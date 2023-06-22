Sudenmetsästys päättynyt Rekikosken kiintiöalueella
Suomen riistakeskus on päättänyt sudenmetsästyksen Rekikosken kiintiöalueella 8.1.2026. Alueella saatiin saaliiksi kuusi sutta.
Suden metsästys Rekikosken alueella on päättynyt, koska metsästysvuoden 2025–2026 alueellinen suden kiintiö on tullut täyteen. Suden metsästys on lopetettava alueella välittömästi.
Suden kiintiömetsästys on toteutettu 16 alueellisen kiintiön puitteissa. Reviirikohtaiset kiintiöt on pyritty mitoittamaan siten, että alueelta voidaan poistaa kaikki sudet.
Rekikosken kiintiöalueella saatiin saaliiksi kuusi eläintä, joista yksi oli naaras ja viisi urosta. Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tutkitaan ovatko ne susia vai koirasusia.
Suden pyynti kohdennettiin Rekikosken kiintiöalueelle erityisesti turvallisuus- ja vahinkoperusteella.
