Pirkanmaan hyvinvointialueen kesätyöpaikat julkaistaan 19.1.
Hakuaika on tänä vuonna 19.1.–1.2.2026. Ikäihmisten palvelujen osalta kesätöitä voi hakea 22.2. saakka.
Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa kesäsijaisuuksia koko Pirkanmaan laajuisesti. Kesäsijaisten avulla varmistetaan palvelujen sujuvuus kesäloma-aikoina sekä tarjotaan työkokemusta ja monipuolisia kesätyömahdollisuuksia alan opiskelijoille, uransa aloittaville ja kokeneemmillekin hakijoille.
Avoimia kesätyöpaikkoja on muun muassa sairaanhoitajille, lähi- ja mielenterveyshoitajille, sosiaali- ja asiakasohjaajille, sosiaalityöntekijöille, hammashoitajille ja suuhygienisteille sekä sairaala-, väline- ja vaatehuoltajille ja ensihoitajille.
Kesäsijaiseksi voi hakea myös tietyn oppimäärän suorittanut alan opiskelija. Tarjolla on lisäksi tehtäviä, joihin ei vaadita erillistä pohjakoulutusta – tarkemmat tiedot löytyvät aina työpaikkailmoitukselta. Kesätyöpaikkoja haetaan Kuntarekryssä.
Lue lisää Pirkanmaan hyvinvointialueen kesätyösivustolta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tamminen MariaRekrytointipäällikköPuh:0444722966maria.tamminen@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Pitkäniemen perhetukikeskukseen avataan kaksi uutta asuinyksikköä helmikuussa8.1.2026 15:42:55 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen Pitkäniemen perhetukikeskuksessa avataan helmikuussa kaksi uutta asuinyksikköä. Samalla Pitkäniemen alueelle muuttanut Vihnukselan perhetukikeskuksen nimi vaihtuu Pitkäniemen perhetukikeskukseksi.
Hankintasuunnitelma ja Hoitajantien pysäköintihalli aluehallituksessa 12.1.8.1.2026 09:00:02 EET | Tiedote
Vuoden ensimmäisessä aluehallituksen kokouksessa käsitellään myös muun muassa riskienhallintasuunnitelmaa, tietosuoja- ja tietoturvaperiaatetta sekä perhehoidon palkkioita ja kotihoidon tukipalvelujen myöntämisperusteita.
Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan hoidoilla on syntynyt kymmenessä vuodessa 4516 vauvaa – lahjasolujen luovuttajista on jatkuvasti suuri pula8.1.2026 08:34:05 EET | Tiedote
Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikka ja Fimlabin hedelmöityshoitolaboratorio juhlivat kymmenvuotista yhteistyötään. Hedelmöityshoitoihin ja käytäntöihin on vuosikymmenessä mahtunut paljon muutoksia: potilasmäärät ovat kasvaneet, hoitomenetelmät kehittyneet ja lahjasoluhoidot mullistaneet toimintaa. Nyt klinikka kamppailee kriittisen lahjasolupulan kanssa – sukusolujen luovuttajia kaivataan kipeästi!
Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimin palveluihin muutoksia vuoden 2026 alussa31.12.2025 15:45:52 EET | Tiedote
Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimin palveluajat ja ikärajat muuttuvat vuodenvaihteessa.
Lempäälän kiirevastaanoton aukioloaika muuttuu helmikuussa31.12.2025 11:56:21 EET | Tiedote
Lempäälän sote-aseman kiirevastaanotto on avoinna 2. helmikuuta 2026 alkaen arkipäivisin kello 8–16. Viikonloppuisin ja arkipyhisin kiirevastaanotto on kiinni.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme