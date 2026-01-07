Isot ruokaostokset tunnissa kotiovelle – S-market Vaajala aloittaa tunnin toimitukset
Ruoan verkkokaupan helppous vetää puoleensa koko ajan enemmän asiakkaita ja nyt heille tuodaan ratkaisu kasvavaan tarpeeseen saada isotkin ostokset nopeasti kotiovelle, kun Osuuskauppa Keskimaa laajentaa ruoan verkkokaupan nopeita toimituksia Jyväskylän seudulla. S-market Vaajala aloittaa ruoan pikatoimitukset maanantaista 12.1.2026 alkaen. Pikatoimitukset ovat olleet käytössä viime keväästä lähtien myös Jyväskylän keskustassa sijaitsevassa Mestarin Herkussa. Tunnin toimituksissa kuljetuskumppanina toimii Wolt.
Ruoan verkkokaupan suosio kasvaa vauhdilla ja vauhti vain kiihtyy, kun yhä useammat asiakkaat tilaavat ruokaostoksensa verkosta. Asiakasmäärien kasvaessa kasvaa myös tarpeiden kirjo: vaikka suuri osa S-kaupat-palvelun asiakkaista suunnittelee ja tilaa ostokset etukäteen, kasvaa tarve tilata niin pieniä kuin isompiakin ostoksia nopeasti.
− Pikatoimitukset tuovat arkeen kaivattua joustoa, kun isommatkin ruokaostokset on mahdollista saada nopeasti kotiovelle ilman ennakkosuunnittelua. Tämän lisäksi S-market Vaajalassa toimii ruoan verkkokauppaostosten keräily- ja noutopalvelu entiseen malliin. Asiakkailla on nyt mahdollisuus valita tilanteeseensa parhaiten sopivan toimitustapa Vaajakoskella ja lähialueilla, toteaa Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Joonas Heiskanen.
Tunnin toimituksen tilaus tehdään joko osoitteessa S-kaupat.fi tai S-kaupat-sovelluksessa. Toimitustapa näkyy yhtenä toimitusvaihtoehtona noudon ja kotiin kuljetuksen rinnalla. Jos tunnin toimitus on mahdollinen asiakkaan alueella, näkyy se vaihtoehtona toimitustapavalikoimassa. S-market Vaajakoskella toimitusikkunat ovat avoinna maanantaista sunnuntaihin klo 10–21. Tunnin toimituksissa ostokset toimitetaan kotiovelle Vaajakosken keskustasta noin viiden kilometrin säteellä.
− Tunnin toimitus ratkaisee monen asiakkaan arjen haasteet. Esimerkiksi perheiden kiireisessä arjessa ei aina muisteta tilata ostoksia etukäteen tai yksinkertaisesti ehditä käydä kaupassa ja näihin hetkiin tunnin toimitus kotiovelle tuo huomattavaa helpotusta. Seuraamme suurella mielenkiinnolla asiakkaiden palautteita ja kokemuksia uudesta nopeasta toimitusmallista Vaajakosken alueella, ruoan verkkokaupan kehityspäällikkö Marko Hoffrèn kertoo.
Tunnin toimituksissa tilattavissa on lähes koko myymälän valikoima tuoretuotteista kylmässä säilytettäviin tuotteisiin ja myös valikoimassa olevia käyttötavaroita voi valita ostoslistalle. Alkoholi- ja tupakkatuotteita tunnin toimituksella ei voi tilata.
Robokuljetukset jatkuvat entistä edullisemmin Kuokkalassa ja Savelassa
Ruoan verkkokaupan robokuljetukset palvelevat normaalisti S-market Savelassa ja S-market Kuokkalassa, ja alkuvuoden aikana palvelu on tarjolla entistä edullisempaan hintaan. Robokuljetukset toimivat reilun kahden kilometrin säteellä toimipaikoista.
− Robokuljetus sopii erityisesti pienempiin ja nopeasti tarvittaviin täydennysostoihin, kun taas tunnin toimitus mahdollistaa isommatkin ostokset nopeasti kotiin. Olemme havainneet, että robokuljetukset toimivat tehokkaimmin pientaloalueilla, jonka vuoksi Kuokkala ja Savela ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi alueiksi roboteillemme, kertoo Marko Hoffrén
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Osuuskauppa Keskimaa, ryhmäpäällikkö Joonas Heiskanen, joonas.heiskanen@sok.fi, 010 767 3101
Osuuskauppa Keskimaa, verkkokaupan kehityspäällikkö Marko Hoffrén, marko.hoffren@sok.fi, 010 767 4180
Kuvat
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 760 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 143 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Keskimaa
Prisma Seppälässä alkaa mittava uudistus – myymälä uudistuu, verkkokauppa kasvaa ja energiatehokkuus paranee7.1.2026 08:25:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa käynnistää Prisma Seppälässä mittavan uudistuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa myymälän asemaa Jyväskylän ja Keski-Suomen suurimpana kauppapaikkana. Uudistuksen myötä myymälä uudistuu kokonaisvaltaisesti, verkkokaupan palvelut laajenevat ja energiatehokkuus paranee. Remontti toteutetaan vaiheittain vuoden 2026 aikana, ja myymälä palvelee asiakkaita normaalisti koko uudistuksen ajan. Investoinnin arvo on noin 7,5 miljoonaa euroa.
Keskimaan kesätyönhaku avautui – avoinna satoja paikkoja!2.1.2026 08:58:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa palkkaa kesälle 2026 satoja kesätyöntekijöitä monipuolisiin tehtäviin eri puolille Keski-Suomea. Työntekijöitä tarvitaan erityisesti kauppoihin myyjiksi sekä ABC-liikenneasemien asiakaspalveluun. Lisäksi kesätyöpaikkoja on tarjolla kokeille, tarjoilijoille ja pikaruokatyöntekijöille. Kesätyöhaku on auki 2.1.–15.2.2026.
Ravintola Revolution uudistetaan tammikuun 2026 aikana18.12.2025 09:58:00 EET | Tiedote
Ravintola Revolution Jyväskylän keskustassa päivitetään tammikuussa. Vuosien suosio on jättänyt jälkensä tiloihin ja nyt on aika uudistaa pinnat vastaamaan asiakkaiden odotuksia. Revolution palvelee asiakkaita vielä lauantaina 3.1., jonka jälkeen ovet suljetaan sunnuntaista 4.1.2026 alkaen remontin ajaksi.
Sale Kyyjärven uudistus on valmis – avajaisia juhlitaan 17.12. alkaen16.12.2025 08:57:15 EET | Tiedote
Kyyjärvellä Kauppakeskus Paletissa sijaitseva Sale Kyyjärvi on kokenut perusteellisen uudistuksen, jonka ansiosta myymälä tarjoaa nyt entistäkin viihtyisämmän ja sujuvamman asiointikokemuksen. Uudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kuunneltiin asiakkaiden toiveita, panostettiin energiatehokkuuteen sekä henkilökunnan työolosuhteiden kehittämiseen.
Osuuskauppa Keskimaan hallitus vuodelle 2026 on valittu11.12.2025 11:17:32 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan hallintoneuvoston kokouksessa 10.12.2025 valittiin hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat vuodelle 2026. Keskimaan hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme