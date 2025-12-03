YK-liitto on huolissaan Yhdysvaltojen vetäytymisestä kansainvälisistä järjestöistä

Yhdysvaltojen vetäytyminen monenkeskisestä yhteistyöstä heikentää maailman kykyä ratkaista ihmiskuntaa koskevia uhkia, sillä vetäytyminen koskee montaa eri sektoria ja monia keskeisiä YK:n alaisia toimijoita.

Yhdysvallat oli ennen presidentti Trumpin toista kautta YK:n suurin rahoittaja 22 prosentin rahoitusosuudellaan. Virkaanastujaispäivänään presidentti Trump ilmoitti Yhdysvaltojen erosta Pariisin ilmastosopimuksesta ja Maailman terveysjärjestöstä, sekä merkittävistä rahoitusleikkauksista.

https://www.ykliitto.fi/uutiset-media/uutiset/yk-ja-trump-yhdysvallat-murentaa-kansainvalista-yhteistyota-mita-yk-vastaa

YK on aktiivisesti sopeuttanut talouttaan osana YK-reformia. Lisäleikkaukset haastavat käynnissä olevan reformin. Lisäksi ne suuntaavat toiminnan painopisteen vielä aikaisempaa merkittävämmin tuhojen korjaamiseen. Yhdysvallat vetäytyi nimenomaan monista ennaltaehkäisevää työtä tekevistä tai rakenteellista muutosta edistävistä elimistä ja järjestöistä - oli sitten kyse sodista ja konflikteista, ilmastokriisistä ja luontokadosta, hybridiuhista tai lasten ja nuorten oikeudesta koulutukseen.

YK-liiton hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar on pahoillaan leikkauksista: ”YK-järjestöt ovat keskeisiä foorumeja, joissa rakennetaan luottamusta, edistetään ihmisoikeuksia, torjutaan ilmastonmuutosta ja tuetaan kehitystä maailmanlaajuisesti.”

YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukon mukaan ”Suomen on nyt seurattava tarkasti YK:n kehitystä ja toimittava aktiivisesti siten, että kansainväliset instituutiot säilyttävät toimintakykynsä. Kyse on myös meitä koskevasta vakaudesta ja turvallisuudesta.”

Leikkauslistalla ovat muun muassa:

🔹 UNDESA (YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osasto)

🔹 ECOSOCin alueelliset komissiot Eurooppaa lukuun ottamatta

🔹 Rauhanrakennuskomissio ja rauhanrakennusrahasto

🔹 UNCTAD (YK:n Kauppa- ja kehityskonferenssi)

🔹 UN Women (Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen oikeuksia edistävä järjestö)

🔹 UNFCCC (Ilmastonmuutoksen puitesopimus, jonka osapuoli USA on ollut Pariisin sopimuksesta irtautumisesta huolimatta) sekä Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC. Lisäksi USA irtautuu hallitustenvälisestä luontopaneelista IPBESistä.

🔹 UN-Habitat (YK:n asuinyhdyskuntaohjelma)

🔹 UNFPA (YK:n väestörahasto)

🔹 UN University (YK:n yliopisto)

🔹UN Democracy Fund (YK:n demokratiarahasto) ja

🔹UN Register of Conventional Arms (YK:n tavanomaisten aseiden rekisteri).