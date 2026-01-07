Isot ruokaostokset tunnissa kotiovelle – S-market Vaajala aloittaa tunnin toimitukset

Ruoan verkkokaupan suosio kasvaa vauhdilla ja vauhti vain kiihtyy, kun yhä useammat asiakkaat tilaavat ruokaostoksensa verkosta. Asiakasmäärien kasvaessa kasvaa myös tarpeiden kirjo: vaikka suuri osa S-kaupat-palvelun asiakkaista suunnittelee ja tilaa ostokset etukäteen, kasvaa tarve tilata niin pieniä kuin isompiakin ostoksia nopeasti.

− Pikatoimitukset tuovat arkeen kaivattua joustoa, kun isommatkin ruokaostokset on mahdollista saada nopeasti kotiovelle ilman ennakkosuunnittelua. Tämän lisäksi S-market Vaajalassa toimii ruoan verkkokauppaostosten keräily- ja noutopalvelu entiseen malliin. Asiakkailla on nyt mahdollisuus valita tilanteeseensa parhaiten sopivan toimitustapa Vaajakoskella ja lähialueilla, toteaa Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Joonas Heiskanen.

Tunnin toimituksen tilaus tehdään joko osoitteessa S-kaupat.fi tai S-kaupat-sovelluksessa. Toimitustapa näkyy yhtenä toimitusvaihtoehtona noudon ja kotiin kuljetuksen rinnalla. Jos tunnin toimitus on mahdollinen asiakkaan alueella, näkyy se vaihtoehtona toimitustapavalikoimassa. S-market Vaajakoskella toimitusikkunat ovat avoinna maanantaista sunnuntaihin klo 10–21. Tunnin toimituksissa ostokset toimitetaan kotiovelle Vaajakosken keskustasta noin viiden kilometrin säteellä.

− Tunnin toimitus ratkaisee monen asiakkaan arjen haasteet. Esimerkiksi perheiden kiireisessä arjessa ei aina muisteta tilata ostoksia etukäteen tai yksinkertaisesti ehditä käydä kaupassa ja näihin hetkiin tunnin toimitus kotiovelle tuo huomattavaa helpotusta. Seuraamme suurella mielenkiinnolla asiakkaiden palautteita ja kokemuksia uudesta nopeasta toimitusmallista Vaajakosken alueella, ruoan verkkokaupan kehityspäällikkö Marko Hoffrèn kertoo.

Tunnin toimituksissa tilattavissa on lähes koko myymälän valikoima tuoretuotteista kylmässä säilytettäviin tuotteisiin ja myös valikoimassa olevia käyttötavaroita voi valita ostoslistalle. Alkoholi- ja tupakkatuotteita tunnin toimituksella ei voi tilata.

Robokuljetukset jatkuvat entistä edullisemmin Kuokkalassa ja Savelassa

Ruoan verkkokaupan robokuljetukset palvelevat normaalisti S-market Savelassa ja S-market Kuokkalassa, ja alkuvuoden aikana palvelu on tarjolla entistä edullisempaan hintaan. Robokuljetukset toimivat reilun kahden kilometrin säteellä toimipaikoista.

− Robokuljetus sopii erityisesti pienempiin ja nopeasti tarvittaviin täydennysostoihin, kun taas tunnin toimitus mahdollistaa isommatkin ostokset nopeasti kotiin. Olemme havainneet, että robokuljetukset toimivat tehokkaimmin pientaloalueilla, jonka vuoksi Kuokkala ja Savela ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi alueiksi roboteillemme, kertoo Marko Hoffrén