YK-liitto on huolissaan Yhdysvaltojen vetäytymisestä kansainvälisistä järjestöistä
Yhdysvaltain hallinto julkaisi 8.1.2026 muistion, jossa se ilmoittaa vetäytyvänsä 66 kansainvälisestä järjestöstä ja sopimuksesta. Vetäytyminen koskee myös 31 YK-järjestöä ja -elintä. YK-liiton mukaan kyseessä on vakava isku monenkeskiselle yhteistyölle ja sääntöpohjaiselle kansainväliselle järjestelmälle sekä Yhdistyneille kansakunnille.
Yhdysvaltojen vetäytyminen monenkeskisestä yhteistyöstä heikentää maailman kykyä ratkaista ihmiskuntaa koskevia uhkia, sillä vetäytyminen koskee montaa eri sektoria ja monia keskeisiä YK:n alaisia toimijoita.
Yhdysvallat oli ennen presidentti Trumpin toista kautta YK:n suurin rahoittaja 22 prosentin rahoitusosuudellaan. Virkaanastujaispäivänään presidentti Trump ilmoitti Yhdysvaltojen erosta Pariisin ilmastosopimuksesta ja Maailman terveysjärjestöstä, sekä merkittävistä rahoitusleikkauksista.
https://www.ykliitto.fi/uutiset-media/uutiset/yk-ja-trump-yhdysvallat-murentaa-kansainvalista-yhteistyota-mita-yk-vastaa
YK on aktiivisesti sopeuttanut talouttaan osana YK-reformia. Lisäleikkaukset haastavat käynnissä olevan reformin. Lisäksi ne suuntaavat toiminnan painopisteen vielä aikaisempaa merkittävämmin tuhojen korjaamiseen. Yhdysvallat vetäytyi nimenomaan monista ennaltaehkäisevää työtä tekevistä tai rakenteellista muutosta edistävistä elimistä ja järjestöistä - oli sitten kyse sodista ja konflikteista, ilmastokriisistä ja luontokadosta, hybridiuhista tai lasten ja nuorten oikeudesta koulutukseen.
YK-liiton hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar on pahoillaan leikkauksista: ”YK-järjestöt ovat keskeisiä foorumeja, joissa rakennetaan luottamusta, edistetään ihmisoikeuksia, torjutaan ilmastonmuutosta ja tuetaan kehitystä maailmanlaajuisesti.”
YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukon mukaan ”Suomen on nyt seurattava tarkasti YK:n kehitystä ja toimittava aktiivisesti siten, että kansainväliset instituutiot säilyttävät toimintakykynsä. Kyse on myös meitä koskevasta vakaudesta ja turvallisuudesta.”
Leikkauslistalla ovat muun muassa:
🔹 UNDESA (YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osasto)
🔹 ECOSOCin alueelliset komissiot Eurooppaa lukuun ottamatta
🔹 Rauhanrakennuskomissio ja rauhanrakennusrahasto
🔹 UNCTAD (YK:n Kauppa- ja kehityskonferenssi)
🔹 UN Women (Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen oikeuksia edistävä järjestö)
🔹 UNFCCC (Ilmastonmuutoksen puitesopimus, jonka osapuoli USA on ollut Pariisin sopimuksesta irtautumisesta huolimatta) sekä Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC. Lisäksi USA irtautuu hallitustenvälisestä luontopaneelista IPBESistä.
🔹 UN-Habitat (YK:n asuinyhdyskuntaohjelma)
🔹 UNFPA (YK:n väestörahasto)
🔹 UN University (YK:n yliopisto)
🔹UN Democracy Fund (YK:n demokratiarahasto) ja
🔹UN Register of Conventional Arms (YK:n tavanomaisten aseiden rekisteri).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena Laukko
helena.laukko@ykliitto.fi
044 781 0303
Eeva Furman
eeva.furman@ymparisto.fi
p. 0295 251 123
Helena LaukkoToiminnanjohtajaSuomen YK-liittoPuh:+358 44 781 0303helena.laukko@ykliitto.fi
Linkit
Suomen YK-liitto on YK-teemoihin keskittyvä kansalaisjärjestö. Liitto edistää laaja-alaisen vaikuttajaverkostonsa avulla kansainvälistä yhteistyötä, jossa ketään ei jätetä. Visiomme on saavuttaa yhteistyöllä vahva YK ja kestävä tulevaisuus. Suomen YK-liitto - https://www.ykliitto.fi/
