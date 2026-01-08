Pitkäniemen perhetukikeskukseen avataan kaksi uutta asuinyksikköä helmikuussa

Toinen asuinyksikkö on nuorille ja toinen on lasten vaativan hoidon asuinyksikkö. Nyt avattava uusi vaativan hoidon yksikkö on ainoa laatuaan Pirkanmaan hyvinvointialueella ja sen henkilöstömitoitus on suurempi kuin tavallisella kuntoutusosastolla. Perhetukikeskuksessa toimii jo nuorten päivystysosasto, ja tuleva kolmen asuinyksikön kokonaisuus tarjoaa entistä monipuolisempaa tukea vaativissa tilanteissa.

Perhetukikeskuksen yhteyteen perustetaan myös kouluosasto yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa, mikä mahdollistaa peruskoulunkäynnin lapsille ja nuorille lähellä perhetukikeskusta.