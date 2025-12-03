Suomen YK-liitto

YK-liitto on huolissaan Yhdysvaltojen vetäytymisestä kansainvälisistä järjestöistä

8.1.2026 15:47:40 EET | Suomen YK-liitto | Tiedote

Yhdysvaltain hallinto julkaisi 8.1.2026 muistion, jossa se ilmoittaa vetäytyvänsä 66 kansainvälisestä järjestöstä ja sopimuksesta. Vetäytyminen koskee myös 31 YK-järjestöä ja -elintä. YK-liiton mukaan kyseessä on vakava isku monenkeskiselle yhteistyölle ja sääntöpohjaiselle kansainväliselle järjestelmälle sekä Yhdistyneille kansakunnille.

YK-liiton puheenjohtaja Nasima Razmyar on huolissaan Yhdysvaltojen vetäytymisestä lukuisista YK-järjestöistä
YK-liiton puheenjohtaja Nasima Razmyar on huolissaan Yhdysvaltojen vetäytymisestä lukuisista YK-järjestöistä J-P Flander

Yhdysvaltojen vetäytyminen monenkeskisestä yhteistyöstä heikentää maailman kykyä ratkaista ihmiskuntaa koskevia uhkia, sillä vetäytyminen koskee montaa eri sektoria ja monia keskeisiä YK:n alaisia toimijoita.

Yhdysvallat oli ennen presidentti Trumpin toista kautta YK:n suurin rahoittaja 22 prosentin rahoitusosuudellaan. Virkaanastujaispäivänään presidentti Trump ilmoitti Yhdysvaltojen erosta Pariisin ilmastosopimuksesta ja Maailman terveysjärjestöstä, sekä merkittävistä rahoitusleikkauksista.

YK on aktiivisesti sopeuttanut talouttaan osana YK-reformia. Lisäleikkaukset haastavat käynnissä olevan reformin. Lisäksi ne suuntaavat toiminnan painopisteen vielä aikaisempaa merkittävämmin tuhojen korjaamiseen. Yhdysvallat vetäytyi nimenomaan monista ennaltaehkäisevää työtä tekevistä tai rakenteellista muutosta edistävistä elimistä ja järjestöistä - oli sitten kyse sodista ja konflikteista, ilmastokriisistä ja luontokadosta, hybridiuhista tai lasten ja nuorten oikeudesta koulutukseen.

YK-liiton hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar on pahoillaan leikkauksista: ”YK-järjestöt ovat keskeisiä foorumeja, joissa rakennetaan luottamusta, edistetään ihmisoikeuksia, torjutaan ilmastonmuutosta ja tuetaan kehitystä maailmanlaajuisesti.”

YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukon mukaan ”Suomen on nyt seurattava tarkasti YK:n kehitystä ja toimittava aktiivisesti siten, että kansainväliset instituutiot säilyttävät toimintakykynsä. Kyse on myös meitä koskevasta vakaudesta ja turvallisuudesta.”

Leikkauslistalla ovat muun muassa:

🔹 UNDESA (YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osasto)
🔹 ECOSOCin alueelliset komissiot Eurooppaa lukuun ottamatta
🔹 Rauhanrakennuskomissio ja rauhanrakennusrahasto
🔹 UNCTAD (YK:n Kauppa- ja kehityskonferenssi)
🔹 UN Women (Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen oikeuksia edistävä järjestö)
🔹 UNFCCC (Ilmastonmuutoksen puitesopimus, jonka osapuoli USA on ollut Pariisin sopimuksesta irtautumisesta huolimatta) sekä Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC. Lisäksi USA irtautuu hallitustenvälisestä luontopaneelista IPBESistä.
🔹 UN-Habitat (YK:n asuinyhdyskuntaohjelma)
🔹 UNFPA (YK:n väestörahasto)
🔹 UN University (YK:n yliopisto)

🔹UN Democracy Fund (YK:n demokratiarahasto) ja

🔹UN Register of Conventional Arms (YK:n tavanomaisten aseiden rekisteri).

