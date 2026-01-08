Pitkäniemen perhetukikeskukseen avataan kaksi uutta asuinyksikköä helmikuussa
Pirkanmaan hyvinvointialueen Pitkäniemen perhetukikeskuksessa avataan helmikuussa kaksi uutta asuinyksikköä. Samalla Pitkäniemen alueelle muuttanut Vihnukselan perhetukikeskuksen nimi vaihtuu Pitkäniemen perhetukikeskukseksi.
Toinen asuinyksikkö on nuorille ja toinen on lasten vaativan hoidon asuinyksikkö. Nyt avattava uusi vaativan hoidon yksikkö on ainoa laatuaan Pirkanmaan hyvinvointialueella ja sen henkilöstömitoitus on suurempi kuin tavallisella kuntoutusosastolla. Perhetukikeskuksessa toimii jo nuorten päivystysosasto, ja tuleva kolmen asuinyksikön kokonaisuus tarjoaa entistä monipuolisempaa tukea vaativissa tilanteissa.
Perhetukikeskuksen yhteyteen perustetaan myös kouluosasto yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa, mikä mahdollistaa peruskoulunkäynnin lapsille ja nuorille lähellä perhetukikeskusta.
Yhteyshenkilöt
Fogelman HeliPalvelupäällikkö, lastensuojelun sijaishuoltoPuh:0400989332heli.fogelman@pirha.fi
Kujansivu RiittaPerhetukikeskuksen johtajaPuh:0503956304riitta.kujansivu@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
