Pirkanmaan hyvinvointialue

Pitkäniemen perhetukikeskukseen avataan kaksi uutta asuinyksikköä helmikuussa

8.1.2026 15:42:55 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Pirkanmaan hyvinvointialueen Pitkäniemen perhetukikeskuksessa avataan helmikuussa kaksi uutta asuinyksikköä. Samalla Pitkäniemen alueelle muuttanut Vihnukselan perhetukikeskuksen nimi vaihtuu Pitkäniemen perhetukikeskukseksi.

Toinen asuinyksikkö on nuorille ja toinen on lasten vaativan hoidon asuinyksikkö.  Nyt avattava uusi vaativan hoidon yksikkö on ainoa laatuaan Pirkanmaan hyvinvointialueella ja sen henkilöstömitoitus on suurempi kuin tavallisella kuntoutusosastolla. Perhetukikeskuksessa toimii jo nuorten päivystysosasto, ja tuleva kolmen asuinyksikön kokonaisuus tarjoaa entistä monipuolisempaa tukea vaativissa tilanteissa.  

Perhetukikeskuksen yhteyteen perustetaan myös kouluosasto yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa, mikä mahdollistaa peruskoulunkäynnin lapsille ja nuorille lähellä perhetukikeskusta. 

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan hoidoilla on syntynyt kymmenessä vuodessa 4516 vauvaa – lahjasolujen luovuttajista on jatkuvasti suuri pula8.1.2026 08:34:05 EET | Tiedote

Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikka ja Fimlabin hedelmöityshoitolaboratorio juhlivat kymmenvuotista yhteistyötään. Hedelmöityshoitoihin ja käytäntöihin on vuosikymmenessä mahtunut paljon muutoksia: potilasmäärät ovat kasvaneet, hoitomenetelmät kehittyneet ja lahjasoluhoidot mullistaneet toimintaa. Nyt klinikka kamppailee kriittisen lahjasolupulan kanssa – sukusolujen luovuttajia kaivataan kipeästi!

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye