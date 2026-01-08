Kirkkonummen Prisman uudistus etenee aikataulussa

Tällä hetkellä käynnissä on toisen laajennusosan rakentaminen. Laajennuksen ensimmäinen osa otettiin käyttöön syyskuussa, jolloin Alko ja Apteekki muuttivat tilapäisesti näihin tiloihin. Nyt käynnissä olevan laajennuksen yhteydessä Alkolle ja Apteekille rakennetaan kokonaan uudet tilat.

Seuraavaksi vuorossa on Prisma-myymälän uudistaminen ja laajennus, ja työt alkoivat heti tammikuun alussa lattioiden hionnalla. Samassa yhteydessä tehdään myös Prisman kalusteiden uusimisia.

– Suunnitteluvaiheessa puntaroimme kahta eri vaihtoehtoa: lattioiden hiomista tai koko lattiamateriaalin vaihtamista, toimialajohtaja Karlos Kotkas kertoo. Päädyimme lattioiden hiontaan, mikä on selkeästi ekologisempi vaihtoehto.

Työt aloitettiin juomaosaston kohdalta, ja työt etenevät pienempi alue kerrallaan, jotta haitat asiakkaille olisivat mahdollisimman vähäiset. Kevään edetessä rakennetaan myös Prismakeskukseen sijoittuvan uuden ravintolamaailman tilat.

– Uudistustyöt ovat sujuneet tähän asti hyvin, ja olemme todella iloisia siitä, että asiakkaat ovat suhtautuneet muutostöihin ymmärtäväisesti, Kotkas sanoo. Pyrimme opastamaan myymälässä mahdollisimman hyvin, ja henkilökunta auttaa ilomielin tuotteiden löytämisessä. Tästä on hyvä lähteä viimeiselle etapille kohti täysin uudistunutta Prismakeskusta.