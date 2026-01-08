Suomen Akatemia

Suomen Akatemian rahoitus vahvistaa TKI-politiikan strategisia valintoja

9.1.2026 09:38:32 EET | Suomen Akatemia | Tiedote

Jaa

Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN) on julkaissut kansalliset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) strategiset valinnat. Strategisilla valinnoilla vahvistetaan kestävää kasvua, uudistumista ja kokonaisturvallisuutta sekä rakennetaan Suomen tulevaisuuden menestystä.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston valinnat kohdistuvat aihekokonaisuuksiin:  

  • data ja datapohjainen arvon luonti;

  • murrosteknologiat;  

  • terveys ja hyvinvointi; 

  • ilmasto, ympäristö ja arktinen ulottuvuus; sekä  

  • turvallisuus, resilienssi ja puolustus.  

Valintojen toimeenpanon tueksi määriteltiin kaksi TKI-järjestelmän kehittämisen kärkeä: TKI-toiminnan riskinottokyvyn lisääminen ja TKI-investointien houkuttelu Suomeen. 

Strategiset valinnat on tehty parlamentaarisen työn pohjalta ja ne on kirjattu valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käytön monivuotiseen suunnitelmaan. 

”Strategiset valinnat ovat Akatemian näkökulmasta erittäin keskeisiä ja kattavat hyvin Suomen tutkimuksen vahvuusaloja”, Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerola toteaa.  

”Suomi tarvitsee uusia ideoita ja huippuosaajia strategisten valintojen alueilta. Näitä syntyy vahvoissa TKI-ympäristöissä, joita edustavat esimerkiksi Suomen Akatemian lippulaivat, tutkimusinfrastruktuurit ja huippuyksiköt eli Ahjo-rahoitusmuotokokonaisuutemme”, Eerola jatkaa. 

Kyseisessä rahoituskokonaisuudessa Akatemia tukee jo merkittävällä osuudella strategisten valintojen mukaisia painotuksia.  

Samanaikaisesti Akatemia tukee innovaatioiden syntymistä rahoittamalla monipuolisesti pitkäjänteistä uutta luovaa tutkimusta Kipinä-rahoitusmuodoilla. Lisäksi Akatemia vahvistaa korkeatasoista osaamista muun muassa rahoittamalla merkittävällä summalla kansainvälisten huippututkijoiden rekrytoimista suomalaisiin yliopistoihin.  

Akatemia on ollut mukana tuottamassa tietoa Suomen tutkimuksen vahvuuksista kansallisen TKI-toiminnan ja politiikan strategisia valintoja varten.

Tutkimuksen huippuyksiköt 
Huippuyksikköohjelmat ovat suomalaisen tutkimuksen menestystarinoita. Huippuyksiköiden laajat tutkimuskokonaisuudet uudistavat tutkimusta, kehittävät luovia tutkimusympäristöjä ja innovaatioita sekä kouluttavat uusia lahjakkaita tutkijoita suomalaiseen tutkimus- ja elinkeinoelämään. 

Lippulaivaohjelma 
Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivoilla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Tutkimusinfrastruktuurit 
Suomen tutkimusinfrastruktuurien huippuina majakat ovat edelläkävijöitä, jotka mahdollistavat tutkimustyön, edistävät tutkimusyhteistyötä sekä vahvistavat tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia ja osaamista. Majakka-tutkimusinfrastruktuurit toimivat suunnannäyttäjinä kaikilla infrastruktuurien keskeisillä osa-alueilla, kuten palveluiden tarjoamisessa, vaikuttavuudessa, toiminnallisuudessa ja yhteiskäyttöisyydessä. 

Lue lisää: 

Avainsanat

suomen akatemiatki-toimintatutkimusrahoitus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Strategisiin valintoihin liittyvä Suomen Akatemian tutkimusrahoitus lippulaivoille, vuosien 2018–2033 huippuyksiköille sekä majakka-tutkimusinfrastruktuureille
Strategisiin valintoihin liittyvä Suomen Akatemian tutkimusrahoitus lippulaivoille, vuosien 2018–2033 huippuyksiköille sekä majakka-tutkimusinfrastruktuureille
Suomen Akatemia Suomen Akatemia
Lataa

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2026 rahoitamme tutkimusta lähes 555 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Akatemia

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye