkea hyvää tulevaan, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti toteaa.



– Sergio on tehnyt hyvää työtä päävalmentajana viimeisen kolmen vuoden aikana, ja jatkoimme hänen sopimustaan mielellämme kesäkuussa 2025. Hän on onnistuneesti tuonut nuoria pelaajia mukaan A-maajoukkueeseen ja vahvistanut futsalin kehitystä Suomessa. Palloliitto kiittää Sergiota hänen panoksestaan, Palloliiton urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen sanoo.

Vaikka maajoukkueen kannalta tilanne on haastava, valmistautuminen tuleviin maaotteluihin ja MM-karsintoihin jatkuu suunnitellusti. Palloliitto käynnistää uuden päävalmentajan rekrytointiprosessin välittömästi. Ennen uuden päävalmentajan kiinnitystä futsalmaajoukkueen päävalmentajana toimii Palloliiton huippufutsalpäällikkö ja poikien U19-maajoukkueen valmentaja Kerkko Huhtanen.

Haikeat jäähyväiset

Gargelli itse kuvaa päätöstään erittäin raskaaksi. Hän kertoo Suomessa vietettyjen vuosien olleen ainutlaatuisia sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti.

– Tämä matka on ollut todella uskomaton. Täynnä tunteita, näin erityisessä maassa. Suomi otti perheeni ja minut lämpimästi vastaan. Täällä lapsestani kasvoi nuori poika, ja täällä sain kunnian työskennellä äärimmäisen vaativan ja sitoutuneen pelaajaryhmän kanssa, joka teki minusta joka päivä paremman valmentajan, Gargelli sanoo.

Valmentaja kiittää syvästi taustaryhmäänsä, mutta kaikkein lämpimimmät sanat hän osoittaa pelaajilleen.

– Ensimmäinen ja syvin kiitokseni kuuluu taustaryhmälleni. Saitte minut tuntemaan tukenne erityisesti vaikeimpina hetkinä. En unohda sitä koskaan. Pelaajat taas ovat tämän tarinan todelliset päähenkilöt. Kuten jokaisessa perheessä, myös meillä oli vaikeita hetkiä, mutta aina sama päämäärä: tehdä kaikkemme Suomen puolesta ja jahdata unelmaa MM-kisoista.

Gargelli jäättä suomalaiselle futsalyhteisölle tunteikkaat kiitokset.

– Haluan kiittää myös kaikkia kannattajia, jotka seurasivat meitä, tukivat meitä ja eivät koskaan jättäneet meitä yksin. Suomella on aina erityinen paikka sydämessäni. Kiitos kaikesta. Kunnioituksella ja kiitollisuudella, Gargelli päättää.

Lisätiedot:

SUOMEN PALLOLIITTO

Aki Hyryläinen, urheilutoimenjohtaja

040 0200878

aki.hyrylainen@palloliitto.fi