Suomen Akatemian rahoitus vahvistaa TKI-politiikan strategisia valintoja
Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN) on julkaissut kansalliset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) strategiset valinnat. Strategisilla valinnoilla vahvistetaan kestävää kasvua, uudistumista ja kokonaisturvallisuutta sekä rakennetaan Suomen tulevaisuuden menestystä.
Tutkimus- ja innovaationeuvoston valinnat kohdistuvat aihekokonaisuuksiin:
-
data ja datapohjainen arvon luonti;
-
murrosteknologiat;
-
terveys ja hyvinvointi;
-
ilmasto, ympäristö ja arktinen ulottuvuus; sekä
-
turvallisuus, resilienssi ja puolustus.
Valintojen toimeenpanon tueksi määriteltiin kaksi TKI-järjestelmän kehittämisen kärkeä: TKI-toiminnan riskinottokyvyn lisääminen ja TKI-investointien houkuttelu Suomeen.
Strategiset valinnat on tehty parlamentaarisen työn pohjalta ja ne on kirjattu valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käytön monivuotiseen suunnitelmaan.
”Strategiset valinnat ovat Akatemian näkökulmasta erittäin keskeisiä ja kattavat hyvin Suomen tutkimuksen vahvuusaloja”, Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerola toteaa.
”Suomi tarvitsee uusia ideoita ja huippuosaajia strategisten valintojen alueilta. Näitä syntyy vahvoissa TKI-ympäristöissä, joita edustavat esimerkiksi Suomen Akatemian lippulaivat, tutkimusinfrastruktuurit ja huippuyksiköt eli Ahjo-rahoitusmuotokokonaisuutemme”, Eerola jatkaa.
Kyseisessä rahoituskokonaisuudessa Akatemia tukee jo merkittävällä osuudella strategisten valintojen mukaisia painotuksia.
Samanaikaisesti Akatemia tukee innovaatioiden syntymistä rahoittamalla monipuolisesti pitkäjänteistä uutta luovaa tutkimusta Kipinä-rahoitusmuodoilla. Lisäksi Akatemia vahvistaa korkeatasoista osaamista muun muassa rahoittamalla merkittävällä summalla kansainvälisten huippututkijoiden rekrytoimista suomalaisiin yliopistoihin.
Akatemia on ollut mukana tuottamassa tietoa Suomen tutkimuksen vahvuuksista kansallisen TKI-toiminnan ja politiikan strategisia valintoja varten.
Tutkimuksen huippuyksiköt
Huippuyksikköohjelmat ovat suomalaisen tutkimuksen menestystarinoita. Huippuyksiköiden laajat tutkimuskokonaisuudet uudistavat tutkimusta, kehittävät luovia tutkimusympäristöjä ja innovaatioita sekä kouluttavat uusia lahjakkaita tutkijoita suomalaiseen tutkimus- ja elinkeinoelämään.
Lippulaivaohjelma
Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivoilla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Tutkimusinfrastruktuurit
Suomen tutkimusinfrastruktuurien huippuina majakat ovat edelläkävijöitä, jotka mahdollistavat tutkimustyön, edistävät tutkimusyhteistyötä sekä vahvistavat tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia ja osaamista. Majakka-tutkimusinfrastruktuurit toimivat suunnannäyttäjinä kaikilla infrastruktuurien keskeisillä osa-alueilla, kuten palveluiden tarjoamisessa, vaikuttavuudessa, toiminnallisuudessa ja yhteiskäyttöisyydessä.
Lue lisää:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka Rautioviestintäasiantuntija
Suomen Akatemia
www.aka.fi
Kuvat
Suomen Akatemia
Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2026 rahoitamme tutkimusta lähes 555 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Akatemia
Finländska universitet anställer internationella toppforskare med finansiering från Finlands Akademi8.1.2026 14:49:15 EET | Pressmeddelande
Finlands Akademi har beviljat finländska universitet totalt 27,5 miljoner euro i finansiering för att rekrytera högt kvalificerade internationella forskare. Med hjälp av finansieringen flyttar elva internationella forskare till finländska universitet för att tillträda professurer och etablera sina egna forskargrupper.
Kansainvälisiä huippututkijoita rekrytoidaan suomalaisiin yliopistoihin Suomen Akatemian rahoittamana8.1.2026 14:49:15 EET | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 27,5 miljoonaa euroa Suomen ulkopuolelta kutsuttavien korkeatasoisten tutkijoiden rekrytoimiseen. Rahoituksen turvin 11 kansainvälistä tutkijaa siirtyy suomalaisiin yliopistoihin professorin tehtäviin ja perustaa niihin tutkimusryhmänsä.
Funding by Research Council of Finland brings international top researchers to Finnish universities8.1.2026 14:49:15 EET | Press release
The Research Council of Finland (RCF) has allocated a total of 27.5 million euros for the recruitment of top-level researchers from outside Finland. With the funding, eleven international researchers will transfer to Finnish universities to take up professorships and establish their own research teams.
Finlands Akademi finansierar högklassig forskning 2026 – förhandsinformation om kommande utlysningar18.12.2025 09:28:31 EET | Pressmeddelande
Den forskningsfinansiering som delas ut av Finlands Akademi kommer att öka 2026. I budgetpropositionen, som för tillfället behandlas i riksdagen, anvisas Akademin cirka 527 miljoner euro för finansiering av nya forskningsprojekt och främjande av forskning.
Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tutkimusta vuonna 2026 − ennakkotietoja tulevista rahoitushauista18.12.2025 09:28:31 EET | Tiedote
Suomen Akatemian jakama tutkimusrahoitus kasvaa vuonna 2026 aiempaa suuremmaksi. Eduskunnan käsiteltävänä olevassa valtion talousarvioesityksessä Akatemian jaettavaksi on osoitettu noin 527 miljoonaa euroa uusien tutkimushankkeiden rahoittamiseen sekä tutkimuksen edistämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme