HS Visio julkaissut Goforesta artikkelin, joka pohjautuu vuodettuihin sisäisiin keskusteluihin ja materiaaleihin

Tarjousprojektien eettinen arviointi ja keskustelu Goforessa

Goforen tarjousprojektien ns. Due Diligence -prosessiin kuuluu yhtenä osana tarvittaessa eettinen arviointi. Arviointi tehdään aina tiettyjen kriteerien täyttyessä tai jos goforelainen nostaa esille eettisiä huolia. Arvioinnin tekee Goforen vastuullisuusjohtajan johtama, vuonna 2022 perustettu Ethics Desk. Arvio tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella, ja sitä voidaan täydentää tietojen täydentyessä. Due Diligence -prosesseille tyypilliseen tapaan arvioinnissa pyritään tarkastelemaan myös erilaisia spekulatiivisia uhkakuvia. Eettisen arvioinnin tuloksena syntyy suositus, joka on yksi näkökulma kokonaisharkinnassa muun muassa juridisten ja liiketoiminnallisten riskien lisäksi.

Eettisen arvioinnin ja keskustelun sisällöt ovat aina sisäisiä ja luottamuksellisia

Kaikki asiakkaisiin liittyvä tieto – myös sisäiset eettiset arvioinnit ja keskustelut – ovat aina luottamuksellista tietoa, jota ei saa jakaa ulkopuolisille ja joista emme keskustele julkisesti. HS Vision toimitukselta saatujen tietojen ja Goforen näkemyksen mukaan toimitukselle on oikeudettomasti luovutettu liikesalaisuuden piirissä olevaa tietoa. Lisäksi salassapitoa on mahdollisesti rikottu rikoslaissa rangaistavaksi säädetyllä tavalla. Gofore vie asian esitutkintaviranomaisen arvioitavaksi.

Goforessa keskustellaan avoimesti ja myös kriittisesti

Goforen kulttuuriin kuuluu – ja on aina kuulunut – avoin ja joskus kriittinenkin sisäisissä kanavissa käytävä keskustelu henkilöstön ja johdon kesken. Tänä päivänä Gofore-konserni on lähes 1 900 henkilön kansainvälinen ja kasvava työyhteisö. Tällaiseen joukkoon mahtuu monenlaisia mielipiteitä ja näkökulmia eri asioista. Meille mielipiteiden aktiivinen kysyminen, argumenttien kuuntelu puolin ja toisin sekä eriävien näkemysten että ristiriitojen sietäminen ja arvostaminen on tärkeä osa yrityskulttuuriamme ja arvojamme.

Suomen valtion ja Yhdistyneiden Arabiemiraattien välinen yhteistyö

Suomen valtion ja Yhdistyneiden Arabiemiraattien välillä on olemassa aiesopimus (MoU, Memorandum of Understanding) koskien yhteistyötä ja tietojen vaihtoa hallinnon kehittämisessä ja modernisoinnissa, jossa julkisen sektorin digitalisaatio, tekoäly ja julkiset innovaatiot on keskiössä. Allekirjoitettu ja julkinen aiesopimus liittyy Valtioneuvoston aiemmin tiedottamaan valtiojohtojen tapaamiseen maaliskuussa 2025. Artikkelissa käsitelty Goforen sisäinen eettinen arviointi ja edelleen kesken oleva päätöksenteko liittyvät mahdollisuuteen olla osa tätä yhteistyötä.

Tausta: Yhteiskuntien digitalisaatiokehityksen tukeminen Euroopan ulkopuolella

Goforen missio on yli 15 vuoden ajan ollut rakentaa digitaalisia yhteiskuntia. Vaikka Suomessa tähän työhön on osallistunut moni muukin taho, on roolimme Suomen yhteiskunnan digitalisaation rakentajana ollut merkittävä. Olemme ylpeitä tästä työstä, sillä uskomme digitalisoinnin olevan keskeinen osa yhteiskuntien modernisointia ja positiivista vaikuttavuutta. Tätä suomalaista osaamista haluamme viedä eteenpäin myös kansainvälisesti, ja monet maat ovat myös huomattavan kiinnostuneita erityisesti suomalaisesta julkishallinnon palveluiden ja asioinnin digitalisaatio-osaamisesta.

Yhdistyneiden Arabiemiraattien valtio on monin tavoin erilainen kuin suomalainen yhteiskunta. Vaikka Goforen liiketoiminta painottuu Suomeen ja saksankieliseen Eurooppaan, isossa kuvassa haluamme olla osa erilaisten yhteiskuntien modernisointia ja digitaalisen asioinnin kehitystä. Tämä onnistuu vain tekemällä yhteistyötä paikallisen hallinnon kanssa.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com