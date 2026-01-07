Otaniemen kappelin peruskorjaushanke etenee
Otaniemen kappeli rakennettiin vuosina 1956–1957. Sen suunnittelivat arkkitehdit Kaija ja Heikki Siren. Kappelia pidetään yhtenä heidän päätyönään ja myös yhtenä Suomen kirkkoarkkitehtuurin avaintöistä. Kappeli sijaitsee Otaniemessä Teekkarikylän keskellä pienellä metsäisellä mäellä. Kappelia on perusparannettu vuonna 2006 ja lisäksi on tehty muita pienempiä korjaushankkeita vuosien varrella. Nyt kappelirakennus on peruskorjauksen tarpeessa.
Korjausten tarveselvitys laadittiin kiinteistöpalveluissa yhteistyössä Tapiolan seurakunnan, Espoon seurakuntien yhteisen seurakuntatyön ja oppilaitostyön kanssa.
Kappelin peruskorjaushankkeen urakkakilpailutusvaihe on päättymässä 14.1. Urakka on kilpailutettu avoimena kilpailutuksena ja kokonaisurakkana. Kappelilla on tehty urakkaa ennakoivia purkutöitä mm. kiintokalustusten ja paikallisten rakenneavausten osalta.
Kiintokalusteet sekä urut on toimitettu väliaikaisvarastoon ja sitä kautta entisöitäväksi ja kunnostettavaksi.
– Hankkeessa tullaan peruskorjaamaan kappelirakennus mittavilla, mutta tarpeellisilla toimenpiteillä, hankekehitysinsinööri Teemu Rantala kertoo.
– Kappelin vieressä sijaitseva vahtimestarin asunto puretaan ja tilalle rakennetaan kappelin toimintoja palveleva sivurakennus.
Peruskorjauksen valmistuttua kappelissa voidaan pitää esimerkiksi kastetilaisuuksia ja häitä, ja siellä tullaan järjestämään monenlaista toimintaa eri kohderyhmille.
Kappeli ja sen ympäristö on saanut keväällä 2025 suojelumerkinnän, jonka vuoksi kappelirakennukseen ei ole voitu suunnitella mm. perustoimintoja palvelevia lisätiloja sivurakennuksen sijasta. Suojelumerkintä ei ole koskenut vahtimestarin asuntoa.
Urakassa tullaan myös kunnostamaan ajo- ja kulkuväylät sekä piha-alueet. Lisäksi ympäristöstä poistetaan haitallisia lajikkeita, kuten japanintatar, joka on levittäytynyt eteläjulkisivun puolelle.
Tontilla tullaan suorittamaan rakennusluvan mukaisesti puunkaatoja tammikuun kolmannella viikolla.
– Kaadot tehdään nyt talviaikana, jotteivat ne häiritse keväällä alkavaa lintujen pesintäkautta. Kaatojen tilalle tullaan suunnittelemaan uusia istutuksia, sanoo tilapäällikkö Elina Meijula-Laaksonen.
Ohikulkijoita pyydetään välttämään Otaniemen kappelin tontilla liikkumista etenkin viikon kolme, eli 12.–16.1. välisenä aikana vahinkojen välttämiseksi.
